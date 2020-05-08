***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler4.500.000 39.234 1.090.628 3.480.029 -179.802 1.434.060 1.020.793 -1.924.018 790.265 29.037.168 10.303.541 49.591.898 6.022.995 55.614.893TMS 8 Uyarınca Yapılan DüzeltmelerHataların Düzeltilmesinin EtkisiMuhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin EtkisiYeni Bakiye4.500.000 39.234 1.090.628 3.480.029 -179.802 1.434.060 1.020.793 -1.924.018 790.265 29.037.168 10.303.541 49.591.898 6.022.995 55.614.893Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)43.439 94.022 -1.241.169 178.974 1.257.720 332.986 186.651 519.637Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımıİç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye ArtırımıÖdenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme FarkıHisse Senedine Dönüştürülebilir TahvillerSermaye Benzeri Borçlanma AraçlarıDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)3.266 131.680 134.946 -9.304 125.642Kar Dağıtımı7.801.793 -7.791.913 9.880 -123.805 -113.925Dağıtılan Temettü-130.003 -130.003Yedeklere Aktarılan Tutarlar7.791.913 -7.791.913 0 0Diğer9.880 9.880 6.198 16.078Dönem Sonu Bakiyeler4.500.000 39.234 1.093.894 3.480.029 -179.802 1.477.499 1.114.815 -3.165.187 969.239 36.838.961 2.643.308 1.257.720 50.069.710 6.076.537 56.146.247Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler4.500.000 39.250 1.087.620 3.466.783 -243.042 1.566.614 1.461.737 477.022 1.021.753 36.844.887 8.413.254 58.635.878 7.065.589 65.701.467TMS 8 Uyarınca Yapılan DüzeltmelerHataların Düzeltilmesinin EtkisiMuhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin EtkisiYeni Bakiye4.500.000 39.250 1.087.620 3.466.783 -243.042 1.566.614 1.461.737 477.022 1.021.753 36.844.887 8.413.254 58.635.878 7.065.589 65.701.467Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-555 -51.136 70.695 -1.682.507 -191.804 1.477.662 -377.645 25.318 -352.327Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımıİç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye ArtırımıÖdenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme FarkıHisse Senedine Dönüştürülebilir TahvillerSermaye Benzeri Borçlanma AraçlarıDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)269 -4.240 30.672 -115 1 153 4.210 -125 96.879 -35.874 91.830 -402.630 -310.800Kar Dağıtımı6.996.390 -6.982.882 13.508 -182.360 -168.852Dağıtılan Temettü-190.292 -190.292Yedeklere Aktarılan Tutarlar6.982.882 -6.982.882 0 0Diğer13.508 13.508 7.932 21.440Dönem Sonu Bakiyeler4.500.000 39.519 1.083.380 3.496.900 -243.157 1.515.479 1.532.585 -1.201.275 829.824 43.938.156 1.394.498 1.477.662 58.363.571 6.505.917 64.869.488Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER180.377.562 444.418.334 624.795.896 166.281.278 360.245.368 526.526.646GARANTİ VE KEFALETLERV-III 32.788.679 70.797.365 103.586.044 32.395.132 64.198.200 96.593.332Teminat Mektupları32.609.928 41.677.326 74.287.254 32.246.614 39.300.725 71.547.339Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler518.199 1.038.730 1.556.929 576.475 976.230 1.552.705Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler2.362.574 14.929.537 17.292.111 1.935.615 15.083.874 17.019.489Diğer Teminat Mektupları29.729.155 25.709.059 55.438.214 29.734.524 23.240.621 52.975.145Banka Kredileri0 7.804.018 7.804.018 0 6.040.332 6.040.332İthalat Kabul Kredileri0 331.373 331.373 0 302.090 302.090Diğer Banka Kabulleri0 7.472.645 7.472.645 0 5.738.242 5.738.242Akreditifler137.110 18.485.283 18.622.393 107.344 16.209.490 16.316.834Belgeli Akreditifler133.450 14.271.623 14.405.073 95.025 12.420.423 12.515.448Diğer Akreditifler3.660 4.213.660 4.217.320 12.319 3.789.067 3.801.386Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Faktoring Garantilerinden13.523 0 13.523 12.703 0 12.703Diğer Garantilerimizden28.118 2.830.738 2.858.856 28.471 2.647.653 2.676.124Diğer Kefaletlerimizden0 0 0 0 0 0TAAHHÜTLER62.538.489 20.790.087 83.328.576 58.369.590 15.860.570 74.230.160Cayılamaz Taahhütler61.381.430 11.746.599 73.128.029 57.351.837 8.909.626 66.261.463Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri1.395.778 3.762.898 5.158.676 930.528 2.059.373 2.989.901Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri100 0 100 0 0 0İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri689 105.826 106.515 3.588 96.782 100.370Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri20.009.517 738.360 20.747.877 