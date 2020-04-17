***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
17.04.2020 16:52
***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
02.03.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (a member firm of Ernst & Young Global Limited)
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
31.03.2020
Tescil Tarihi
10.04.2020
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
14.04.2020-10058
Açıklamalar
İlgi: 02.03.2020 ve 31.03.2020 tarihli özel durum açıklamalarımız. Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin (a member firm of Ernst & Young Global Limited) Bankamız bağımsız denetçisi olarak seçilmesine ilişkin Genel Kurul Kararı İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiş ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayınlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839011
BIST
17:3597.671
En Yüksek
|Değişim
|: 1,48%
|| 1.422,08
|Açılış
|: 98.287
|
|Önceki Kapanış
|: 96.249
|
98.759
En Düşük
97.601
17:356,9457
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0009
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9555
En Düşük
6,8307
17:357,5552
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0219
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5587
En Düşük
7,4073
17:35376,96
En Yüksek
|Değişim
|: -1,77%
|| -6,81
|Açılış
|: 376,96
|
|Önceki Kapanış
|: 383,77
|
383,85
En Düşük
370,25
BIST En Aktif Hisseler
|ANELE
|3,52
|20.944.296
|% 10,00
|
|BALAT
|2,20
|312.055
|% 10,00
|
|YBTAS
|6.820,10
|282.799
|% 10,00
|
|RTALB
|10,46
|23.103.706
|% 9,99
|
|MAALT
|66,10
|7.061.393
|% 9,98
|
|TSPOR
|4,41
|12.155.477
|% -10,00
|
|SODSN
|22,40
|164.767
|% -9,97
|
|MERIT
|14,00
|31.941
|% -9,68
|
|IHEVA
|1,73
|58.192.136
|% -8,47
|
|MZHLD
|13,81
|56.433
|% -7,93
|
|PGSUS
|51,00
|1.464.456.046
|% 2,16
|
|GARAN
|8,40
|915.764.015
|% 1,82
|
|THYAO
|10,40
|827.614.452
|% 2,36
|
|ASELS
|26,98
|727.956.175
|% 1,20
|
|AKBNK
|5,78
|582.158.143
|% 2,30
|
|KARSN
|1,47
|265.350.597
|% 6,52
|
|YKBNK
|2,00
|304.311.193
|% 2,56
|
|IHLAS
|0,66
|81.564.998
|% -1,49
|
|GARAN
|8,40
|915.764.015
|% 1,82
|
|EKGYO
|1,20
|128.692.741
|% 1,69
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6422
|8,6855
|% 0,20
|
|Frank
|7,1559
|7,1990
|% 0,39
|
|Riyal
|1,8424
|1,8517
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.686
|1.687
|-30,98
|
|Altın Gr.
|377
|377
|-6,44
|
|Cumhuriyet
|2.425
|2.480
|-42,90
|
|Tam
|2.497
|2.556
|-40,30
|
|Yarım
|1.213
|1.242
|-21,40
|
|Çeyrek
|608
|621
|-10,70
|
|Gümüş.Ons
|15,15
|15,19
|-0,36
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,40
|-0,08
|
|B. Petrol
|28,07
|28,07
|0,25
|
Seans Raporu
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