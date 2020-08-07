***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler4.500.000 5.532 1.041.901 2.752.088 -167.175 1.705.154 710.286 -1.811.945 983.809 27.238.705 12.762.269 0 49.720.624TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye4.500.000 5.532 1.041.901 2.752.088 -167.175 1.705.154 710.286 -1.811.945 983.809 27.238.705 12.762.269 0 49.720.624Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 -3.047 0 58.546 146.667 -407.079 373.092 0 0 2.409.280 2.577.459Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 -2 16.583 0 0 0 0 0 0 0 141.231 0 157.812Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.769.085 -6.769.085 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.769.085 -6.769.085 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler4.500.000 5.530 1.058.484 2.749.041 -167.175 1.763.700 856.953 -2.219.024 1.356.901 34.007.790 6.134.415 2.409.280 52.455.895Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler4.500.000 5.814 1.038.013 2.734.864 -226.266 1.861.706 930.843 395.484 1.649.632 34.007.790 11.975.585 0 58.873.465TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye4.500.000 5.814 1.038.013 2.734.864 -226.266 1.861.706 930.843 395.484 1.649.632 34.007.790 11.975.585 0 58.873.465Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 -2.684 0 23.210 242.327 758.996 275.565 0 0 3.035.135 4.332.549Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 33 -475 0 0 0 0 0 0 0 60.403 0 59.961Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.071.461 -6.071.461 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.071.461 -6.071.461 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler4.500.000 5.847 1.037.538 2.732.180 -226.266 1.884.916 1.173.170 1.154.480 1.925.197 40.079.251 5.964.527 3.035.135 63.265.975Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLERV-III 166.361.796 366.655.404 533.017.200 149.796.339 290.959.998 440.756.337GARANTİ VE KEFALETLER35.185.219 75.135.964 110.321.183 31.903.241 61.085.821 92.989.062Teminat Mektupları34.962.215 44.675.363 79.637.578 31.795.897 38.451.496 70.247.393Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler589.177 585.848 1.175.025 576.475 976.230 1.552.705Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler2.381.439 16.947.326 19.328.765 1.935.615 15.107.009 17.042.624Diğer Teminat Mektupları31.991.599 27.142.189 59.133.788 29.283.807 22.368.257 51.652.064Banka Kredileri7.000 11.648.856 11.655.856 0 6.504.495 6.504.495İthalat Kabul Kredileri0 185.218 185.218 0 111.643 111.643Diğer Banka Kabulleri7.000 11.463.638 11.470.638 0 6.392.852 6.392.852Akreditifler216.004 15.918.198 16.134.202 107.344 13.482.177 13.589.521Belgeli Akreditifler211.036 11.667.883 11.878.919 95.025 9.693.110 9.788.135Diğer Akreditifler4.968 4.250.315 4.255.283 12.319 3.789.067 3.801.386Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Faktoring Garantilerinden0 0 0 0 0 0Diğer Garantilerimizden0 2.893.547 2.893.547 0 2.647.653 2.647.653Diğer Kefaletlerimizden0 0 0 0 0 0TAAHHÜTLER63.079.093 19.389.646 82.468.739 57.195.362 12.394.658 69.590.020Cayılamaz Taahhütler61.672.217 14.517.803 76.190.020 56.523.318 8.259.675 64.782.993Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri954.577 6.690.246 7.644.823 926.022 1.770.544 2.696.566Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 0 0 0 0 0İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri0 0 0 3.588 0 3.588Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri19.118.464 807.262 19.925.726 18.930.150 691.460 19.621.610Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri2.654.568 0 2.654.568 2.673.042 0 2.673.042İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri27.410 0 27.410 23.261 0 23.261Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri36.550.523 0 36.550.523 31.090.963 0 31.090.963Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri130.839 0 130.839 113.842 0 113.842Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler2.235.836 7.020.295 9.256.131 2.762.450 5.797.671 8.560.121Cayılabilir Taahhütler1.406.876 4.871.843 6.278.719 672.044 4.134.983 4.807.027Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri1.321.876 