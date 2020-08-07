***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler4.500.000 39.234 1.090.628 3.480.029 -179.802 1.434.060 1.020.793 -1.924.018 790.265 29.037.168 10.303.541 49.591.898 6.022.995 55.614.893TMS 8 Uyarınca Yapılan DüzeltmelerHataların Düzeltilmesinin EtkisiMuhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin EtkisiYeni Bakiye4.500.000 39.234 1.090.628 3.480.029 -179.802 1.434.060 1.020.793 -1.924.018 790.265 29.037.168 10.303.541 49.591.898 6.022.995 55.614.893Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-3.047 58.677 298.690 -359.020 170.351 2.381.063 2.546.714 517.962 3.064.676Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımıİç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye ArtırımıÖdenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme FarkıHisse Senedine Dönüştürülebilir TahvillerSermaye Benzeri Borçlanma AraçlarıDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)13.285 124.514 137.799 -14.166 123.633Kar Dağıtımı7.801.793 -7.791.913 9.880 -123.805 -113.925Dağıtılan Temettü-130.003 -130.003Yedeklere Aktarılan Tutarlar7.791.913 -7.791.913 0 0Diğer9.880 9.880 6.198 16.078Dönem Sonu Bakiyeler4.500.000 39.234 0 1.103.913 3.476.982 -179.802 1.492.737 1.319.483 -2.283.038 960.616 36.838.961 2.636.142 2.381.063 52.286.291 6.402.986 58.689.277Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler4.500.000 39.250 1.087.620 3.466.783 -243.042 1.566.614 1.461.737 477.022 1.021.753 36.844.887 8.413.254 58.635.878 7.065.589 65.701.467TMS 8 Uyarınca Yapılan DüzeltmelerHataların Düzeltilmesinin EtkisiMuhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin EtkisiYeni Bakiye4.500.000 39.250 1.087.620 3.466.783 -243.042 1.566.614 1.461.737 477.022 1.021.753 36.844.887 8.413.254 58.635.878 7.065.589 65.701.467Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-2.684 2.106 477.037 755.333 32.417 3.097.413 4.361.622 458.024 4.819.646Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımıİç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye ArtırımıÖdenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme FarkıHisse Senedine Dönüştürülebilir TahvillerSermaye Benzeri Borçlanma AraçlarıDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)269 -289 30.672 -115 1 153 4.210 -125 106.186 -27.777 113.185 -390.907 -277.722Kar Dağıtımı6.996.390 -6.982.882 13.508 -182.360 -168.852Dağıtılan Temettü-190.292 -190.292Yedeklere Aktarılan Tutarlar6.982.882 -6.982.882 0 0Diğer13.508 13.508 7.932 21.440Dönem Sonu Bakiyeler4.500.000 39.519 0 1.087.331 3.494.771 -243.157 1.568.721 1.938.927 1.236.565 1.054.045 43.947.463 1.402.595 3.097.413 63.124.193 6.950.346 70.074.539Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER178.195.192 444.149.567 622.344.759 166.281.278 360.245.368 526.526.646GARANTİ VE KEFALETLERV-III 35.706.481 78.630.743 114.337.224 32.395.132 64.198.200 96.593.332Teminat Mektupları35.452.651 45.635.433 81.088.084 32.246.614 39.300.725 71.547.339Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler589.177 585.848 1.175.025 576.475 976.230 1.552.705Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler2.381.439 16.947.326 19.328.765 1.935.615 15.083.874 17.019.489Diğer Teminat Mektupları32.482.035 28.102.259 60.584.294 29.734.524 23.240.621 52.975.145Banka Kredileri7.000 11.306.828 11.313.828 0 6.040.332 6.040.332İthalat Kabul Kredileri0 345.060 345.060 0 302.090 302.090Diğer Banka Kabulleri7.000 10.961.768 10.968.768 0 5.738.242 5.738.242Akreditifler216.004 18.794.935 19.010.939 107.344 16.209.490 16.316.834Belgeli Akreditifler211.036 14.544.620 14.755.656 95.025 12.420.423 12.515.448Diğer Akreditifler4.968 4.250.315 4.255.283 12.319 3.789.067 3.801.386Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Faktoring Garantilerinden2.955 0 2.955 12.703 0 12.703Diğer Garantilerimizden27.871 