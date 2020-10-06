***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *ISCTR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
06.10.2020 17:32
***ISATR******ISKUR******ISBTR******ISCTR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [ISCTR, ISATR, ISBTR, ISKUR]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
11/10/2019
Borçlanma Aracı İşlem Görecek Şirketin Unvanı
TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Borçlanma Aracı Türü
Bono
ISIN Kodu
TRFTISB12129
Nominal Değer (TL)
710.000.000
Vade Başlangıç Tarihi
06/10/2020
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
08/10/2020
Vadesi (Gün)
93
İtfa Tarihi
07/01/2021
İhraç Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış (Sold To Qualified Investor)
Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878698
BIST
17:241.162
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 1,33
|Açılış
|: 1.165
|
|Önceki Kapanış
|: 1.161
|
1.170
En Düşük
1.157
17:247,7859
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0213
|Açılış
|: 7,7770
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7600
|
7,7933
En Düşük
7,7419
17:249,1795
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0306
|Açılış
|: 9,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1100
|
9,1929
En Düşük
9,1224
17:24478,60
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,85
|Açılış
|: 478,45
|
|Önceki Kapanış
|: 477,75
|
480,66
En Düşük
475,76
BIST En Aktif Hisseler17:23
|INVEO
|31,90
|35.662.456
|% 10,00
|
|BEYAZ
|9,35
|13.697.163
|% 10,00
|
|FORMT
|4,84
|38.602.702
|% 10,00
|
|YAPRK
|85,80
|1.749.634
|% 10,00
|
|DNISI
|10,56
|4.337.092
|% 10,00
|
|ISBIR
|2.594,10
|1.989.904
|% -10,00
|
|ORMA
|12,60
|592.284
|% -10,00
|
|ROYAL
|4,32
|1.519.011
|% -10,00
|
|TKURU
|679,20
|884.318
|% -9,99
|
|DARDL
|24,16
|4.972.980
|% -9,99
|
|GARAN
|7,24
|1.805.041.007
|% 0,84
|
|ODAS
|3,32
|1.421.343.645
|% 9,93
|
|SISE
|6,90
|1.168.338.012
|% -1,71
|
|KRDMD
|3,48
|818.029.436
|% -0,57
|
|TURSG
|6,19
|776.002.151
|% 1,81
|
|ODAS
|3,32
|1.421.343.645
|% 9,93
|
|GARAN
|7,24
|1.805.041.007
|% 0,84
|
|ZOREN
|2,67
|638.074.837
|% 2,30
|
|KRDMD
|3,48
|818.029.436
|% -0,57
|
|EKGYO
|1,79
|356.446.594
|% 1,13
|
|17:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7803
|7,7850
|% 0,26
|
|Euro
|9,1690
|9,1849
|% 0,39
|
|Sterlin
|10,0482
|10,0986
|% -0,01
|
|Frank
|8,4604
|8,5114
|% 0,11
|
|Riyal
|2,0648
|2,0752
|% 0,05
|
|17:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.914
|1.915
|0,91
|
|Altın Gr.
|479
|480
|1,78
|
|Cumhuriyet
|3.175
|3.223
|25,00
|
|Tam
|3.154
|3.232
|10,60
|
|Yarım
|1.524
|1.563
|5,12
|
|Çeyrek
|764
|782
|2,56
|
|Gümüş.Ons
|24,16
|24,20
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,05
|6,06
|-0,03
|
|B. Petrol
|42,63
|42,63
|1,34
|
Seans Raporu
17:23
daha fazla
-
17:35XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -2, 36 kaybederek (% -0.18 ) 1, 296
-
17:35XU100
Endeks 1, 162 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 11 üstünde . İşlem hacmi 18, 014.00 milyon TL de
-
17:35YYAPI
Yüzde 9.62 oranında artışla 1.14 lira fiyatla işlem gören hissede 109, 580, 268 adet işlem
-
17:34ARMDA
Yüzde 6.44 oranında artışla 66.15 lira fiyatla işlem gören hissede 281, 213 adet işlem
-
17:33ULAS
Yüzde 4.29 oranında artışla 2.92 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 447, 842 adet işlem