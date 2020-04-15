***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR* *SISE*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
15.04.2020 18:10
***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR******SISE*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
İlgili Şirketler [SISE]
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Pay Alım Satım Bildirimi
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Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
İlgi: 25.12.2019 tarihli özel durum açıklamamız. 15.04.2020 tarihinde Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. payları ile ilgili olarak 4,57-4,67 TL fiyat aralığından 1.000.000 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi Ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. sermayesindeki paylarımız %68,55 sınırına ulaşmıştır.
Yönetim kontrolüne sahip olduğumuz Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş.'nin Şirkette sahip olduğu toplam % 0,05 oranındaki paylar da Ortaklığımızın kontrolü altındadır. İşlem detaylarına ilişkin bilgiler aşağıda verilmektedir.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
15/04/2020 1.000.000 0 1.000.000 1.541.351.272,12 1.542.351.272,12 % 68,5 % 68,5 % 68,55 % 68,55
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/838393
BIST
18:0595.855
En Yüksek
|Değişim
|: -2,73%
|| -2.694,88
|Açılış
|: 98.945
|
|Önceki Kapanış
|: 98.550
|
99.044
En Düşük
94.602
18:056,9086
En Yüksek
|Değişim
|: 1,35%
|| 0,0922
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9113
En Düşük
6,8079
18:057,5458
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 0,0604
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5458
En Düşük
7,4578
18:05380,14
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 1,38
|Açılış
|: 380,14
|
|Önceki Kapanış
|: 378,76
|
383,02
En Düşük
376,04
BIST En Aktif Hisseler
|SANFM
|7,92
|15.704.084
|% 10,00
|
|VKING
|4,62
|6.229.025
|% 10,00
|
|DITAS
|13,97
|3.201.497
|% 10,00
|
|MGROS
|28,86
|569.890.774
|% 9,98
|
|PETUN
|14,90
|81.792.726
|% 9,96
|
|DOCO
|397,80
|172.485.750
|% -10,00
|
|PGSUS
|55,45
|2.226.207.929
|% -9,98
|
|CLEBI
|86,15
|73.198.667
|% -9,98
|
|KLNMA
|44,00
|210.972.689
|% -9,98
|
|DOKTA
|24,30
|2.289.230
|% -9,93
|
|THYAO
|10,36
|2.309.433.406
|% -4,95
|
|PGSUS
|55,45
|2.226.207.929
|% -9,98
|
|ASELS
|26,44
|1.820.731.882
|% -3,08
|
|GARAN
|8,21
|1.043.836.307
|% -4,31
|
|TSPOR
|5,44
|899.816.434
|% 4,62
|
|THYAO
|10,36
|2.309.433.406
|% -4,95
|
|YKBNK
|1,94
|404.440.888
|% -4,90
|
|TSPOR
|5,44
|899.816.434
|% 4,62
|
|IHLGM
|1,02
|172.898.043
|% -7,27
|
|MNDRS
|1,47
|247.887.624
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6278
|8,6711
|% 0,55
|
|Frank
|7,1326
|7,1755
|% 0,91
|
|Riyal
|1,8323
|1,8415
|% 1,34
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.713
|1.714
|-13,04
|
|Altın Gr.
|380
|380
|1,38
|
|Cumhuriyet
|2.433
|2.494
|13,50
|
|Tam
|2.500
|2.566
|13,80
|
|Yarım
|1.216
|1.249
|6,70
|
|Çeyrek
|610
|625
|3,30
|
|Gümüş.Ons
|15,39
|15,43
|-0,36
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,43
|-0,03
|
|B. Petrol
|27,62
|27,62
|-1,98
|