2.893.547 2.921.418 28.471 2.647.653 2.676.124Diğer Kefaletlerimizden0 0 0 0 0 0TAAHHÜTLER64.238.133 24.742.206 88.980.339 58.369.590 15.860.570 74.230.160Cayılamaz Taahhütler62.328.479 15.601.588 77.930.067 57.351.837 8.909.626 66.261.463Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri960.303 7.353.107 8.313.410 930.528 2.059.373 2.989.901Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 0 0 0 0 0İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri689 111.633 112.322 3.588 96.782 100.370Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri19.118.464 807.451 19.925.915 18.930.150 691.607 19.621.757Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri2.654.568 0 2.654.568 2.673.042 0 2.673.042İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri27.410 0 27.410 23.261 0 23.261Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri36.550.523 0 36.550.523 31.090.963 0 31.090.963Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri130.839 0 130.839 113.842 0 113.842Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler2.885.683 7.329.397 9.648.327Cayılabilir Taahhütler1.909.654 9.140.618 11.050.272 1.017.753 6.950.944 7.968.697Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri1.824.654 9.140.618 10.965.272 932.753 6.950.944 7.883.697Diğer Cayılabilir Taahhütler85.000 0 85.000 85.000 0 85.000TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR78.250.578 340.776.618 419.027.196 75.516.556 280.186.598 355.703.154Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 18.289.746 18.289.746 0 16.520.430 16.520.430Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 18.289.746 18.289.746 0 16.520.430 16.520.430Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler78.250.578 322.486.872 400.737.450 75.516.556 263.666.168 339.182.724Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri6.744.129 30.604.016 37.348.145 8.689.923 21.432.032 30.121.955Vadeli Döviz Alım İşlemleri3.712.030 14.833.915 18.545.945 4.494.247 10.543.785 15.038.032Vadeli Döviz Satım İşlemleri3.032.099 15.770.101 18.802.200 4.195.676 10.888.247 15.083.923Para ve Faiz Swap İşlemleri68.064.069 266.793.238 334.857.307 61.852.105 225.412.722 287.264.827Swap Para Alım İşlemleri7.141.007 86.015.915 93.156.922 11.474.473 70.219.278 81.693.751Swap Para Satım İşlemleri59.142.362 40.897.465 100.039.827 49.621.032 30.328.506 79.949.538Swap Faiz Alım İşlemleri890.350 69.939.929 70.830.279 378.300 62.432.469 62.810.769Swap Faiz Satım İşlemleri890.350 69.939.929 70.830.279 378.300 62.432.469 62.810.769Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları2.853.671 13.146.503 16.000.174 4.814.654 13.201.733 18.016.387Para Alım Opsiyonları1.364.410 2.811.796 4.176.206 2.424.143 3.468.440 5.892.583Para Satım Opsiyonları1.324.042 2.763.733 4.087.775 2.329.757 3.351.807 5.681.564Faiz Alım Opsiyonları0 3.770.737 3.770.737 0 3.190.743 3.190.743Faiz Satım Opsiyonları0 3.770.737 3.770.737 0 3.190.743 3.190.743Menkul Değerler Alım Opsiyonları73.226 12.250 85.476 24.499 0 24.499Menkul Değerler Satım Opsiyonları91.993 17.250 109.243 36.255 0 36.255Futures Para İşlemleri357.361 330.617 687.978 54.833 64.219 119.052Futures Para Alım İşlemleri242.987 162.944 405.931 54.293 7.329 61.622Futures Para Satım İşlemleri114.374 167.673 282.047 540 56.890 57.430Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer231.348 11.612.498 11.843.846 105.041 3.555.462 3.660.503EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER688.976.438 825.922.901 1.514.899.339 657.586.215 682.851.813 1.340.438.028EMANET KIYMETLER84.205.086 41.868.405 126.073.491 89.812.045 34.047.245 123.859.290Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları0 0 0 0 0 0Emanete Alınan Menkul Değerler68.709.987 5.838.144 74.548.131 73.390.917 4.784.135 78.175.052Tahsile Alınan Çekler12.449.369 14.192.890 26.642.259 13.109.079 12.313.077 25.422.156Tahsile Alınan Ticari Senetler2.589.229 14.619.713 17.208.942 