18.930.150 691.607 19.621.757Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri2.823.738 0 2.823.738 2.673.042 0 2.673.042İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri24.179 0 24.179 23.261 0 23.261Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri34.047.943 0 34.047.943 31.090.963 0 31.090.963Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri103.761 0 103.761 113.842 0 113.842Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler2.975.725 7.139.515 10.115.240 3.586.463 6.061.864 9.648.327Cayılabilir Taahhütler1.157.059 9.043.488 10.200.547 1.017.753 6.950.944 7.968.697Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri1.072.059 9.043.488 10.115.547 932.753 6.950.944 7.883.697Diğer Cayılabilir Taahhütler85.000 0 85.000 85.000 0 85.000TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR85.050.394 352.830.882 437.881.276 75.516.556 280.186.598 355.703.154Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 22.238.192 22.238.192 0 16.520.430 16.520.430Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 22.238.192 22.238.192 0 16.520.430 16.520.430Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler85.050.394 330.592.690 415.643.084 75.516.556 263.666.168 339.182.724Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri9.979.123 47.564.469 57.543.592 8.689.923 21.432.032 30.121.955Vadeli Döviz Alım İşlemleri5.453.951 23.391.670 28.845.621 4.494.247 10.543.785 15.038.032Vadeli Döviz Satım İşlemleri4.525.172 24.172.799 28.697.971 4.195.676 10.888.247 15.083.923Para ve Faiz Swap İşlemleri70.220.300 263.061.318 333.281.618 61.852.105 225.412.722 287.264.827Swap Para Alım İşlemleri9.668.174 88.496.830 98.165.004 11.474.473 70.219.278 81.693.751Swap Para Satım İşlemleri58.651.426 39.661.808 98.313.234 49.621.032 30.328.506 79.949.538Swap Faiz Alım İşlemleri950.350 67.451.340 68.401.690 378.300 62.432.469 62.810.769Swap Faiz Satım İşlemleri950.350 67.451.340 68.401.690 378.300 62.432.469 62.810.769Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları4.143.802 12.554.245 16.698.047 4.814.654 13.201.733 18.016.387Para Alım Opsiyonları1.686.664 3.130.270 4.816.934 2.424.143 3.468.440 5.892.583Para Satım Opsiyonları2.141.717 2.537.125 4.678.842 2.329.757 3.351.807 5.681.564Faiz Alım Opsiyonları0 3.426.275 3.426.275 0 3.190.743 3.190.743Faiz Satım Opsiyonları0 3.426.275 3.426.275 0 3.190.743 3.190.743Menkul Değerler Alım Opsiyonları164.122 17.150 181.272 24.499 0 24.499Menkul Değerler Satım Opsiyonları151.299 17.150 168.449 36.255 0 36.255Futures Para İşlemleri596.574 495.309 1.091.883 54.833 64.219 119.052Futures Para Alım İşlemleri470.248 137.229 607.477 54.293 7.329 61.622Futures Para Satım İşlemleri126.326 358.080 484.406 540 56.890 57.430Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer110.595 6.917.349 7.027.944 105.041 3.555.462 3.660.503EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER678.899.965 791.348.492 1.470.248.457 657.586.215 682.851.813 1.340.438.028EMANET KIYMETLER88.124.111 37.625.141 125.749.252 89.812.045 34.047.245 123.859.290Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları0 0 0 0 0 0Emanete Alınan Menkul Değerler70.927.212 4.966.099 75.893.311 73.390.917 4.784.135 78.175.052Tahsile Alınan Çekler14.000.122 13.921.006 27.921.128 13.109.079 12.313.077 25.422.156Tahsile Alınan Ticari Senetler2.829.903 13.419.991 16.249.894 2.945.032 12.494.982 15.440.014Tahsile Alınan Diğer Kıymetler0 0 0 0 0 0İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler366.874 5.318.045 5.684.919 367.017 4.455.051 4.822.068Emanet Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0REHİNLİ KIYMETLER590.775.854 753.723.351 1.344.499.205 567.774.170 648.804.568 1.216.578.738Menkul Kıymetler48.958.299 74.137.718 123.096.017 41.638.400 54.528.282 96.166.682Teminat Senetleri10.973.101 25.946.078 36.919.179 10.544.691 28.052.674 38.597.365Emtia115.093.744 46.188.623 161.282.367 113.783.813 36.392.061 150.175.874Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul326.602.864 369.251.002 695.853.866 318.041.884 336.610.047 654.651.931Diğer Rehinli Kıymetler89.147.846 238.199.930 327.347.776 83.765.382 193.221.504 276.986.886Rehinli Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER0 0 0 0 0 0BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI859.277.527 1.235.766.826 2.095.044.353 823.867.493 1.043.097.181 1.866.964.674Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı6.627.519 629.712Alınan Faizler10.019.065 11.707.128Ödenen Faizler-4.250.077 -6.381.538Alınan Temettüler915 10.920Alınan Ücret ve Komisyonlar1.846.887 1.579.693Elde Edilen Diğer Kazançlar1.768.034 1.792.957Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar445.972 274.108Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-2.975.449 -1.988.767Ödenen Vergiler-1.065.829 -1.366.149Diğer838.001 -4.998.640Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim-6.603.442 10.203.420Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış-105.072 -301.252Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış-1.013.170 3.355.279Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-16.268.571 3.156.397Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-3.192.881 1.086.554Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)20.637 1.266.390Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)1.980.263 3.262.720Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)-1.319.811 700.323Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)13.295.163 -2.322.991Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı24.077 10.833.132YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-4.941.128 -4.253.083İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)-33.500 0Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)-24.025 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-119.424 -50.516Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller47.138 45.273Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-8.929.537 -6.485.656Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar5.993.967 3.578.895Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar-3.960.497 -3.665.824Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar2.279.219 2.394.332Diğer-194.469 -69.587FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit9.492.371 369.142Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit15.052.595 9.287.669Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-5.260.716 -8.650.976İhraç Edilen Sermaye Araçları0 0Temettü Ödemeleri-190.292 -130.003Kiralamaya İlişkin Ödemeler-109.216 -137.548Diğer0 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi1.709.135 1.282.409Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)6.284.455 8.231.600Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar47.738.608 34.639.188Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar54.023.063 42.870.788Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)1.624.306 1.475.734DİĞER KAPSAMLI GELİRLER-1.976.633 -956.097Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-51.695 43.233Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)-617Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları-51.140 43.233Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler62Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar-1.924.938 -999.330Yabancı Para Çevrim Farkları71.759 91.941Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri-2.245.854 -1.633.737Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları-192.004 179.734Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler441.161 362.732TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-352.327 519.637Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)52.593.609 108.870.637 161.464.246 52.312.184 94.371.995 146.684.179Nakit ve Nakit Benzerleri7.867.852 76.748.173 84.616.025 8.301.164 67.456.533 75.757.697Nakit Değerler ve Merkez BankasıV-I-a 4.527.633 54.068.008 58.595.641 5.263.162 48.812.966 54.076.128BankalarV-I-ç 3.039.466 22.558.692 25.598.158 1.988.674 18.565.357 20.554.031Para Piyasalarından Alacaklar312.699 164.500 477.199 1.058.871 120.577 1.179.448Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-11.946 -43.027 -54.973 -9.543 -42.367 -51.910Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal VarlıklarV-I-b 2.350.546 2.379.443 4.729.989 2.481.683 2.319.812 4.801.495Devlet Borçlanma Senetleri265.995 147.860 413.855 271.813 10.939 282.752Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler111.049 0 111.049 154.554 1.498 156.052Diğer Finansal Varlıklar1.973.502 2.231.583 4.205.085 2.055.316 2.307.375 4.362.691Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal VarlıklarV-I-d 42.314.227 20.923.781 63.238.008 41.263.642 19.750.078 61.013.720Devlet Borçlanma Senetleri40.600.479 18.480.209 59.080.688 39.332.002 17.666.968 56.998.970Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler182.046 410.369 592.415 158.784 423.727 582.511Diğer Finansal Varlıklar1.531.702 2.033.203 3.564.905 1.772.856 1.659.383 