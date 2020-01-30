***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ISATR******ISKUR******ISBTR******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanına İlişkin Esas Sözleşme Değişikliği HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 30.01.2020İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi GüncellemesiMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 10.000.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 5Ek AçıklamalarBankamız Yönetim Kurulu tarafından, Sermaye Piyasası Kurulunca verilen Kayıtlı Sermaye Tavanı izninin 2020 yılı sonunda dolacak olması nedeniyle, kayıtlı sermaye tavanı izin süresinin 2024 yılı sonuna kadar uzatılması ve Esas Sözleşmemizin 5. maddesinin tadil edilmesi kararı alınmış olup, söz konusu değişikliklere ilişkin gerekli onayların alınması hususunda Genel Müdürlük yetkili kılınmıştır.Bankamız Esas Sözleşmesi'nin tadil edilecek 5. maddesinin eski ve yeni şekli ekte yer almaktadır.Eklenen DökümanlarEK: 1 Esas Sözleşme Değişikliği.pdfEK: 2 Amendment to the Articles of Incorporation.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/815601BIST