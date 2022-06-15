***ISATR* *ISKUR* *GMA* *GLRYH* *ISBTR* *TIB* *PRDGS* *ISCTR* *FONET* *SARKY* *BERA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
15.06.2022 09:09
***ISATR******ISKUR******GMA******GLRYH******ISBTR******TIB******PRDGS******ISCTR******FONET******SARKY******BERA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [BERA, FONET, PRDGS, SARKY, ISATR, ISBTR, ISCTR, ISKUR, TIB, GLRYH]
İlgili Fonlar [GMA]
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılıyor olması ilgili kişilerin, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki diğer açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037324
BIST
10:402.517
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 7,72
|Açılış
|: 2.514
|
|Önceki Kapanış
|: 2.509
|
2.520
En Düşük
2.503
10:4017,2785
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0139
|Açılış
|: 17,2750
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2400
|
17,2936
En Düşük
17,2142
10:4018,1072
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0981
|Açılış
|: 18,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0000
|
18,1298
En Düşük
17,9589
10:401.012,11
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 7,90
|Açılış
|: 1.012,11
|
|Önceki Kapanış
|: 1.004,20
|
1.012,35
En Düşük
1.001,02
BIST En Aktif Hisseler10:38
|UFUK
|67,00
|1.110.927
|% 9,93
|
|PAPIL
|15,00
|52.518.081
|% 8,70
|
|RTALB
|16,06
|53.900.728
|% 8,59
|
|GLRYH
|3,30
|19.110.188
|% 8,20
|
|MEGAP
|6,89
|25.058.279
|% 6,16
|
|TSGYO
|4,45
|2.726.978
|% -9,92
|
|SKTAS
|3,03
|7.557.746
|% -9,82
|
|ISBTR
|48.000,00
|48.000
|% -7,69
|
|GARFA
|14,79
|1.048.028
|% -3,40
|
|HEDEF
|6,93
|2.235.701
|% -3,08
|
|THYAO
|47,02
|644.068.198
|% 0,34
|
|EREGL
|30,64
|350.479.835
|% 0,72
|
|SASA
|44,48
|334.941.544
|% -0,18
|
|SISE
|22,00
|304.499.733
|% 0,27
|
|ASELS
|23,44
|233.871.371
|% 0,69
|
|TSKB
|2,16
|85.140.436
|% -1,82
|
|CEMAS
|1,44
|54.275.085
|% 4,35
|
|EKGYO
|2,59
|93.993.010
|% 0,39
|
|YKBNK
|4,59
|162.936.996
|% -0,65
|
|ISCTR
|4,67
|165.292.911
|% -2,71
|
|10:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2605
|17,2785
|% 0,08
|
|Euro
|18,0745
|18,1038
|% 0,53
|
|Sterlin
|20,7092
|20,8131
|% 0,25
|
|Frank
|17,2214
|17,3251
|% 0,27
|
|Riyal
|4,5870
|4,6101
|% -0,05
|
|10:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.820
|1.821
|11,91
|
|Altın Gr.
|1.011
|1.011
|6,84
|
|Cumhuriyet
|6.715
|6.816
|-34,00
|
|Tam
|6.716
|6.820
|32,00
|
|Yarım
|3.297
|3.336
|16,00
|
|Çeyrek
|1.652
|1.667
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|21,27
|21,29
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|11,82
|11,83
|0,13
|
|B. Petrol
|121
|121
|-0,11
|