***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR* *ISMEN*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
17.03.2020 18:37
***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR******ISMEN*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
İlgili Şirketler [ISMEN]
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Pay Alım Satım Bildirimi
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Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
İlgi: 25.12.2019 tarihli özel durum açıklamamız. 17.03.2020 tarihinde İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. payları ile ilgili olarak 3,20-3,23 TL fiyat aralığından 125.000 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi Ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sermayesindeki paylarımız %66,34 sınırına ulaşmıştır. Yönetim kontrolüne sahip olduğumuz İş Faktoring A.Ş., İş Finansal Kiralama A.Ş., Trakya Yatırım Holding A.Ş.'nin şirkette sahip olduğu toplam %5,04 oranındaki paylar da Ortaklığımızın kontrolü altındadır. İşlem detaylarına ilişkin bilgiler aşağıda verilmektedir.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
17/03/2020 125.000 0 125.000 235.393.226,99 235.518.226,99 % 66,31 % 66,31 % 66,34 % 66,34
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830174
BIST
18:0586.778
En Yüksek
|Değişim
|: -1,26%
|| -1.110,65
|Açılış
|: 88.923
|
|Önceki Kapanış
|: 87.888
|
88.949
En Düşük
81.936
18:056,3991
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0005
|Açılış
|: 6,4720
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4140
|
6,3991
En Düşük
6,3873
18:057,0401
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0036
|Açılış
|: 7,1150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1350
|
7,0478
En Düşük
7,0187
18:05314,39
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,95
|Açılış
|: 314,51
|
|Önceki Kapanış
|: 313,44
|
320,66
En Düşük
305,13
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|3,30
|37.438.447
|% 10,00
|
|SUMAS
|7,87
|5.169
|% 9,92
|
|ISYAT
|2,47
|58.991.305
|% 9,78
|
|PEKGY
|2,06
|10.470.193
|% 9,57
|
|MTRYO
|4,60
|184.984
|% 9,52
|
|PENGD
|2,34
|7.146.361
|% -10,00
|
|KERVN
|0,27
|139.312
|% -10,00
|
|TIRE
|3,51
|21.172.427
|% -10,00
|
|FROTO
|50,85
|34.297.464
|% -10,00
|
|DOAS
|6,12
|5.484.046
|% -10,00
|
|ASELS
|21,98
|1.378.632.019
|% -4,10
|
|THYAO
|7,98
|1.088.191.709
|% -3,04
|
|GARAN
|8,39
|857.224.521
|% 2,44
|
|YKBNK
|2,05
|399.013.076
|% 0,99
|
|AKBNK
|6,09
|363.982.725
|% 2,01
|
|YKBNK
|2,05
|399.013.076
|% 0,99
|
|THYAO
|7,98
|1.088.191.709
|% -3,04
|
|IHLGM
|0,80
|106.400.732
|% -6,98
|
|ODAS
|1,18
|147.905.151
|% -5,60
|
|EKGYO
|1,11
|122.616.305
|% -1,77
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6862
|7,7248
|% -2,34
|
|Frank
|6,6309
|6,6708
|% -1,99
|
|Riyal
|1,6984
|1,7069
|% -0,59
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.528
|1.529
|-0,28
|
|Altın Gr.
|314
|315
|1,07
|
|Cumhuriyet
|2.085
|2.117
|49,00
|
|Tam
|2.075
|2.128
|45,22
|
|Yarım
|1.003
|1.029
|21,87
|
|Çeyrek
|503
|515
|10,94
|
|Gümüş.Ons
|12,59
|12,65
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|2,59
|2,60
|-0,01
|
|B. Petrol
|28,77
|28,77
|0,07
|
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