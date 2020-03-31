***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
31.03.2020 20:27
***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
02.03.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (a member firm of Ernst & Young Global Limited)
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
31.03.2020
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
İlgi: 02.03.2020 tarihli özel durum açıklamamız. 31.03.2020 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantımızda, Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin (a member firm of Ernst & Young Global Limited) 2020 yılı için Bankamız bağımsız denetçisi olarak seçilmesi hususu onaylanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833683
BIST
18:0589.644
En Yüksek
|Değişim
|: 1,80%
|| 1.584,25
|Açılış
|: 89.279
|
|Önceki Kapanış
|: 88.059
|
90.269
En Düşük
88.642
18:056,6153
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,0398
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,6160
En Düşük
6,5522
18:057,3000
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0382
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,3000
En Düşük
7,1804
18:05336,78
En Yüksek
|Değişim
|: -1,90%
|| -6,53
|Açılış
|: 336,78
|
|Önceki Kapanış
|: 343,30
|
343,55
En Düşük
335,59
BIST En Aktif Hisseler
|MRGYO
|0,77
|8.248.634
|% 10,00
|
|ETYAT
|0,99
|2.845.327
|% 10,00
|
|BMELK
|1,10
|122.579
|% 10,00
|
|GSDHO
|1,21
|50.267.537
|% 10,00
|
|INTEM
|7,26
|2.530.819
|% 10,00
|
|MTRYO
|3,47
|20.139.487
|% -9,87
|
|OZRDN
|2,00
|107.727
|% -4,76
|
|ATSYH
|1,20
|108.384
|% -4,76
|
|ISMEN
|4,03
|55.399.760
|% -4,73
|
|QNBFL
|107,80
|10.788.098
|% -3,75
|
|GARAN
|8,13
|800.765.940
|% 1,12
|
|THYAO
|9,07
|749.037.300
|% 4,01
|
|ECILC
|4,77
|660.036.555
|% 4,15
|
|ASELS
|23,60
|533.946.815
|% 1,55
|
|PGSUS
|34,20
|436.291.329
|% 9,97
|
|YKBNK
|1,89
|274.531.185
|% 1,07
|
|ECILC
|4,77
|660.036.555
|% 4,15
|
|IHLGM
|1,05
|135.215.739
|% 9,38
|
|GSRAY
|2,22
|249.731.490
|% 9,90
|
|GARAN
|8,13
|800.765.940
|% 1,12
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,1880
|8,2291
|% 0,55
|
|Frank
|6,8385
|6,8797
|% 0,11
|
|Riyal
|1,7521
|1,7608
|% 0,40
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.577
|1.579
|-43,30
|
|Altın Gr.
|336
|337
|-6,53
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|13,97
|14,01
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|2,97
|2,98
|0,00
|
|B. Petrol
|26,02
|26,02
|-0,40
|