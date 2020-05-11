***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *ISCTR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
11.05.2020 17:45
***ISATR******ISKUR******ISBTR******ISCTR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [ISCTR, ISATR, ISKUR, ISBTR]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
11/10/2019
Borçlanma Aracı İşlem Görecek Şirketin Unvanı
TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Borçlanma Aracı Türü
Bono
ISIN Kodu
TRFTISB72040
Nominal Değer (TL)
144.469.732
Vade Başlangıç Tarihi
11/05/2020
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
13/05/2020
Vadesi (Gün)
57
İtfa Tarihi
07/07/2020
İhraç Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış (Sold To Qualified Investor)
Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844173
BIST
17:5997.933
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 87,76
|Açılış
|: 98.420
|
|Önceki Kapanış
|: 97.845
|
98.641
En Düşük
97.859
17:597,0766
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0072
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,1078
En Düşük
7,0596
17:597,6524
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -0,0314
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7154
En Düşük
7,6467
17:59386,20
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -1,82
|Açılış
|: 386,19
|
|Önceki Kapanış
|: 388,03
|
391,08
En Düşük
385,53
BIST En Aktif Hisseler
|SODSN
|12,78
|28.678
|% 10,02
|
|GEDIK
|22,44
|26.547.088
|% 10,00
|
|IHLGM
|1,21
|347.080.618
|% 10,00
|
|DEVA
|15,84
|10.400.465
|% 10,00
|
|DAGHL
|3,74
|8.730.396
|% 10,00
|
|KRDMB
|2,45
|75.956.535
|% -9,93
|
|KRDMA
|2,91
|88.824.010
|% -9,91
|
|GLBMD
|2,78
|17.152.007
|% -9,74
|
|SEYKM
|11,57
|61.726.501
|% -9,68
|
|QNBFL
|107,80
|29.363.437
|% -7,23
|
|GARAN
|7,74
|734.049.273
|% -1,53
|
|KRDMD
|2,34
|593.805.711
|% -3,70
|
|ISFIN
|3,90
|568.108.728
|% 9,86
|
|MGROS
|31,46
|550.164.400
|% 6,07
|
|ECILC
|4,93
|500.557.999
|% 9,80
|
|IHLGM
|1,21
|347.080.618
|% 10,00
|
|KRDMD
|2,34
|593.805.711
|% -3,70
|
|IHLAS
|0,69
|106.388.715
|% 4,55
|
|ISFIN
|3,90
|568.108.728
|% 9,86
|
|YKBNK
|2,15
|290.992.373
|% 2,38
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7166
|8,7603
|% -0,54
|
|Frank
|7,2528
|7,2965
|% -0,20
|
|Riyal
|1,8789
|1,8883
|% -0,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.698
|1.699
|-4,12
|
|Altın Gr.
|386
|386
|-1,82
|
|Cumhuriyet
|2.486
|2.540
|-29,00
|
|Tam
|2.559
|2.606
|-29,80
|
|Yarım
|1.249
|1.274
|-14,60
|
|Çeyrek
|623
|637
|-7,30
|
|Gümüş.Ons
|15,43
|15,47
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,51
|3,51
|-0,01
|
|B. Petrol
|30,68
|30,68
|-0,29
|