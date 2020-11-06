***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler4.500.000 39.234 1.090.628 3.480.029 -179.802 1.434.060 1.020.793 -1.924.018 790.265 29.037.168 10.303.541 49.591.898 6.022.995 55.614.893TMS 8 Uyarınca Yapılan DüzeltmelerHataların Düzeltilmesinin EtkisiMuhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin EtkisiYeni Bakiye4.500.000 39.234 1.090.628 3.480.029 -179.802 1.434.060 1.020.793 -1.924.018 790.265 29.037.168 10.303.541 49.591.898 6.022.995 55.614.893Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-3.047 47.768 110.292 875.874 137.768 3.748.965 4.917.620 859.629 5.777.249Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımıİç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye ArtırımıÖdenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme FarkıHisse Senedine Dönüştürülebilir TahvillerSermaye Benzeri Borçlanma AraçlarıDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)23.225 -75.200 -51.975 -21.028 -73.003Kar Dağıtımı7.801.417 -7.791.537 9.880 -123.805 -113.925Dağıtılan Temettü-130.003 -130.003Yedeklere Aktarılan Tutarlar7.791.537 -7.791.537 0 0Diğer9.880 9.880 6.198 16.078Dönem Sonu Bakiyeler4.500.000 39.234 0 1.113.853 3.476.982 -179.802 1.481.828 1.131.085 -1.048.144 928.033 36.838.585 2.436.804 3.748.965 54.467.423 6.737.791 61.205.214Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler4.500.000 39.250 1.087.620 3.466.783 -243.042 1.566.614 1.461.737 477.022 1.021.753 36.844.887 8.413.254 58.635.878 7.065.589 65.701.467TMS 8 Uyarınca Yapılan DüzeltmelerHataların Düzeltilmesinin EtkisiMuhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin EtkisiYeni Bakiye4.500.000 39.250 1.087.620 3.466.783 -243.042 1.566.614 1.461.737 477.022 1.021.753 36.844.887 8.413.254 58.635.878 7.065.589 65.701.467Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-7.286 -133.849 586.340 -743.940 321.934 5.147.638 5.170.837 689.338 5.860.175Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımıİç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye ArtırımıÖdenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme FarkıHisse Senedine Dönüştürülebilir TahvillerSermaye Benzeri Borçlanma AraçlarıDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)83.107 -1.626 55.362 -852 3 -3.446 9.708 -238 199.769 463.200 804.987 -632.085 172.902Kar Dağıtımı7.018.709 -7.004.767 13.942 -182.794 -168.852Dağıtılan Temettü-190.292 -190.292Yedeklere Aktarılan Tutarlar7.004.767 -7.004.767 0 0Diğer13.942 13.942 7.498 21.440Dönem Sonu Bakiyeler4.500.000 122.357 0 1.085.994 3.514.859 -243.894 1.432.768 2.044.631 -257.210 1.343.449 44.063.365 1.871.687 5.147.638 64.625.644 6.940.048 71.565.692Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER212.189.936 496.075.212 708.265.148 166.281.278 360.245.368 526.526.646GARANTİ VE KEFALETLERV-III 38.392.054 85.239.742 123.631.796 32.395.132 64.198.200 96.593.332Teminat Mektupları38.051.860 50.828.471 88.880.331 32.246.614 39.300.725 71.547.339Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler664.331 540.329 1.204.660 576.475 976.230 1.552.705Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler4.348.123 19.882.136 24.230.259 1.935.615 15.083.874 17.019.489Diğer Teminat Mektupları33.039.406 30.406.006 63.445.412 29.734.524 23.240.621 52.975.145Banka Kredileri34.700 11.337.576 11.372.276 0 6.040.332 6.040.332İthalat Kabul Kredileri0 376.691 376.691 0 302.090 302.090Diğer Banka Kabulleri34.700 10.960.885 10.995.585 0 5.738.242 5.738.242Akreditifler270.588 19.775.903 20.046.491 107.344 16.209.490 16.316.834Belgeli Akreditifler258.833 14.974.770 15.233.603 95.025 12.420.423 12.515.448Diğer Akreditifler11.755 4.801.133 4.812.888 12.319 3.789.067 3.801.386Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Faktoring Garantilerinden9.233 0 9.233 12.703 0 12.703Diğer Garantilerimizden25.673 