4.871.843 6.193.719 587.044 4.134.983 4.722.027Diğer Cayılabilir Taahhütler85.000 0 85.000 85.000 0 85.000TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR68.097.484 272.129.794 340.227.278 60.697.736 217.479.519 278.177.255Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler68.097.484 272.129.794 340.227.278 60.697.736 217.479.519 278.177.255Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri4.358.286 17.993.834 22.352.120 5.471.564 16.739.104 22.210.668Vadeli Döviz Alım İşlemleri2.506.973 8.689.734 11.196.707 2.941.784 8.195.147 11.136.931Vadeli Döviz Satım İşlemleri1.851.313 9.304.100 11.155.413 2.529.780 8.543.957 11.073.737Para ve Faiz Swap İşlemleri61.540.296 232.019.156 293.559.452 51.678.508 186.651.608 238.330.116Swap Para Alım İşlemleri4.688.595 77.234.810 81.923.405 4.648.644 61.491.754 66.140.398Swap Para Satım İşlemleri54.871.001 34.513.718 89.384.719 46.073.264 18.992.170 65.065.434Swap Faiz Alım İşlemleri990.350 60.135.314 61.125.664 478.300 53.083.842 53.562.142Swap Faiz Satım İşlemleri990.350 60.135.314 61.125.664 478.300 53.083.842 53.562.142Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları2.198.902 12.450.052 14.648.954 3.547.664 11.745.692 15.293.356Para Alım Opsiyonları1.119.635 2.477.347 3.596.982 1.980.082 2.565.449 4.545.531Para Satım Opsiyonları1.079.267 2.431.231 3.510.498 1.567.582 2.766.699 4.334.281Faiz Alım Opsiyonları0 3.770.737 3.770.737 0 3.206.772 3.206.772Faiz Satım Opsiyonları0 3.770.737 3.770.737 0 3.206.772 3.206.772Menkul Değerler Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Futures Para İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer0 9.666.752 9.666.752 0 2.343.115 2.343.115EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER572.955.118 481.640.993 1.054.596.111 547.916.565 414.540.975 962.457.540EMANET KIYMETLER39.510.109 39.815.714 79.325.823 41.199.588 32.346.684 73.546.272Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları0 0 0 0 0 0Emanete Alınan Menkul Değerler24.430.610 3.894.881 28.325.491 25.209.839 3.179.363 28.389.202Tahsile Alınan Çekler12.052.855 14.174.412 26.227.267 12.690.407 12.294.549 24.984.956Tahsile Alınan Ticari Senetler2.570.143 14.528.763 17.098.906 2.932.325 12.417.721 15.350.046Tahsile Alınan Diğer Kıymetler0 0 0 0 0 0İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler456.501 7.217.658 7.674.159 367.017 4.455.051 4.822.068Emanet Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0REHİNLİ KIYMETLER533.445.009 441.825.279 975.270.288 506.716.977 382.194.291 888.911.268Menkul Kıymetler47.497.487 66.040 47.563.527 39.135.450 5.890 39.141.340Teminat Senetleri2.749.354 17.576.691 20.326.045 2.977.525 15.525.296 18.502.821Emtia92.281.177 26.475.012 118.756.189 92.058.677 19.501.597 111.560.274Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul328.335.187 306.679.042 635.014.229 314.369.096 270.300.149 584.669.245Diğer Rehinli Kıymetler62.581.804 91.028.494 153.610.298 58.176.229 76.861.359 135.037.588Rehinli Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER0 0 0 0 0 0BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI739.316.914 848.296.397 1.587.613.311 697.712.904 705.500.973 1.403.213.877Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı14.576.837 5.717.757Alınan Faizler17.957.602 20.307.415Ödenen Faizler-7.873.966 -12.612.296Alınan Temettüler541.625 469.463Alınan Ücret ve Komisyonlar3.105.144 3.238.867Elde Edilen Diğer Kazançlar350.817 466.389Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar893.977 494.803Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-5.398.378 -3.833.667Ödenen Vergiler-1.022.003 -1.181.056Diğer6.022.019 -1.632.161Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim-2.854.488 6.341.811Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış-141.606 -86.777Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış-7.220.198 166.815Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-29.074.396 -504.903Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-2.855.125 290.996Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)97.968 -561.212Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)21.065.505 9.759.683Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)-1.988.449 -3.140.608Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)17.261.813 417.817Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı11.722.349 12.059.568YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-11.871.881 -6.275.268İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)-266.732 0Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-251.291 -164.708Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller70.922 310.355Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-13.115.106 -9.347.078Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar8.281.196 5.623.453Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar-9.614.937 -6.012.518Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar3.328.977 3.465.157Diğer-304.910 -149.929FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit851.184 -1.809.669Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit15.267.688 6.007.437Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-14.163.833 -7.549.055İhraç Edilen Sermaye Araçları0 0Temettü Ödemeleri0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler-252.671 -268.051Diğer0 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi379.968 141.022Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)1.081.620 4.115.653Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar41.877.301 30.559.853Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar42.958.921 34.675.506Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)3.035.135 2.409.280DİĞER KAPSAMLI GELİRLER1.297.414 168.179Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar20.526 55.499Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)-2.982 -3.386Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları23.210 58.546Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler298 339Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar1.276.888 112.680Yabancı Para Çevrim Farkları242.327 146.667Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri982.161 -550.245Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları275.565 373.092Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-223.165 143.166TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)4.332.549 2.577.459Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)47.165.991 100.294.363 147.460.354 43.873.366 81.575.604 125.448.970Nakit ve Nakit Benzerleri3.914.736 74.082.963 77.997.699 5.941.992 60.217.752 66.159.744Nakit Değerler ve Merkez BankasıV-I-a 3.710.788 55.135.134 58.845.922 5.262.530 47.970.711 53.233.241BankalarV-I-ç 205.756 18.972.255 19.178.011 683.360 12.270.949 12.954.309Para Piyasalarından Alacaklar0 0 0 0 0 0Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-1.808 -24.426 -26.234 -3.898 -23.908 -27.806Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal VarlıklarV-I-b 1.726.024 1.911.898 3.637.922 1.475.121 1.897.655 3.372.776Devlet Borçlanma Senetleri251.193 25.182 276.375 258.360 10.939 269.299Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler331.084 0 331.084 137.669 0 137.669Diğer Finansal Varlıklar1.143.747 1.886.716 3.030.463 1.079.092 1.886.716 2.965.808Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal VarlıklarV-I-d 41.500.401 18.842.355 60.342.756 36.236.812 15.635.533 51.872.345Devlet Borçlanma Senetleri41.072.728 17.535.136 58.607.864 35.822.081 14.488.127 50.310.208Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler76.845 432.896 509.741 63.903 369.921 433.824Diğer Finansal Varlıklar350.828 874.323 1.225.151 350.828 777.485 1.128.313Türev Finansal VarlıklarV-I-c-i 24.830 5.457.147 5.481.977 219.441 3.824.664 4.044.105Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı24.830 5.457.147 5.481.977 219.441 3.824.664 4.044.105Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)225.880.508 128.469.767 354.350.275 190.990.350 113.653.733 304.644.083KredilerV-I-e 207.403.490 128.123.259 335.526.749 175.565.322 113.678.236 289.243.558Kiralama İşlemlerinden AlacaklarV-I-ı 0 0 0 0 0 0Faktoring Alacakları0 0 0 0 0 0İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal VarlıklarV-I-f 33.010.454 4.940.852 37.951.306 28.041.103 2.847.252 30.888.355Devlet Borçlanma Senetleri32.662.803 4.146.265 36.809.068 27.752.402 2.361.186 30.113.588Diğer Finansal Varlıklar347.651 794.587 1.142.238 