3.432.239Türev Finansal VarlıklarV-I-c-i 60.984 8.819.240 8.880.224 265.695 4.845.572 5.111.267Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı60.984 8.819.240 8.880.224 265.695 4.845.572 5.111.267Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)217.351.990 167.223.342 384.575.332 200.552.565 153.100.675 353.653.240KredilerV-I-e 196.459.121 162.425.009 358.884.130 179.157.891 149.081.976 328.239.867Kiralama İşlemlerinden AlacaklarV-I-ı 1.607.452 4.193.070 5.800.522 1.605.008 3.899.070 5.504.078Faktoring Alacakları2.513.767 650.633 3.164.400 2.772.806 614.484 3.387.290İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal VarlıklarV-I-f 31.277.380 4.573.652 35.851.032 30.339.422 3.299.879 33.639.301Devlet Borçlanma Senetleri30.956.495 3.628.667 34.585.162 30.050.721 2.685.879 32.736.600Diğer Finansal Varlıklar320.885 944.985 1.265.870 288.701 614.000 902.701Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-14.505.730 -4.619.022 -19.124.752 -13.322.562 -3.794.734 -17.117.296SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)V-I-l 1.202.108 10.581 1.212.689 1.178.529 11.691 1.190.220Satış Amaçlı1.202.108 10.581 1.212.689 1.178.529 11.691 1.190.220Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI10.968.246 0 10.968.246 11.190.991 0 11.190.991İştirakler (Net)V-I-g 257.399 0 257.399 255.838 0 255.838Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler222.312 0 222.312 220.768 0 220.768Konsolide Edilmeyenler35.087 0 35.087 35.070 0 35.070Bağlı Ortaklıklar (Net)V-I-ğ 10.705.362 0 10.705.362 10.929.898 0 10.929.898Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar10.705.362 0 10.705.362 10.929.898 0 10.929.898Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)V-I-h 5.485 0 5.485 5.255 0 5.255Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler5.485 0 5.485 5.255 0 5.255MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)7.886.683 154.244 8.040.927 7.842.385 152.380 7.994.765MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)1.229.331 96.276 1.325.607 1.104.073 92.651 1.196.724Şerefiye35.974 0 35.974 35.974 0 35.974Diğer1.193.357 96.276 1.289.633 1.068.099 92.651 1.160.750YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)V-I-j 3.452.268 0 3.452.268 3.444.979 0 3.444.979CARİ VERGİ VARLIĞI90.263 5.324 95.587 21.145 2.501 23.646ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞIV-I-k 810.153 1.364.069 2.174.222 1.141.900 809.097 1.950.997DİĞER AKTİFLER (Net)V-I-m 32.798.276 9.843.800 42.642.076 31.560.267 6.161.830 37.722.097VARLIKLAR TOPLAMI328.382.927 287.568.273 615.951.200 310.349.018 254.702.820 565.051.838YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUATV-II-a 124.247.433 193.240.447 317.487.880 128.979.347 173.811.857 302.791.204ALINAN KREDİLERV-II-c 3.988.446 73.021.396 77.009.842 4.742.038 67.564.942 72.306.980PARA PİYASALARINA BORÇLAR12.914.603 1.224.242 14.138.845 1.286.893 1.743.442 3.030.335İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)V-II-ç 11.645.551 36.258.240 47.903.791 9.114.208 30.177.570 39.291.778Bonolar9.032.041 97.704 9.129.745 7.506.622 0 7.506.622Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler189.003 0 189.003 138.244 0 138.244Tahviller2.424.507 36.160.536 38.585.043 1.469.342 30.177.570 31.646.912FONLAR2.967 145.312 148.279 2.494 56.456 58.950Müstakrizlerin Fonları2.967 145.312 148.279 2.494 56.456 58.950Diğer0 0 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLERV-II-b-f 1.382.738 3.627.018 5.009.756 681.191 2.050.633 2.731.824Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı1.382.738 3.627.018 5.009.756 681.191 2.050.633 2.731.824Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)V-II-e 852.074 135.565 987.639 822.574 134.310 956.884KARŞILIKLARV-II-g 16.686.706 2.703.228 19.389.934 15.281.940 2.578.645 17.860.585Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı1.422.741 2.468 1.425.209 1.353.611 2.420 1.356.031Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)8.738.619 2.354.361 11.092.980 8.209.952 2.264.775 10.474.727Diğer Karşılıklar6.525.346 346.399 6.871.745 5.718.377 311.450 6.029.827CARİ VERGİ BORCUV-II-ğ 929.960 32.122 962.082 1.549.792 36.760 1.586.552ERTELENMİŞ VERGİ BORCUV-II-ğ 59.533 0 59.533 75.379 913 76.292SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI2.276.339 19.623.173 21.899.512 2.281.084 13.095.892 15.376.976Krediler0 0 0 0 0 0Diğer Borçlanma Araçları2.276.339 19.623.173 21.899.512 2.281.084 13.095.892 15.376.976DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERV-II-d 