3.297.792 3.323.465 28.471 2.647.653 2.676.124Diğer Kefaletlerimizden0 0 0 0 0 0TAAHHÜTLER68.894.996 28.408.353 97.303.349 58.369.590 15.860.570 74.230.160Cayılamaz Taahhütler67.085.698 17.930.575 85.016.273 57.351.837 8.909.626 66.261.463Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri2.912.710 7.922.707 10.835.417 930.528 2.059.373 2.989.901Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 0 0 0 0 0İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri0 132.639 132.639 3.588 96.782 100.370Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri21.873.397 976.567 22.849.964 18.930.150 691.607 19.621.757Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri2.661.200 0 2.661.200 2.673.042 0 2.673.042İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri25.650 0 25.650 23.261 0 23.261Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri36.231.686 0 36.231.686 31.090.963 0 31.090.963Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri153.211 0 153.211 113.842 0 113.842Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler3.227.844 8.898.662 12.126.506 3.586.463 6.061.864 9.648.327Cayılabilir Taahhütler1.809.298 10.477.778 12.287.076 1.017.753 6.950.944 7.968.697Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri1.734.298 10.477.778 12.212.076 932.753 6.950.944 7.883.697Diğer Cayılabilir Taahhütler75.000 0 75.000 85.000 0 85.000TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR104.902.886 382.427.117 487.330.003 75.516.556 280.186.598 355.703.154Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 20.831.829 20.831.829 0 16.520.430 16.520.430Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 20.831.829 20.831.829 0 16.520.430 16.520.430Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler 0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler104.902.886 361.595.288 466.498.174 75.516.556 263.666.168 339.182.724Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri8.691.143 41.381.664 50.072.807 8.689.923 21.432.032 30.121.955Vadeli Döviz Alım İşlemleri6.927.123 18.175.307 25.102.430 4.494.247 10.543.785 15.038.032Vadeli Döviz Satım İşlemleri1.764.020 23.206.357 24.970.377 4.195.676 10.888.247 15.083.923Para ve Faiz Swap İşlemleri91.191.121 281.272.837 372.463.958 61.852.105 225.412.722 287.264.827Swap Para Alım İşlemleri5.780.008 96.847.222 102.627.230 11.474.473 70.219.278 81.693.751Swap Para Satım İşlemleri83.536.313 29.110.299 112.646.612 49.621.032 30.328.506 79.949.538Swap Faiz Alım İşlemleri937.400 77.657.658 78.595.058 378.300 62.432.469 62.810.769Swap Faiz Satım İşlemleri937.400 77.657.658 78.595.058 378.300 62.432.469 62.810.769Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları1.274.262 14.274.093 15.548.355 4.814.654 13.201.733 18.016.387Para Alım Opsiyonları673.481 2.618.151 3.291.632 2.424.143 3.468.440 5.892.583Para Satım Opsiyonları422.937 2.875.682 3.298.619 2.329.757 3.351.807 5.681.564Faiz Alım Opsiyonları0 4.368.230 4.368.230 0 3.190.743 3.190.743Faiz Satım Opsiyonları0 4.368.230 4.368.230 0 3.190.743 3.190.743Menkul Değerler Alım Opsiyonları107.151 21.900 129.051 24.499 0 24.499Menkul Değerler Satım Opsiyonları70.693 21.900 92.593 36.255 0 36.255Futures Para İşlemleri3.090.138 2.706.740 5.796.878 54.833 64.219 119.052Futures Para Alım İşlemleri715.887 2.407.851 3.123.738 54.293 7.329 61.622Futures Para Satım İşlemleri2.374.251 298.889 2.673.140 540 56.890 57.430Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer656.222 21.959.954 22.616.176 105.041 3.555.462 3.660.503EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER705.033.883 969.922.678 1.674.956.561 657.586.215 682.851.813 1.340.438.028EMANET KIYMETLER81.273.163 72.232.521 153.505.684 89.812.045 34.047.245 123.859.290Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları0 0 0 0 0 0Emanete Alınan Menkul Değerler64.337.523 6.787.333 71.124.856 73.390.917 4.784.135 78.175.052Tahsile Alınan Çekler13.835.359 38.909.033 