***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
30.01.2020 17:56
***ISATR******ISKUR******ISBTR******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanına İlişkin Esas Sözleşme Değişikliği Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 30.01.2020
İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 10.000.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 5
Ek Açıklamalar
Bankamız Yönetim Kurulu tarafından, Sermaye Piyasası Kurulunca verilen Kayıtlı Sermaye Tavanı izninin 2020 yılı sonunda dolacak olması nedeniyle, kayıtlı sermaye tavanı izin süresinin 2024 yılı sonuna kadar uzatılması ve Esas Sözleşmemizin 5. maddesinin tadil edilmesi kararı alınmış olup, söz konusu değişikliklere ilişkin gerekli onayların alınması hususunda Genel Müdürlük yetkili kılınmıştır.
Bankamız Esas Sözleşmesi'nin tadil edilecek 5. maddesinin eski ve yeni şekli ekte yer almaktadır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Esas Sözleşme Değişikliği.pdf
EK: 2 Amendment to the Articles of Incorporation.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/815601
BIST
18:05119.850
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 160,17
|Açılış
|: 119.231
|
|Önceki Kapanış
|: 119.689
|
119.872
En Düşük
118.256
18:055,9785
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0188
|Açılış
|: 5,9760
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9590
|
5,9878
En Düşük
5,9563
18:056,6027
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,0418
|Açılış
|: 6,5840
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5480
|
6,6101
En Düşük
6,5593
18:05303,21
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 1,15
|Açılış
|: 303,21
|
|Önceki Kapanış
|: 302,06
|
305,17
En Düşük
301,80
BIST En Aktif Hisseler
|PINSU
|3,39
|52.010.681
|% 19,79
|
|SAMAT
|2,80
|35.207.683
|% 10,67
|
|BEYAZ
|4,18
|3.516.096
|% 10,00
|
|PENGD
|3,41
|60.577.169
|% 6,90
|
|ESCOM
|2,57
|5.123.539
|% 6,20
|
|HUBVC
|25,68
|8.771.400
|% -20,00
|
|RYGYO
|5,41
|4.256.985
|% -19,97
|
|RYSAS
|5,90
|10.654.104
|% -19,95
|
|TKNSA
|7,04
|7.697.548
|% -19,91
|
|NATEN
|15,60
|21.377.718
|% -19,50
|
|THYAO
|13,83
|2.048.752.161
|% -1,78
|
|IPEKE
|9,89
|656.526.691
|% 1,33
|
|KRDMD
|2,81
|573.892.269
|% -0,71
|
|ODAS
|2,03
|523.551.523
|% -4,69
|
|GARAN
|12,10
|515.799.936
|% 2,11
|
|ODAS
|2,03
|523.551.523
|% -4,69
|
|KRDMD
|2,81
|573.892.269
|% -0,71
|
|EKGYO
|1,66
|276.252.013
|% -0,60
|
|TSKB
|1,38
|224.724.047
|% 2,99
|
|THYAO
|13,83
|2.048.752.161
|% -1,78
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8002
|7,8393
|% 0,91
|
|Frank
|6,1442
|6,1812
|% 0,86
|
|Riyal
|1,5891
|1,5971
|% 0,37
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.579
|1.579
|2,24
|
|Altın Gr.
|304
|304
|1,91
|
|Cumhuriyet
|2.008
|2.038
|16,00
|
|Tam
|1.999
|2.049
|17,17
|
|Yarım
|966
|991
|8,31
|
|Çeyrek
|485
|496
|4,15
|
|Gümüş.Ons
|17,87
|17,90
|0,32
|
|Gümüş Gr.
|3,44
|3,45
|0,08
|
|B. Petrol
|57,59
|57,59
|-1,32
|