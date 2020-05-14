***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *ISCTR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
14.05.2020 17:47
***ISATR******ISKUR******ISBTR******ISCTR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [ISATR, ISBTR, ISCTR, ISKUR]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
11/10/2019
Borçlanma Aracı İşlem Görecek Şirketin Unvanı
TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Borçlanma Aracı Türü
Bono
ISIN Kodu
TRFTISB92014
Nominal Değer (TL)
926.448.174
Vade Başlangıç Tarihi
14/05/2020
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
18/05/2020
Vadesi (Gün)
130
İtfa Tarihi
21/09/2020
İhraç Şekli
Halka Arz (Public Offer)
Açıklamalar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845028
BIST
17:3599.036
En Yüksek
|Değişim
|: -1,12%
|| -1.122,78
|Açılış
|: 100.008
|
|Önceki Kapanış
|: 100.159
|
100.381
En Düşük
98.494
17:356,9573
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0181
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9832
En Düşük
6,9512
17:357,5270
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0117
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5599
En Düşük
7,5089
17:35387,08
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 1,84
|Açılış
|: 387,07
|
|Önceki Kapanış
|: 385,24
|
388,36
En Düşük
383,31
BIST En Aktif Hisseler
|YAPRK
|10,34
|7.833.715
|% 10,00
|
|TLMAN
|11,88
|27.445.637
|% 10,00
|
|MEGAP
|5,06
|11.337.564
|% 10,00
|
|MEGAP
|5,06
|11.337.564
|% 10,00
|
|ISBIR
|673,30
|233.305
|% 10,00
|
|POLTK
|125,10
|618.393
|% -10,00
|
|RTALB
|43,06
|129.602.459
|% -9,99
|
|ULUUN
|9,13
|23.475.050
|% -9,96
|
|IZTAR
|7,53
|10.055.797
|% -9,93
|
|ARTI
|3,18
|5.657.778
|% -9,92
|
|ASELS
|29,16
|1.585.042.641
|% 1,74
|
|ECILC
|5,92
|1.242.902.826
|% -0,67
|
|GARAN
|7,70
|689.491.094
|% -2,53
|
|SASA
|9,23
|455.232.211
|% 1,43
|
|SELEC
|9,15
|453.154.571
|% -4,79
|
|ECILC
|5,92
|1.242.902.826
|% -0,67
|
|IEYHO
|0,63
|106.356.955
|% 5,00
|
|KRDMD
|2,43
|329.782.159
|% -0,41
|
|IHLGM
|1,14
|153.297.596
|% -2,56
|
|CEMAS
|1,06
|140.077.088
|% -1,85
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4594
|8,5019
|% -0,59
|
|Frank
|7,1240
|7,1669
|% -0,30
|
|Riyal
|1,8450
|1,8542
|% -0,33
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.731
|1.732
|15,11
|
|Altın Gr.
|387
|388
|2,27
|
|Cumhuriyet
|2.489
|2.534
|15,80
|
|Tam
|2.563
|2.600
|16,30
|
|Yarım
|1.251
|1.271
|7,90
|
|Çeyrek
|625
|636
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|15,74
|15,77
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|3,51
|3,52
|0,02
|
|B. Petrol
|30,16
|30,16
|0,97
|
Seans Raporu
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17:46XU100
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