39.228.981 6.855.638 46.084.619 39.770.069 3.511.942 43.282.011ÖZKAYNAKLARV-II-h 66.843.531 -1.974.043 64.869.488 65.945.911 -244.444 65.701.467Ödenmiş Sermaye4.500.000 0 4.500.000 4.500.000 0 4.500.000Sermaye Yedekleri1.122.899 0 1.122.899 1.126.870 0 1.126.870Hisse Senedi İhraç Primleri39.519 0 39.519 39.250 0 39.250Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri1.083.380 0 1.083.380 1.087.620 0 1.087.620Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler4.769.122 100 4.769.222 4.790.255 100 4.790.355Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler3.159.517 -1.998.383 1.161.134 3.349.172 -388.660 2.960.512Kar Yedekleri43.933.537 4.619 43.938.156 36.840.268 4.619 36.844.887Yasal Yedekler5.312.641 1.930 5.314.571 4.896.373 1.930 4.898.303Statü Yedekleri172.264 0 172.264 135.606 0 135.606Olağanüstü Yedekler38.448.632 2.689 38.451.321 31.808.289 2.689 31.810.978Diğer Kar Yedekleri0 0 0 0 0 0Kar veya Zarar2.732.857 139.303 2.872.160 8.275.984 137.270 8.413.254Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı1.257.228 137.270 1.394.498 2.372.239 31.210 2.403.449Dönem Net Kâr veya Zararı1.475.629 2.033 1.477.662 5.903.745 106.060 6.009.805Azınlık PaylarıV-II-ı 6.625.599 -119.682 6.505.917 7.063.362 2.227 7.065.589YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI281.058.862 334.892.338 615.951.200 270.532.920 294.518.918 565.051.838Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİV-IV-a 11.350.349 12.120.082Kredilerden Alınan Faizler8.347.063 8.875.830Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler0 140.372Bankalardan Alınan Faizler132.340 186.067Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler23.598 120.030Menkul Değerlerden Alınan Faizler2.632.732 2.498.541Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar22.857 22.027Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar1.559.736 1.496.072İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler1.050.139 980.442Finansal Kiralama Faiz Gelirleri122.442 122.145Diğer Faiz Gelirleri92.174 177.097FAİZ GİDERLERİ (-)V-IV-b -4.789.572 -7.179.447Mevduata Verilen Faizler-2.518.163 -4.785.639Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-656.117 -743.139Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-200.529 -354.124İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-1.204.038 -1.230.475Kiralama Faiz Giderleri-37.783 -40.172Diğer Faiz Giderleri-172.942 -25.898NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ6.560.777 4.940.635NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ1.227.324 1.052.571Alınan Ücret ve Komisyonlar1.846.887 1.579.693Gayri Nakdi Kredilerden262.985 268.992Diğer1.583.902 1.310.701Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-619.563 -527.122Gayri Nakdi Kredilere-1.158 -7.449Diğer-618.405 -519.673TEMETTÜ GELİRLERİ915 4.877TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)V-IV-c -438.871 -547.167Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)41.532 112.332Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)-44.154 2.197.085Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)-436.249 -2.856.584DİĞER FAALİYET GELİRLERİV-IV-ç 2.954.029 2.941.504FAALİYET BRÜT KÂRI10.304.174 8.392.420BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )V-IV-d -2.764.519 -2.488.269DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )V-IV-d -468.979 -280.383PERSONEL GİDERLERİ (-)-1.898.008 -1.287.561DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)V-IV-e -3.455.008 -2.853.167NET FAALİYET KARI (ZARARI)1.717.660 1.483.040BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)326.918 340.772NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)2.044.578 1.823.812SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)V-IV-f -420.272 -348.078Cari Vergi Karşılığı-221.430 -221.334Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-943.667 -2.028.354Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi744.825 1.901.610SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)1.624.306 1.475.734DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)V-IV-f 0 0Cari Vergi Karşılığı0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARIV-IV-g 1.624.306 1.475.734Grubun Karı (Zararı)1.477.662 1.257.720Azınlık Payları Karı (Zararı)146.644 218.014Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar) (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,32836933 0,27949333http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843800BIST