***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler4.500.000 39.250 1.087.620 3.466.783 -243.042 1.566.614 1.461.737 477.022 1.021.753 36.844.887 8.413.254 58.635.878 7.065.589 65.701.467TMS 8 Uyarınca Yapılan DüzeltmelerHataların Düzeltilmesinin EtkisiMuhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin EtkisiYeni Bakiye4.500.000 39.250 1.087.620 3.466.783 -243.042 1.566.614 1.461.737 477.022 1.021.753 36.844.887 8.413.254 58.635.878 7.065.589 65.701.467Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-555 -51.136 70.695 -1.682.507 -191.804 1.477.662 -377.645 25.318 -352.327Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımıİç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye ArtırımıÖdenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme FarkıHisse Senedine Dönüştürülebilir TahvillerSermaye Benzeri Borçlanma AraçlarıDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)269 -4.240 30.672 -115 1 153 4.210 -125 96.879 -35.874 91.830 -402.630 -310.800Kar Dağıtımı6.996.390 -6.982.882 13.508 -182.360 -168.852Dağıtılan Temettü-190.292 -190.292Yedeklere Aktarılan Tutarlar6.982.882 -6.982.882 0Diğer13.508 13.508 7.932 21.440Dönem Sonu Bakiyeler4.500.000 39.519 0 1.083.380 3.496.900 -243.157 1.515.479 1.532.585 -1.201.275 829.824 43.938.156 1.394.498 1.477.662 58.363.571 6.505.917 64.869.488Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler4.500.000 124.549 1.091.758 3.508.193 -303.280 1.444.996 2.066.912 1.285.771 1.285.388 44.064.828 8.378.887 67.448.002 7.413.718 74.861.720TMS 8 Uyarınca Yapılan DüzeltmelerHataların Düzeltilmesinin EtkisiMuhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin EtkisiYeni Bakiye4.500.000 124.549 1.091.758 3.508.193 -303.280 1.444.996 2.066.912 1.285.771 1.285.388 44.064.828 8.378.887 67.448.002 7.413.718 74.861.720Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-4.339 34.745 96.053 -2.492.716 414.666 1.882.931 -68.660 237.643 168.983Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımıİç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye ArtırımıÖdenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme FarkıHisse Senedine Dönüştürülebilir TahvillerSermaye Benzeri Borçlanma AraçlarıDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-72 -7.019 -441 -6 43 -540 -275.846 -283.881 11.365 -272.516Kar Dağıtımı7.288.035 -8.068.922 -780.887 -291.447 -1.072.334Dağıtılan Temettü-661.415 -661.415 -299.226 -960.641Yedeklere Aktarılan Tutarlar7.273.183 -7.273.183 0Diğer14.852 -134.324 -119.472 7.779 -111.693Dönem Sonu Bakiyeler4.500.000 124.477 0 1.084.739 3.503.413 -303.280 1.479.735 2.163.008 -1.206.945 1.700.054 51.352.323 34.119 1.882.931 66.314.574 7.371.279 73.685.853Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER232.144.576 542.523.167 774.667.743 229.466.822 482.447.565 711.914.387GARANTİ VE KEFALETLERV-III 40.749.849 98.585.123 139.334.972 40.128.375 82.758.032 122.886.407Teminat Mektupları40.079.945 54.497.556 94.577.501 39.563.027 48.508.183 88.071.210Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler622.805 583.244 1.206.049 687.709 535.767 1.223.476Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler4.292.363 28.874.966 33.167.329 4.416.349 24.324.692 28.741.041Diğer Teminat Mektupları35.164.777 25.039.346 60.204.123 34.458.969 23.647.724 58.106.693Banka Kredileri84.800 11.937.164 12.021.964 84.800 8.965.543 9.050.343İthalat Kabul Kredileri0 332.010 332.010 0 387.585 387.585Diğer Banka Kabulleri84.800 11.605.154 11.689.954 84.800 8.577.958 8.662.758Akreditifler567.214 29.013.881 29.581.095 454.945 22.138.966 22.593.911Belgeli Akreditifler512.690 21.316.187 21.828.877 435.024 16.428.961 16.863.985Diğer Akreditifler54.524 7.697.694 7.752.218 19.921 5.710.005 5.729.926Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Faktoring Garantilerinden2.722 0 