288.701 486.066 774.767Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-14.533.436 -4.594.344 -19.127.780 -12.616.075 -2.871.755 -15.487.830SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)V-I-l 1.082.726 1.572 1.084.298 1.100.815 1.366 1.102.181Satış Amaçlı1.082.726 1.572 1.084.298 1.100.815 1.366 1.102.181Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI20.313.861 2.197.939 22.511.800 19.109.551 1.961.003 21.070.554İştirakler (Net)V-I-g 249.840 0 249.840 250.459 0 250.459Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler249.840 0 249.840 250.459 0 250.459Bağlı Ortaklıklar (Net)V-I-ğ 20.064.021 2.197.939 22.261.960 18.859.092 1.961.003 20.820.095Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar8.814.933 2.197.939 11.012.872 7.954.699 1.961.003 9.915.702Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar11.249.088 0 11.249.088 10.904.393 0 10.904.393Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)V-I-h 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)6.577.910 32.038 6.609.948 6.430.266 32.301 6.462.567MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)1.111.156 701 1.111.857 912.885 624 913.509Şerefiye0 0 0 0 0 0Diğer1.111.156 701 1.111.857 912.885 624 913.509YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)V-I-j 0 0 0 0 0 0CARİ VERGİ VARLIĞI0 0 0 0 0 0ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞIV-I-k 1.496.787 1.412.105 2.908.892 1.038.789 792.319 1.831.108DİĞER AKTİFLER (Net)V-I-m 3.839.684 6.761.644 10.601.328 2.468.498 4.118.001 6.586.499VARLIKLAR TOPLAMI307.468.623 239.170.129 546.638.752 265.924.520 202.134.951 468.059.471YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUATV-II-a 142.667.587 193.890.174 336.557.761 131.290.175 164.631.827 295.922.002ALINAN KREDİLERV-II-c 2.075.219 41.187.084 43.262.303 1.856.265 38.394.368 40.250.633PARA PİYASALARINA BORÇLAR11.417.838 4.534.792 15.952.630 739.089 448.671 1.187.760İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)V-II-ç 8.633.855 23.354.433 31.988.288 6.423.545 24.693.665 31.117.210Bonolar6.430.219 0 6.430.219 5.231.941 0 5.231.941Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler0 0 0 0 0 0Tahviller2.203.636 23.354.433 25.558.069 1.191.604 24.693.665 25.885.269FONLAR0 0 0 0 0 0Müstakrizlerin Fonları0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLERV-II-b-f 1.077.713 3.496.267 4.573.980 349.231 1.785.132 2.134.363Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı1.077.713 3.496.267 4.573.980 349.231 1.785.132 2.134.363Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)V-II-e 1.409.756 64.822 1.474.578 1.348.114 48.149 1.396.263KARŞILIKLARV-II-g 7.691.049 418.430 8.109.479 6.772.459 269.898 7.042.357Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı1.380.201 0 1.380.201 1.237.995 0 1.237.995Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar6.310.848 418.430 6.729.278 5.534.464 269.898 5.804.362CARİ VERGİ BORCUV-II-ğ 2.288.655 5.504 2.294.159 1.194.439 28.346 1.222.785ERTELENMİŞ VERGİ BORCUV-II-ğ 0 0 0 0 0 0SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI2.277.379 18.252.595 20.529.974 2.281.084 11.265.847 13.546.931Krediler0 0 0 0 0 0Diğer Borçlanma Araçları2.277.379 18.252.595 20.529.974 2.281.084 11.265.847 13.546.931DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERV-II-d 15.157.293 3.472.332 18.629.625 12.844.278 2.521.424 15.365.702ÖZKAYNAKLARV-II-h 64.327.880 -1.061.905 63.265.975 59.249.365 -375.900 58.873.465Ödenmiş Sermaye4.500.000 0 4.500.000 4.500.000 0 4.500.000Sermaye Yedekleri1.043.181 204 1.043.385 1.043.623 204 1.043.827Hisse Senedi İhraç Primleri5.643 204 5.847 5.610 204 5.814Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri1.037.538 0 1.037.538 1.038.013 0 1.038.013Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler4.391.447 -617 4.390.830 4.370.921 -617 4.370.304Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler5.314.339 -1.061.492 4.252.847 3.351.446 -375.487 2.975.959Kar Yedekleri40.079.251 0 40.079.251 34.007.790 0 34.007.790Yasal Yedekler4.673.489 0 4.673.489 4.372.235 0 4.372.235Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler35.405.762 0 35.405.762 29.635.555 0 29.635.555Diğer Kar Yedekleri0 0 0 0 0 0Kar veya Zarar8.999.662 0 8.999.662 