2.945.032 12.494.982 15.440.014Tahsile Alınan Diğer Kıymetler0 0 0 0 0 0İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler456.501 7.217.658 7.674.159 367.017 4.455.051 4.822.068Emanet Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0REHİNLİ KIYMETLER604.771.352 784.054.496 1.388.825.848 567.774.170 648.804.568 1.216.578.738Menkul Kıymetler50.437.232 77.362.764 127.799.996 41.638.400 54.528.282 96.166.682Teminat Senetleri10.878.982 26.892.926 37.771.908 10.544.691 28.052.674 38.597.365Emtia116.698.569 48.020.938 164.719.507 113.783.813 36.392.061 150.175.874Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul333.257.343 388.184.374 721.441.717 318.041.884 336.610.047 654.651.931Diğer Rehinli Kıymetler93.499.226 243.593.494 337.092.720 83.765.382 193.221.504 276.986.886Rehinli Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER0 0 0 0 0 0BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI867.171.630 1.270.072.468 2.137.244.098 823.867.493 1.043.097.181 1.866.964.674Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı16.661.599 3.832.238Alınan Faizler19.601.197 22.277.309Ödenen Faizler-8.944.391 -13.741.827Alınan Temettüler243.959 294.926Alınan Ücret ve Komisyonlar3.338.046 3.327.000Elde Edilen Diğer Kazançlar3.773.292 2.831.641Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar894.222 504.356Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-6.239.733 -4.633.145Ödenen Vergiler-1.507.226 -1.648.931Diğer5.502.233 -5.379.091Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim-1.069.796 9.880.136Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış-815.040 -41.895Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış-5.391.395 -284.331Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-29.074.473 -1.524.361Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-7.773.027 70.906Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)-16.311 -258.195Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)23.765.058 11.282.473Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)-3.941.413 -1.466.691Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)22.176.805 2.102.230Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı15.591.803 13.712.374YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-13.682.271 -5.837.827İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)-33.500 -3.162Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)-24.025 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-267.483 -148.421Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller101.703 521.359Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-18.867.001 -10.981.187Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar12.748.528 7.524.951Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar-10.677.101 -6.039.490Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar3.691.457 3.466.542Diğer-354.849 -178.419FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit-421.041 -1.773.700Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit20.337.755 17.999.497Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-20.348.727 -19.390.884İhraç Edilen Sermaye Araçları0 0Temettü Ödemeleri-190.292 -130.003Kiralamaya İlişkin Ödemeler-219.777 -252.310Diğer0 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi268.779 150.411Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)1.757.270 6.251.258Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar47.738.608 34.639.188Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar49.495.878 40.890.446Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)3.545.441 2.870.636DİĞER KAPSAMLI GELİRLER1.274.205 194.040Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-582 55.630Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)-2.982 -3.386Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları2.102 58.677Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler298 339Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar1.274.787 138.410Yabancı Para Çevrim Farkları478.312 296.340Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri985.810 -453.909Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları31.940 169.617Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-221.275 126.362TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)4.819.646 3.064.676Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)58.356.172 112.392.420 170.748.592 52.312.184 94.371.995 146.684.179Nakit ve Nakit Benzerleri8.082.320 78.359.601 86.441.921 8.301.164 67.456.533 75.757.697Nakit Değerler ve Merkez BankasıV-I-a 3.712.660 55.392.391 59.105.051 5.263.162 48.812.966 54.076.128BankalarV-I-ç 2.902.641 22.501.182 25.403.823 1.988.674 18.565.357 20.554.031Para Piyasalarından Alacaklar1.479.891 498.730 1.978.621 1.058.871 120.577 1.179.448Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-12.872 -32.702 -45.574 -9.543 -42.367 -51.910Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal VarlıklarV-I-b 3.377.819 2.358.169 5.735.988 2.481.683 2.319.812 4.801.495Devlet Borçlanma Senetleri265.288 101.019 366.307 271.813 10.939 282.752Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler804.842 142 804.984 154.554 1.498 156.052Diğer Finansal Varlıklar2.307.689 2.257.008 4.564.697 2.055.316 2.307.375 4.362.691Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal VarlıklarV-I-d 46.854.129 24.693.439 71.547.568 41.263.642 19.750.078 61.013.720Devlet Borçlanma Senetleri45.073.666 21.531.799 66.605.465 39.332.002 17.666.968 56.998.970Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler191.181 495.938 687.119 158.784 423.727 582.511Diğer Finansal Varlıklar1.589.282 2.665.702 4.254.984 1.772.856 1.659.383 3.432.239Türev Finansal VarlıklarV-I-c-i 41.904 6.981.211 7.023.115 265.695 4.845.572 5.111.267Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı41.904 6.981.211 7.023.115 265.695 4.845.572 5.111.267Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)237.350.553 170.874.277 408.224.830 200.552.565 153.100.675 353.653.240KredilerV-I-e 212.388.851 165.657.114 378.045.965 179.157.891 149.081.976 328.239.867Kiralama İşlemlerinden AlacaklarV-I-ı 1.902.311 4.344.594 6.246.905 1.605.008 3.899.070 5.504.078Faktoring Alacakları2.886.916 692.306 3.579.222 2.772.806 614.484 3.387.290İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal VarlıklarV-I-f 35.516.995 6.120.682 41.637.677 30.339.422 3.299.879 33.639.301Devlet Borçlanma Senetleri35.169.344 4.790.779 39.960.123 30.050.721 2.685.879 32.736.600Diğer Finansal Varlıklar347.651 1.329.903 1.677.554 288.701 614.000 902.701Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-15.344.520 -5.940.419 -21.284.939 -13.322.562 -3.794.734 -17.117.296SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)V-I-l 1.159.117 16.140 1.175.257 1.178.529 11.691 1.190.220Satış Amaçlı1.159.117 16.140 1.175.257 1.178.529 11.691 1.190.220Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI11.553.183 0 11.553.183 11.190.991 0 11.190.991İştirakler (Net)V-I-g 256.287 0 256.287 255.838 0 255.838Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler229.000 0 229.000 220.768 0 220.768Konsolide Edilmeyenler27.287 0 27.287 35.070 0 35.070Bağlı Ortaklıklar (Net)V-I-ğ 11.292.686 0 11.292.686 10.929.898 0 10.929.898Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar11.292.686 0 11.292.686 10.929.898 0 10.929.898Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)V-I-h 4.210 0 4.210 5.255 0 5.255Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler4.210 0 4.210 5.255 0 5.255MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)7.928.231 159.103 8.087.334 7.842.385 152.380 7.994.765MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)1.314.623 100.460 1.415.083 1.104.073 92.651 1.196.724Şerefiye35.974 0 35.974 35.974 0 35.974Diğer1.278.649 100.460 1.379.109 1.068.099 92.651 