***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR* *ISGYO*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi









***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR******ISGYO*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )İlgili Şirketler [ISGYO]İlgili Fonlar []TürkçePay Alım Satım BildirimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiPay Alım Satım BilgileriAçıklamalarİlgi: 25.12.2019 tarihli özel durum açıklamamız.17.03.2020 tarihinde İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. payları ile ilgili olarak 1,14-1,18 TL fiyat aralığından 100.000 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi Ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. sermayesindeki paylarımız %50,36 sınırına ulaşmıştır. Yönetim kontrolüne sahip olduğumuz Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş., Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi, İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş ve İş Portföy Yönetimi A.Ş.'nin şirkette sahip olduğu toplam %13,38 oranındaki paylar da Ortaklığımızın kontrolü altındadır. İşlem detaylarına ilişkin bilgiler aşağıda verilmektedir.Pay Alım Satım Bilgileriİşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)17/03/2020 100.000 0 100.000 482.770.179,04 482.870.179,04 % 50,35 % 50,35 % 50,36 % 50,36http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830173BIST