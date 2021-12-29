***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
29.12.2021 14:04
***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler ISATR, ISBTR, ISCTR, ISKUR, TIB
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Tecim Yapı Elemanları İnşaat Servis ve Yönetim Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/986861
BIST
18:051.895
En Yüksek
|Değişim
|: 2,43%
|| 44,98
|Açılış
|: 1.847
|
|Önceki Kapanış
|: 1.850
|
1.901
En Düşük
1.829
18:0512,6399
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0193
|Açılış
|: 12,9500
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|Önceki Kapanış
|: 11,9600
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12,6727
En Düşük
12,5931
18:0514,3913
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
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|Açılış
|: 14,5700
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|Önceki Kapanış
|: 13,4600
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En Düşük
14,3124
18:05734,37
En Yüksek
|Değişim
|: 6,98%
|| 47,92
|Açılış
|: 734,25
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|Önceki Kapanış
|: 686,45
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735,91
En Düşük
683,10
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TACTR
|38,50
|3.082.840
|% 10,00
|
|ENKAI
|15,34
|138.390.850
|% 9,96
|
|GLRYH
|2,76
|48.189.193
|% 9,96
|
|RTALB
|22,52
|136.415.026
|% 9,96
|
|NTHOL
|5,97
|844.181.295
|% 9,94
|
|KLNMA
|17,50
|811.042
|% -42,43
|
|SEYKM
|12,36
|18.797.558
|% -9,98
|
|ULUSE
|60,40
|2.182.674
|% -9,85
|
|NUGYO
|5,70
|108.683.848
|% -8,06
|
|OYYAT
|46,26
|33.470.848
|% -7,85
|
|EREGL
|29,28
|2.048.463.236
|% 5,25
|
|GARAN
|11,44
|1.850.980.892
|% 1,78
|
|THYAO
|21,08
|1.649.292.813
|% 2,93
|
|SASA
|53,35
|1.575.105.857
|% 1,04
|
|SISE
|13,85
|1.439.521.753
|% 3,28
|
|EKGYO
|2,20
|679.490.875
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,46
|902.137.786
|% 0,58
|
|GARAN
|11,44
|1.850.980.892
|% 1,78
|
|NTHOL
|5,97
|844.181.295
|% 9,94
|
|TSKB
|1,44
|182.510.051
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|12,6383
|12,6399
|% -0,15
|
|Euro
|14,3023
|14,3913
|% 0,03
|
|Sterlin
|17,0143
|17,0996
|% 7,45
|
|Frank
|13,7832
|13,8663
|% 7,35
|
|Riyal
|3,3607
|3,3776
|% 7,10
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.804
|1.805
|0,17
|
|Altın Gr.
|734
|734
|47,81
|
|Cumhuriyet
|4.982
|5.057
|335,00
|
|Tam
|4.956
|5.085
|338,38
|
|Yarım
|2.395
|2.460
|163,69
|
|Çeyrek
|1.201
|1.230
|81,84
|
|Gümüş.Ons
|22,82
|22,86
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|9,27
|9,29
|-0,02
|
|B. Petrol
|79,21
|79,21
|-0,03
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