***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR* *ISMEN*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
16.03.2020 19:42
***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR******ISMEN*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
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Pay Alım Satım Bildirimi
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Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
İlgi: 25.12.2019 tarihli özel durum açıklamamız. 16.03.2020 tarihinde İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. payları ile ilgili olarak 3,53-3,56 TL fiyat aralığından 810.000 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi Ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sermayesindeki paylarımız %66,31 sınırına ulaşmıştır. Yönetim kontrolüne sahip olduğumuz İş Faktoring A.Ş., İş Finansal Kiralama A.Ş., Trakya Yatırım Holding A.Ş.'nin şirkette sahip olduğu toplam %5,04 oranındaki paylar da Ortaklığımızın kontrolü altındadır. İşlem detaylarına ilişkin bilgiler aşağıda verilmektedir.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
16/03/2020 810.000 0 810.000 234.583.226,99 235.393.226,99
18:0587.888
En Yüksek
|Değişim
|: -8,07%
|| -7.716,88
|Açılış
|: 92.264
|
|Önceki Kapanış
|: 95.605
|
92.264
En Düşük
86.853
18:056,4398
En Yüksek
|Değişim
|: 1,74%
|| 0,1103
|Açılış
|: 6,4140
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3450
|
6,4436
En Düşük
6,2780
18:057,1961
En Yüksek
|Değişim
|: 2,32%
|| 0,1631
|Açılış
|: 7,1350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0360
|
7,2001
En Düşük
6,9931
18:05308,80
En Yüksek
|Değişim
|: -0,83%
|| -2,59
|Açılış
|: 308,80
|
|Önceki Kapanış
|: 311,39
|
318,59
En Düşük
299,20
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|3,00
|103.056.585
|% 9,89
|
|BMELK
|1,18
|290.341
|% 7,27
|
|KUYAS
|1,10
|13.241.264
|% 3,77
|
|IHGZT
|4,00
|128.896
|% 3,36
|
|YAPRK
|6,10
|1.038.847
|% 0,49
|
|VESTL
|8,91
|29.384.922
|% -10,00
|
|SODA
|4,50
|51.195.969
|% -10,00
|
|YYAPI
|0,36
|8.353.840
|% -10,00
|
|TRKCM
|2,52
|31.705.959
|% -10,00
|
|DYOBY
|3,06
|5.915.637
|% -10,00
|
|ASELS
|22,92
|780.339.145
|% -9,98
|
|THYAO
|8,23
|729.075.537
|% -9,96
|
|GARAN
|8,19
|699.537.505
|% -9,10
|
|YKBNK
|2,03
|258.289.557
|% -8,14
|
|ECILC
|3,66
|208.974.733
|% -9,85
|
|YKBNK
|2,03
|258.289.557
|% -8,14
|
|EKGYO
|1,13
|102.566.090
|% -5,83
|
|THYAO
|8,23
|729.075.537
|% -9,96
|
|GARAN
|8,19
|699.537.505
|% -9,10
|
|IHLGM
|0,86
|72.604.430
|% -9,47
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8537
|7,8931
|% 1,37
|
|Frank
|6,7813
|6,8222
|% 2,34
|
|Riyal
|1,7110
|1,7196
|% 1,78
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.490
|1.491
|-39,25
|
|Altın Gr.
|311
|311
|-0,59
|
|Cumhuriyet
|2.037
|2.068
|-44,00
|
|Tam
|2.029
|2.083
|-40,53
|
|Yarım
|981
|1.008
|-19,60
|
|Çeyrek
|492
|504
|-9,80
|
|Gümüş.Ons
|12,84
|12,88
|-1,86
|
|Gümüş Gr.
|2,67
|2,68
|-0,32
|
|B. Petrol
|29,70
|29,70
|-4,15
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