52.744.392 13.109.079 12.313.077 25.422.156Tahsile Alınan Ticari Senetler2.646.692 16.062.341 18.709.033 2.945.032 12.494.982 15.440.014Tahsile Alınan Diğer Kıymetler0 0 0 0 0 0İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler0 0 0 0 0 0REHİNLİ KIYMETLER623.760.720 897.690.157 1.521.450.877 567.774.170 648.804.568 1.216.578.738Menkul Kıymetler47.397.102 89.589.257 136.986.359 41.638.400 54.528.282 96.166.682Teminat Senetleri11.231.806 29.946.917 41.178.723 10.544.691 28.052.674 38.597.365Emtia121.939.011 55.214.446 177.153.457 113.783.813 36.392.061 150.175.874Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul343.612.088 443.150.968 786.763.056 318.041.884 336.610.047 654.651.931Diğer Rehinli Kıymetler99.580.713 279.788.569 379.369.282 83.765.382 193.221.504 276.986.886Rehinli Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER0 0 0 0 0 0BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI917.223.819 1.465.997.890 2.383.221.709 823.867.493 1.043.097.181 1.866.964.674Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı24.941.065 13.336.735Alınan Faizler31.820.030 34.703.715Ödenen Faizler-12.951.252 -19.532.058Alınan Temettüler246.785 295.449Alınan Ücret ve Komisyonlar5.271.784 5.170.421Elde Edilen Diğer Kazançlar5.889.146 3.653.032Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar1.236.244 725.652Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-8.557.061 -6.667.862Ödenen Vergiler-3.529.515 -2.188.194Diğer5.514.904 -2.823.420Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim7.318.639 5.030.180Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış-1.066.418 -278.728Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış1.622.183 -1.210.597Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-41.254.683 3.378.535Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-12.365.226 -5.457.438Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)-995.591 -1.143.172Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)39.297.393 16.427.399Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)-6.818.524 -6.351.095Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)28.899.505 -334.724Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı32.259.704 18.366.915YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-17.604.886 -9.006.094İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)-33.500 -7.023Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)-24.025 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-338.219 -321.555Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller249.272 374.848Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-25.686.290 -16.151.854Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar16.803.532 9.856.995Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar-13.639.094 -8.940.699Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar5.549.623 6.661.570Diğer-486.185 -478.376FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit-2.002.136 -2.227.045Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit25.851.739 26.623.198Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-27.336.214 -28.398.710İhraç Edilen Sermaye Araçları0 0Temettü Ödemeleri-190.292 -130.003Kiralamaya İlişkin Ödemeler-327.369 -321.530Diğer0 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi1.139.542 -444.227Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)13.792.224 6.689.549Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar47.738.608 34.639.188Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar61.530.832 41.328.737Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)5.885.262 4.486.280DİĞER KAPSAMLI GELİRLER-25.087 1.290.969Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-141.139 44.721Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)-8.096 -3.386Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları-133.853 47.768Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler810 339Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar116.052 1.246.248Yabancı Para Çevrim Farkları586.020 111.609Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri-943.453 1.235.853Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları320.981 136.778Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler152.504 -237.992TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)5.860.175 5.777.249Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)60.062.543 130.732.914 190.795.457 52.312.184 94.371.995 146.684.179Nakit ve Nakit Benzerleri9.657.953 88.177.563 97.835.516 8.301.164 67.456.533 75.757.697Nakit Değerler ve Merkez BankasıV-I-a 5.057.804 59.338.233 64.396.037 5.263.162 48.812.966 54.076.128BankalarV-I-ç 3.212.729 28.574.780 31.787.509 1.988.674 18.565.357 20.554.031Para Piyasalarından Alacaklar1.402.431 299.802 1.702.233 1.058.871 120.577 1.179.448Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-15.011 -35.252 -50.263 -9.543 -42.367 -51.910Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal VarlıklarV-I-b 3.201.439 3.159.181 6.360.620 2.481.683 2.319.812 4.801.495Devlet Borçlanma Senetleri205.260 643.780 849.040 271.813 10.939 282.752Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler664.985 249.440 914.425 154.554 1.498 156.052Diğer Finansal Varlıklar2.331.194 2.265.961 4.597.155 2.055.316 2.307.375 4.362.691Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal VarlıklarV-I-d 47.177.842 28.115.231 75.293.073 41.263.642 19.750.078 61.013.720Devlet Borçlanma Senetleri45.539.789 23.876.084 69.415.873 39.332.002 17.666.968 56.998.970Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler188.483 329.943 518.426 158.784 423.727 582.511Diğer Finansal Varlıklar1.449.570 3.909.204 5.358.774 1.772.856 1.659.383 3.432.239Türev Finansal VarlıklarV-I-c-i 25.309 11.280.939 11.306.248 265.695 4.845.572 5.111.267Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı25.309 11.280.939 11.306.248 265.695 4.845.572 5.111.267Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)254.470.425 190.679.044 445.149.469 200.552.565 153.100.675 353.653.240KredilerV-I-e 227.971.083 185.267.297 413.238.380 179.157.891 149.081.976 328.239.867Kiralama İşlemlerinden AlacaklarV-I-e-ı 2.270.656 4.929.102 7.199.758 1.605.008 3.899.070 5.504.078Faktoring AlacaklarıV-I-e 3.586.863 721.406 4.308.269 2.772.806 614.484 3.387.290İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal VarlıklarV-I-f 36.870.229 7.256.187 44.126.416 30.339.422 3.299.879 33.639.301Devlet Borçlanma Senetleri36.645.666 5.584.701 42.230.367 30.050.721 2.685.879 32.736.600Diğer Finansal Varlıklar224.563 1.671.486 1.896.049 288.701 614.000 902.701Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-16.228.406 -7.494.948 -23.723.354 -13.322.562 -3.794.734 -17.117.296SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)V-I-l 1.057.990 14.065 1.072.055 1.178.529 11.691 1.190.220Satış Amaçlı1.057.990 14.065 1.072.055 1.178.529 11.691 1.190.220Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI12.356.576 0 12.356.576 11.190.991 0 11.190.991İştirakler (Net)V-I-g 262.450 0 262.450 255.838 0 255.838Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler234.883 0 234.883 220.768 0 220.768Konsolide Edilmeyenler27.567 0 27.567 35.070 0 35.070Bağlı Ortaklıklar (Net)V-I-ğ 12.089.680 0 12.089.680 10.929.898 0 10.929.898Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar12.089.680 0 12.089.680 10.929.898 0 10.929.898Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)V-I-h 4.446 0 4.446 5.255 0 5.255Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler4.446 0 4.446 5.255 0 5.255MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)7.822.965 174.750 7.997.715 7.842.385 152.380 7.994.765MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)1.367.885 115.722 1.483.607 1.104.073 92.651 1.196.724Şerefiye35.974 0 35.974 35.974 0 35.974Diğer1.331.911 115.722 1.447.633 1.068.099 92.651 