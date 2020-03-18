***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
18.03.2020 15:39
***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler ISATR, ISBTR, ISCTR, ISKUR
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Tecim Yapı El. İnş. Ser. Yön Hiz. San. ve Tic Ltd. Şti tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830392
BIST
16:1386.037
En Yüksek
|Değişim
|: -0,85%
|| -741,05
|Açılış
|: 84.777
|
|Önceki Kapanış
|: 86.778
|
87.825
En Düşük
84.303
16:136,4592
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 0,0606
|Açılış
|: 6,4620
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4720
|
6,4737
En Düşük
6,3873
16:137,0612
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0247
|Açılış
|: 7,0680
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1150
|
7,1261
En Düşük
7,0187
16:13310,90
En Yüksek
|Değişim
|: -1,15%
|| -3,62
|Açılış
|: 310,90
|
|Önceki Kapanış
|: 314,52
|
318,11
En Düşük
309,24
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|3,63
|1.478.924
|% 10,00
|
|ASLAN
|34,76
|1.380.528
|% 10,00
|
|ADANA
|6,82
|10.972.927
|% 10,00
|
|MTRYO
|5,06
|221.233
|% 10,00
|
|ADNAC
|1,88
|2.233.357
|% 9,94
|
|TSPOR
|2,43
|220.775.756
|% -10,00
|
|UZERB
|1,62
|25.134
|% -10,00
|
|ORMA
|3,06
|11.778
|% -10,00
|
|ISBIR
|344,50
|41.340
|% -9,98
|
|KLMSN
|12,29
|6.249.735
|% -9,96
|
|THYAO
|8,04
|806.546.042
|% 0,75
|
|ASELS
|22,04
|581.599.473
|% 0,27
|
|GARAN
|8,24
|486.887.441
|% -1,79
|
|ISCTR
|5,05
|331.231.186
|% -2,70
|
|YKBNK
|2,00
|221.923.031
|% -2,44
|
|YKBNK
|2,00
|221.923.031
|% -2,44
|
|THYAO
|8,04
|806.546.042
|% 0,75
|
|ODAS
|1,21
|111.456.982
|% 2,54
|
|TSPOR
|2,43
|220.775.756
|% -10,00
|
|IHLGM
|0,77
|56.628.629
|% -3,75
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6290
|7,6673
|% -0,76
|
|Frank
|6,6729
|6,7131
|% 0,65
|
|Riyal
|1,7154
|1,7240
|% 1,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.506
|1.507
|-21,95
|
|Altın Gr.
|311
|311
|-3,62
|
|Cumhuriyet
|2.081
|2.113
|-4,00
|
|Tam
|2.068
|2.121
|-7,68
|
|Yarım
|999
|1.026
|-3,72
|
|Çeyrek
|501
|513
|-1,86
|
|Gümüş.Ons
|12,17
|12,21
|-0,43
|
|Gümüş Gr.
|2,51
|2,52
|-0,08
|
|B. Petrol
|27,07
|27,07
|-1,66
|
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16:24XU100
Endeks 85, 879 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 04 altında . İşlem hacmi 5, 576.00 milyon TL de