1.160.750YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)V-I-j 3.455.111 0 3.455.111 3.444.979 0 3.444.979CARİ VERGİ VARLIĞI15.113 7.879 22.992 21.145 2.501 23.646ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞIV-I-k 1.697.941 1.433.091 3.131.032 1.141.900 809.097 1.950.997DİĞER AKTİFLER (Net)V-I-m 37.422.586 10.046.807 47.469.393 31.560.267 6.161.830 37.722.097VARLIKLAR TOPLAMI360.252.630 295.030.177 655.282.807 310.349.018 254.702.820 565.051.838YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUATV-II-a 141.504.026 205.130.596 346.634.622 128.979.347 173.811.857 302.791.204ALINAN KREDİLERV-II-c 4.570.301 72.646.692 77.216.993 4.742.038 67.564.942 72.306.980PARA PİYASALARINA BORÇLAR12.400.691 5.007.012 17.407.703 1.286.893 1.743.442 3.030.335İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)V-II-ç 9.936.781 29.906.052 39.842.833 9.114.208 30.177.570 39.291.778Bonolar7.381.804 0 7.381.804 7.506.622 0 7.506.622Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler315.321 0 315.321 138.244 0 138.244Tahviller2.239.656 29.906.052 32.145.708 1.469.342 30.177.570 31.646.912FONLAR5.420 42.919 48.339 2.494 56.456 58.950Müstakrizlerin Fonları5.420 42.919 48.339 2.494 56.456 58.950Diğer0 0 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLERV-II-b-f 1.334.454 3.954.492 5.288.946 681.191 2.050.633 2.731.824Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı1.334.454 3.954.492 5.288.946 681.191 2.050.633 2.731.824Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)V-II-e 834.697 160.034 994.731 822.574 134.310 956.884KARŞILIKLARV-II-g 17.166.262 3.098.601 20.264.863 15.281.940 2.578.645 17.860.585Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı1.512.592 3.147 1.515.739 1.353.611 2.420 1.356.031Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)9.192.819 2.631.081 11.823.900 8.209.952 2.264.775 10.474.727Diğer Karşılıklar6.460.851 464.373 6.925.224 5.718.377 311.450 6.029.827CARİ VERGİ BORCUV-II-ğ 2.750.420 10.589 2.761.009 1.549.792 36.760 1.586.552ERTELENMİŞ VERGİ BORCUV-II-ğ 70.397 375 70.772 75.379 913 76.292SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI2.277.379 20.394.061 22.671.440 2.281.084 13.095.892 15.376.976Krediler0 0 0 0 0 0Diğer Borçlanma Araçları2.277.379 20.394.061 22.671.440 2.281.084 13.095.892 15.376.976DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERV-II-d 45.802.101 6.203.916 52.006.017 39.770.069 3.511.942 43.282.011ÖZKAYNAKLARV-II-h 70.884.740 -810.201 70.074.539 65.945.911 -244.444 65.701.467Ödenmiş Sermaye4.500.000 0 4.500.000 4.500.000 0 4.500.000Sermaye Yedekleri1.126.850 0 1.126.850 1.126.870 0 1.126.870Hisse Senedi İhraç Primleri39.519 0 39.519 39.250 0 39.250Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri1.087.331 0 1.087.331 1.087.620 0 1.087.620Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler4.820.235 100 4.820.335 4.790.255 100 4.790.355Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler5.184.819 -955.282 4.229.537 3.349.172 -388.660 2.960.512Kar Yedekleri43.942.844 4.619 43.947.463 36.840.268 4.619 36.844.887Yasal Yedekler5.312.674 1.930 5.314.604 4.896.373 1.930 4.898.303Statü Yedekleri172.264 0 172.264 135.606 0 135.606Olağanüstü Yedekler38.457.906 2.689 38.460.595 31.808.289 2.689 31.810.978Diğer Kar Yedekleri0 0 0 0 0 0Kar veya Zarar4.340.051 159.957 4.500.008 8.275.984 137.270 8.413.254Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı1.265.325 137.270 1.402.595 2.372.239 31.210 2.403.449Dönem Net Kâr veya Zararı3.074.726 22.687 3.097.413 5.903.745 106.060 6.009.805Azınlık PaylarıV-II-ı 6.969.941 -19.595 6.950.346 7.063.362 2.227 7.065.589YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI309.537.669 345.745.138 655.282.807 270.532.920 294.518.918 565.051.838Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİV-IV-a 22.669.412 24.733.908 11.319.063 12.613.826Kredilerden Alınan Faizler16.668.289 18.166.999 8.321.226 