1.160.750YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)V-I-j 3.457.663 0 3.457.663 3.444.979 0 3.444.979CARİ VERGİ VARLIĞI253.964 5.063 259.027 21.145 2.501 23.646ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞIV-I-k 788.547 1.885.765 2.674.312 1.141.900 809.097 1.950.997DİĞER AKTİFLER (Net)V-I-m 40.493.210 12.194.877 52.688.087 31.560.267 6.161.830 37.722.097VARLIKLAR TOPLAMI382.131.768 335.802.200 717.933.968 310.349.018 254.702.820 565.051.838YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUATV-II-a 136.126.436 248.525.822 384.652.258 128.979.347 173.811.857 302.791.204ALINAN KREDİLERV-II-c 4.555.160 79.852.817 84.407.977 4.742.038 67.564.942 72.306.980PARA PİYASALARINA BORÇLAR14.780.933 6.184.473 20.965.406 1.286.893 1.743.442 3.030.335İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)V-II-ç 8.427.084 34.188.032 42.615.116 9.114.208 30.177.570 39.291.778Bonolar5.994.047 0 5.994.047 7.506.622 0 7.506.622Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler357.994 0 357.994 138.244 0 138.244Tahviller2.075.043 34.188.032 36.263.075 1.469.342 30.177.570 31.646.912FONLAR8.945 52.529 61.474 2.494 56.456 58.950Müstakrizlerin Fonları8.945 52.529 61.474 2.494 56.456 58.950Diğer0 0 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLERV-II-b-f 2.376.556 4.139.829 6.516.385 681.191 2.050.633 2.731.824Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı2.376.556 4.139.829 6.516.385 681.191 2.050.633 2.731.824Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)V-II-e 768.922 173.362 942.284 822.574 134.310 956.884KARŞILIKLARV-II-g 19.068.276 3.706.898 22.775.174 15.281.940 2.578.645 17.860.585Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı1.545.612 2.840 1.548.452 1.353.611 2.420 1.356.031Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)9.513.485 3.128.603 12.642.088 8.209.952 2.264.775 10.474.727Diğer Karşılıklar8.009.179 575.455 8.584.634 5.718.377 311.450 6.029.827CARİ VERGİ BORCUV-II-ğ 877.277 8.437 885.714 1.549.792 36.760 1.586.552ERTELENMİŞ VERGİ BORCUV-II-ğ 75.843 0 75.843 75.379 913 76.292SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI2.280.878 23.156.793 25.437.671 2.281.084 13.095.892 15.376.976Krediler0 0 0 0 0 0Diğer Borçlanma Araçları2.280.878 23.156.793 25.437.671 2.281.084 13.095.892 15.376.976DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERV-II-d 50.061.699 6.971.275 57.032.974 39.770.069 3.511.942 43.282.011ÖZKAYNAKLARV-II-h 73.087.661 -1.521.969 71.565.692 65.945.911 -244.444 65.701.467Ödenmiş Sermaye4.500.000 0 4.500.000 4.500.000 0 4.500.000Sermaye Yedekleri1.208.351 0 1.208.351 1.126.870 0 1.126.870Hisse Senedi İhraç Primleri122.357 0 122.357 39.250 0 39.250Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri1.085.994 0 1.085.994 1.087.620 0 1.087.620Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler4.703.633 100 4.703.733 4.790.255 100 4.790.355Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler4.798.244 -1.667.374 3.130.870 3.349.172 -388.660 2.960.512Kar Yedekleri44.058.746 4.619 44.063.365 36.840.268 4.619 36.844.887Yasal Yedekler5.334.915 1.930 5.336.845 4.896.373 1.930 4.898.303Statü Yedekleri178.599 0 178.599 135.606 0 135.606Olağanüstü Yedekler38.545.232 2.689 38.547.921 31.808.289 2.689 31.810.978Diğer Kar Yedekleri0 0 0 0 0 0Kar veya Zarar6.828.528 190.797 7.019.325 8.275.984 137.270 8.413.254Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı1.734.417 137.270 1.871.687 2.372.239 31.210 2.403.449Dönem Net Kâr veya Zararı5.094.111 53.527 5.147.638 5.903.745 106.060 6.009.805Azınlık PaylarıV-II-ı 6.990.159 -50.111 6.940.048 7.063.362 2.227 7.065.589YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI312.495.670 405.438.298 717.933.968 270.532.920 294.518.918 565.051.838Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİV-IV-a 35.026.893 36.915.668 12.357.481 12.181.760Kredilerden Alınan Faizler25.549.432 27.102.454 8.881.143 