11.975.585 0 11.975.585Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı5.964.527 0 5.964.527 5.907.998 0 5.907.998Dönem Net Kâr veya Zararı3.035.135 0 3.035.135 6.067.587 0 6.067.587YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI259.024.224 287.614.528 546.638.752 224.348.044 243.711.427 468.059.471Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİV-IV-a 20.154.457 21.881.002 10.053.558 11.184.910Kredilerden Alınan Faizler15.358.856 16.802.093 7.659.954 8.571.600Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler10.125 275.458 10.125 137.311Bankalardan Alınan Faizler67.416 137.472 12.232 66.213Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler408 749 104 502Menkul Değerlerden Alınan Faizler4.703.424 4.633.990 2.363.797 2.395.407Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar12.429 28.141 7.496 10.351Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar2.767.710 2.739.258 1.398.838 1.425.192İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler1.923.285 1.866.591 957.463 959.864Finansal Kiralama Faiz Gelirleri0 0 0 0Diğer Faiz Gelirleri14.228 31.240 7.346 13.877FAİZ GİDERLERİ (-)V-IV-b -8.291.048 -12.664.684 -3.945.779 -6.262.093Mevduata Verilen Faizler-4.586.832 -9.032.510 -2.053.487 -4.184.060Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-791.170 -966.325 -387.859 -491.368Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-496.904 -780.817 -306.313 -616.425İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-1.994.421 -1.706.535 -1.008.010 -876.588Kiralama Faiz Giderleri-120.125 -121.404 -60.069 -60.280Diğer Faiz Giderleri-301.596 -57.093 -130.041 -33.372NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ11.863.409 9.216.318 6.107.779 4.922.817NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ2.581.442 2.597.073 1.135.787 1.351.418Alınan Ücret ve Komisyonlar3.111.484 3.242.940 1.347.948 1.715.303Gayri Nakdi Kredilerden525.550 534.301 276.968 271.758Diğer2.585.934 2.708.639 1.070.980 1.443.545Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-530.042 -645.867 -212.161 -363.885Gayri Nakdi Kredilere-736 -279 -415 -173Diğer-529.306 -645.588 -211.746 -363.712TEMETTÜ GELİRLERİ24.820 11.307 17.964 6.994TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)V-IV-c -1.354.660 -3.588.120 -416.255 -2.611.378Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)161.821 62.598 180.093 -35.167Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)-3.122.750 -4.611.248 -2.817.482 -6.525.785Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)1.606.269 960.530 2.221.134 3.949.574DİĞER FAALİYET GELİRLERİV-IV-ç 1.363.728 2.328.143 560.174 1.061.586FAALİYET BRÜT KÂRI14.478.739 10.564.721 7.405.449 4.731.437BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )V-IV-d -4.924.944 -4.430.426 -2.449.633 -2.216.990DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )V-IV-d -1.030.881 -200.111 -625.954 56.647PERSONEL GİDERLERİ (-)-2.872.528 -2.218.912 -1.244.923 -1.161.848DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)V-IV-e -3.148.501 -2.482.007 -1.669.791 -1.248.412NET FAALİYET KARI (ZARARI)2.501.885 1.233.265 1.415.148 160.834BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0 0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)1.116.196 1.267.014 499.445 682.177NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)3.618.081 2.500.279 1.914.593 843.011SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)V-IV-f -582.946 -90.999 -335.579 108.307Cari Vergi Karşılığı-1.883.597 -290.295 -1.816.551 -279.064Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-47.667 -802.953 587.453 1.074.389Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi1.348.318 1.002.249 893.519 -687.018SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)3.035.135 2.409.280 1.579.014 951.318DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0 0 0Cari Vergi Karşılığı0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARIV-IV-g 3.035.135 2.409.280 1.579.014 951.318Grubun Karı (Zararı)3.035.135 2.409.280 1.579.014 951.318Azınlık Payları Karı (Zararı)0 0 0 0Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,67447444 0,53539556 0,35089200 0,21140400http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/866830BIST