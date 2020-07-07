***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *ISCTR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
07.07.2020 17:38
***ISATR******ISKUR******ISBTR******ISCTR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [ISCTR, ISATR, ISBTR, ISKUR]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
11/10/2019
Borçlanma Aracı İşlem Görecek Şirketin Unvanı
TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Borçlanma Aracı Türü
Bono
ISIN Kodu
TRFTISBE2027
Nominal Değer (TL)
1.000.000.000
Vade Başlangıç Tarihi
07/07/2020
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
09/07/2020
Vadesi (Gün)
91
İtfa Tarihi
06/10/2020
İhraç Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış (Sold To Qualified Investor)
Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/856143
17:25119.509
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 1.024,22
|Açılış
|: 118.792
|
|Önceki Kapanış
|: 118.485
|
119.745
En Düşük
117.075
17:256,8626
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0024
|Açılış
|: 6,8850
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8790
|
6,8689
En Düşük
6,8520
17:257,7436
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0228
|Açılış
|: 7,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7850
|
7,7844
En Düşük
7,7340
17:25395,67
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 1,93
|Açılış
|: 395,67
|
|Önceki Kapanış
|: 393,74
|
396,50
En Düşük
391,61
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|758,00
|56.175.236
|% 10,00
|
|IZFAS
|2,64
|1.713.776
|% 10,00
|
|PKENT
|208,10
|6.383.751
|% 9,99
|
|ALGYO
|17,86
|121.927.126
|% 9,98
|
|VKFYO
|5,29
|8.156.639
|% 9,98
|
|SKTAS
|3,07
|85.557.123
|% -9,97
|
|BJKAS
|3,23
|236.570.652
|% -9,78
|
|EGCYO
|1,15
|494.237
|% -7,26
|
|KRDMA
|4,24
|16.306.427
|% -6,81
|
|ISBIR
|1.350,00
|886.858
|% -5,59
|
|EKGYO
|2,27
|4.020.863.124
|% 6,07
|
|SISE
|6,45
|1.805.507.191
|% 8,04
|
|ODAS
|2,90
|1.552.676.987
|% 2,11
|
|TKFEN
|18,01
|1.396.106.086
|% 1,12
|
|GARAN
|8,35
|1.359.061.375
|% -0,24
|
|EKGYO
|2,27
|4.020.863.124
|% 6,07
|
|ODAS
|2,90
|1.552.676.987
|% 2,11
|
|IHLGM
|1,90
|696.486.686
|% 3,26
|
|SKBNK
|1,76
|533.357.664
|% 1,15
|
|PETKM
|4,43
|1.284.202.838
|% 4,48
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5990
|8,6421
|% 0,63
|
|Frank
|7,2534
|7,2971
|% 0,01
|
|Riyal
|1,8240
|1,8331
|% 0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.792
|1.792
|7,74
|
|Altın Gr.
|396
|396
|2,17
|
|Cumhuriyet
|2.564
|2.583
|12,40
|
|Tam
|2.639
|2.651
|12,70
|
|Yarım
|1.282
|1.297
|6,30
|
|Çeyrek
|641
|649
|3,10
|
|Gümüş.Ons
|18,29
|18,31
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|4,04
|4,05
|0,02
|
|B. Petrol
|43,27
|43,27
|0,17
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:39TGSAS
Yüzde 4.39 oranında artışla 6.89 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 256, 015 adet işlem
-
17:38PETKM
Yüzde 4.25 oranında artışla 4.42 lira fiyatla işlem gören hissede 298, 908, 847 adet işlem
-
17:36XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 1100, 78 artarak (% 0.82 ) 136, 018
-
17:36XU100
Endeks 119, 549 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 9 üstünde . İşlem hacmi 30, 906.00 milyon TL de
-
17:34CIMSA
Yüzde 6.67 oranında artışla 11.35 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 391, 341 adet işlem