8.935.455Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler33.696 390.855 23.571 110.040Bankalardan Alınan Faizler342.069 554.163 107.419 190.841Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler72.151 317.009 31.554 83.729Menkul Değerlerden Alınan Faizler8.393.766 7.732.099 3.099.883 2.589.799Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar52.902 50.300 18.218 9.938Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar5.074.657 4.636.677 1.906.272 1.533.861İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler3.266.207 3.045.122 1.175.393 1.046.000Finansal Kiralama Faiz Gelirleri385.876 359.828 136.834 116.773Diğer Faiz Gelirleri249.903 459.260 77.077 155.123FAİZ GİDERLERİ (-)V-IV-b -13.588.837 -20.552.516 -4.461.185 -6.379.988Mevduata Verilen Faizler-6.597.743 -13.300.016 -2.026.020 -4.370.063Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-1.814.461 -2.222.164 -552.102 -692.862Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-942.553 -1.155.524 -423.912 -95.827İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-3.584.963 -3.683.232 -1.189.472 -1.171.830Kiralama Faiz Giderleri-112.354 -120.006 -36.649 -38.936Diğer Faiz Giderleri-536.763 -71.574 -233.030 -10.470NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ21.438.056 16.363.152 7.896.296 5.801.772NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ3.544.850 3.347.383 1.330.080 1.170.708Alınan Ücret ve Komisyonlar5.271.784 5.170.421 1.933.738 1.843.421Gayri Nakdi Kredilerden832.571 812.670 285.183 265.117Diğer4.439.213 4.357.751 1.648.555 1.578.304Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-1.726.934 -1.823.038 -603.658 -672.713Gayri Nakdi Kredilere-3.889 -18.562 -1.477 -4.703Diğer-1.723.045 -1.804.476 -602.181 -668.010TEMETTÜ GELİRLERİ30.432 22.963 2.826 523TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)V-IV-c 286.740 -4.212.035 575.938 -1.933.681Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)754.002 294.739 287.610 61.027Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)-802.927 -6.005.915 1.966.580 -2.011.209Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)335.665 1.499.141 -1.678.252 16.501DİĞER FAALİYET GELİRLERİV-IV-ç 8.411.312 7.971.962 2.821.449 2.362.699FAALİYET BRÜT KÂRI33.711.390 23.493.425 12.626.589 7.402.021BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )V-IV-d -8.496.712 -6.167.802 -3.006.340 -1.361.874DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )V-IV-d -2.856.329 -302.368 -1.716.179 -35.907PERSONEL GİDERLERİ (-)-4.834.347 -4.012.134 -1.416.984 -1.307.251DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)V-IV-e -10.870.069 -8.743.235 -3.969.172 -3.028.536NET FAALİYET KARI (ZARARI)6.653.933 4.267.886 2.517.914 1.668.453BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0 0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)1.017.495 1.008.201 627.328 320.653NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)7.671.428 5.276.087 3.145.242 1.989.106SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)V-IV-f -1.786.166 -789.807 -805.421 -373.462Cari Vergi Karşılığı-2.369.606 -1.499.281 17.558 -848.635Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-1.441.353 -994.656 -1.063.184 47.914Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi2.024.793 1.704.130 240.205 427.259SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)5.885.262 4.486.280 2.339.821 1.615.644DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)V-IV-f 0 0 0 0Cari Vergi Karşılığı0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARIV-IV-g 5.885.262 4.486.280 2.339.821 1.615.644Grubun Karı (Zararı)5.147.638 3.748.965 2.050.225 1.367.902Azınlık Payları Karı (Zararı)737.624 737.315 289.596 247.742Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar) (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 1,14391956 0,83310333 0,45560556 0,30397822http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886882BIST