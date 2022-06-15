***ISATR* *ISKUR* *GMA* *GLRYH* *ISBTR* *TIB* *PRDGS* *ISCTR* *FONET* *SARKY* *BERA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu









***ISATR******ISKUR******GMA******GLRYH******ISBTR******TIB******PRDGS******ISCTR******FONET******SARKY******BERA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )İlgili Şirketler [BERA, FONET, PRDGS, SARKY, ISATR, ISBTR, ISCTR, ISKUR, TIB, GLRYH]İlgili Fonlar [GMA]TürkçeKamuyu Aydınlatma Platformu DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.Bu açıklamanın MKK tarafından yapılıyor olması ilgili kişilerin, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki diğer açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037324BIST