9.291.169Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler10.125 280.815 10.125 140.443Bankalardan Alınan Faizler234.650 363.322 102.310 177.255Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler40.597 233.280 16.999 113.250Menkul Değerlerden Alınan Faizler5.293.883 5.142.300 2.661.151 2.643.759Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar34.684 40.362 11.827 18.335Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar3.168.385 3.102.816 1.608.649 1.606.744İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler2.090.814 1.999.122 1.040.675 1.018.680Finansal Kiralama Faiz Gelirleri249.042 243.055 126.600 120.910Diğer Faiz Gelirleri172.826 304.137 80.652 127.040FAİZ GİDERLERİ (-)V-IV-b -9.127.652 -14.172.528 -4.338.080 -6.993.081Mevduata Verilen Faizler-4.571.723 -8.929.953 -2.053.560 -4.144.314Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-1.262.359 -1.529.302 -606.242 -786.163Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-518.641 -1.059.697 -318.112 -705.573İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-2.395.491 -2.511.402 -1.191.453 -1.280.927Kiralama Faiz Giderleri-75.705 -81.070 -37.922 -40.898Diğer Faiz Giderleri-303.733 -61.104 -130.791 -35.206NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ13.541.760 10.561.380 6.980.983 5.620.745NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ2.214.770 2.176.675 987.446 1.124.104Alınan Ücret ve Komisyonlar3.338.046 3.327.000 1.491.159 1.747.307Gayri Nakdi Kredilerden547.388 547.553 284.403 278.561Diğer2.790.658 2.779.447 1.206.756 1.468.746Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-1.123.276 -1.150.325 -503.713 -623.203Gayri Nakdi Kredilere-2.412 -13.859 -1.254 -6.410Diğer-1.120.864 -1.136.466 -502.459 -616.793TEMETTÜ GELİRLERİ27.606 22.440 26.691 17.563TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)V-IV-c -289.198 -2.278.354 149.673 -1.731.187Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)466.392 233.712 424.860 121.380Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)-2.769.507 -3.994.706 -2.725.353 -6.191.791Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)2.013.917 1.482.640 2.450.166 4.339.224DİĞER FAALİYET GELİRLERİV-IV-ç 5.589.863 5.609.263 2.635.834 2.667.759FAALİYET BRÜT KÂRI21.084.801 16.091.404 10.780.627 7.698.984BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )V-IV-d -5.490.372 -4.805.928 -2.725.853 -2.317.659DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )V-IV-d -1.140.150 -266.461 -671.171 13.922PERSONEL GİDERLERİ (-)-3.417.363 -2.704.883 -1.519.355 -1.417.322DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)V-IV-e -6.900.897 -5.714.699 -3.445.889 -2.861.532NET FAALİYET KARI (ZARARI)4.136.019 2.599.433 2.418.359 1.116.393BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0 0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)390.167 687.548 63.249 346.776NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)4.526.186 3.286.981 2.481.608 1.463.169SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)V-IV-f -980.745 -416.345 -560.473 -68.267Cari Vergi Karşılığı-2.387.164 -650.646 -2.165.734 -429.312Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-378.169 -1.042.570 565.498 985.784Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi1.784.588 1.276.871 1.039.763 -624.739SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)3.545.441 2.870.636 1.921.135 1.394.902DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)V-IV-f 0 0 0 0Cari Vergi Karşılığı0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARIV-IV-g 3.545.441 2.870.636 1.921.135 1.394.902Grubun Karı (Zararı)3.097.413 2.381.063 1.619.751 1.123.343Azınlık Payları Karı (Zararı)448.028 489.573 301.384 271.559Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar) (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,68831400 0,52912511 0,35994467 0,24963178http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/866875BIST