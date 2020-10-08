***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *ISCTR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
08.10.2020 17:38
***ISATR******ISKUR******ISBTR******ISCTR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [ISCTR, ISATR, ISBTR, ISKUR]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
11/10/2019
Borçlanma Aracı İşlem Görecek Şirketin Unvanı
TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Borçlanma Aracı Türü
Bono
ISIN Kodu
TRFTISB52117
Nominal Değer (TL)
453.437.352
Vade Başlangıç Tarihi
08/10/2020
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
12/10/2020
Vadesi (Gün)
207
İtfa Tarihi
03/05/2021
İhraç Şekli
Halka Arz (Public Offer)
Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/880119
BIST
18:051.150
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -1,92
|Açılış
|: 1.157
|
|Önceki Kapanış
|: 1.152
|
1.159
En Düşük
1.143
18:057,9409
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 0,0591
|Açılış
|: 7,9390
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8770
|
7,9463
En Düşük
7,8628
18:059,3467
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 0,0703
|Açılış
|: 9,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2400
|
9,3543
En Düşük
9,2582
18:05482,41
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 3,85
|Açılış
|: 482,41
|
|Önceki Kapanış
|: 478,56
|
484,76
En Düşük
477,18
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DNISI
|12,76
|4.731.497
|% 10,00
|
|DYOBY
|13,20
|250.949.390
|% 10,00
|
|AVTUR
|3,08
|44.559.254
|% 10,00
|
|DENGE
|5,61
|4.563.572
|% 10,00
|
|BASCM
|9,68
|1.774.625
|% 10,00
|
|TLMAN
|29,34
|7.071.837
|% -10,00
|
|TKURU
|550,20
|743.320
|% -10,00
|
|DIRIT
|2,52
|1.826.841
|% -10,00
|
|KENT
|265,50
|12.939.678
|% -10,00
|
|TKNSA
|8,77
|699.577.063
|% -9,96
|
|SISE
|6,79
|1.421.149.701
|% 1,49
|
|PETKM
|4,43
|1.277.052.576
|% 0,68
|
|TUPRS
|81,85
|1.196.251.827
|% 1,99
|
|ASELS
|18,10
|1.107.403.814
|% -2,48
|
|GARAN
|6,97
|814.632.374
|% -0,57
|
|PETKM
|4,43
|1.277.052.576
|% 0,68
|
|IHLAS
|1,14
|288.658.035
|% 5,56
|
|SISE
|6,79
|1.421.149.701
|% 1,49
|
|SKBNK
|1,69
|346.015.508
|% 0,60
|
|YYAPI
|1,27
|256.747.454
|% 1,60
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9370
|7,9409
|% 0,75
|
|Euro
|9,3384
|9,3467
|% 0,76
|
|Sterlin
|10,2474
|10,2988
|% 0,91
|
|Frank
|8,6203
|8,6722
|% 0,69
|
|Riyal
|2,1105
|2,1211
|% 0,71
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.889
|1.890
|2,09
|
|Altın Gr.
|482
|482
|3,93
|
|Cumhuriyet
|3.186
|3.234
|32,00
|
|Tam
|3.175
|3.255
|35,05
|
|Yarım
|1.534
|1.575
|16,95
|
|Çeyrek
|770
|787
|8,48
|
|Gümüş.Ons
|23,87
|23,92
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,10
|6,10
|0,06
|
|B. Petrol
|43,14
|43,14
|1,15
|
Seans Raporu
18:05
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17:59PRKAB
Yüzde -7.84 oranında düşüşle 13.41 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 394, 632 adet işlem
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17:58TKNSA
Yüzde -8.93 oranında düşüşle 8.87 lira fiyatla işlem gören hissede 70, 142, 524 adet işlem
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17:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TUPRS, DOHOL, PETKM
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17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -4, 94 kaybederek (% -0.47 ) 1, 047
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KERVN, DOBUR, BALAT, EMNIS, AVTUR, DNISI, ETYAT, KLGYO, DENCM, IEYHO