2.722 9.355 0 9.355Diğer Garantilerimizden15.168 3.136.522 3.151.690 16.248 3.145.340 3.161.588Diğer Kefaletlerimizden0 0 0 0 0 0TAAHHÜTLER77.272.208 36.418.453 113.690.661 72.767.824 26.364.767 99.132.591Cayılamaz Taahhütler75.499.797 23.899.183 99.398.980 71.400.021 14.882.602 86.282.623Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri1.629.395 12.145.565 13.774.960 2.250.035 4.322.672 6.572.707Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 0 0 0 0 0İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri4.060 131.556 135.616 0 127.172 127.172Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri26.047.710 1.085.872 27.133.582 24.688.380 1.009.173 25.697.553Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri3.141.636 0 3.141.636 2.641.068 0 2.641.068İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri26.718 0 26.718 26.068 0 26.068Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri40.657.682 0 40.657.682 37.915.127 0 37.915.127Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri189.978 0 189.978 179.370 0 179.370Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler3.802.618 10.536.190 14.338.808 3.699.973 9.423.585 13.123.558Cayılabilir Taahhütler1.772.411 12.519.270 14.291.681 1.367.803 11.482.165 12.849.968Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri1.707.411 12.519.270 14.226.681 1.302.803 11.482.165 12.784.968Diğer Cayılabilir Taahhütler65.000 0 65.000 65.000 0 65.000TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR114.122.519 407.519.591 521.642.110 116.570.623 373.324.766 489.895.389Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 22.137.069 22.137.069 0 19.840.766 19.840.766Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 22.137.069 22.137.069 0 19.840.766 19.840.766Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler114.122.519 385.382.522 499.505.041 116.570.623 353.484.000 470.054.623Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri11.218.945 40.449.859 51.668.804 8.922.687 41.994.015 50.916.702Vadeli Döviz Alım İşlemleri7.986.885 17.832.838 25.819.723 6.936.738 18.551.563 25.488.301Vadeli Döviz Satım İşlemleri3.232.060 22.617.021 25.849.081 1.985.949 23.442.452 25.428.401Para ve Faiz Swap İşlemleri96.556.050 304.912.857 401.468.907 101.415.909 273.410.206 374.826.115Swap Para Alım İşlemleri5.943.980 108.042.843 113.986.823 6.088.408 96.398.304 102.486.712Swap Para Satım İşlemleri89.434.948 38.707.798 128.142.746 93.752.701 29.719.050 123.471.751Swap Faiz Alım İşlemleri588.561 79.081.108 79.669.669 787.400 73.646.426 74.433.826Swap Faiz Satım İşlemleri588.561 79.081.108 79.669.669 787.400 73.646.426 74.433.826Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları3.540.364 15.227.657 18.768.021 2.003.720 14.257.333 16.261.053Para Alım Opsiyonları1.599.455 3.491.848 5.091.303 1.023.470 3.069.627 4.093.097Para Satım Opsiyonları1.613.353 3.429.987 5.043.340 707.100 3.346.049 4.053.149Faiz Alım Opsiyonları0 4.152.911 4.152.911 0 3.920.016 3.920.016Faiz Satım Opsiyonları0 4.152.911 4.152.911 0 3.920.016 3.920.016Menkul Değerler Alım Opsiyonları108.374 0 108.374 121.010 0 121.010Menkul Değerler Satım Opsiyonları219.182 0 219.182 152.140 1.625 153.765Futures Para İşlemleri1.696.310 1.600.500 3.296.810 3.156.514 2.794.386 5.950.900Futures Para Alım İşlemleri292.263 1.464.751 1.757.014 507.826 2.647.387 3.155.213Futures Para Satım İşlemleri1.404.047 135.749 1.539.796 2.648.688 146.999 2.795.687Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer1.110.850 23.191.649 24.302.499 1.071.793 21.028.060 22.099.853EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER763.016.594 996.606.432 1.759.623.026 728.033.002 906.245.389 1.634.278.391EMANET KIYMETLER89.332.593 81.434.841 170.767.434 86.312.364 73.210.438 159.522.802Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları0 0 0 0 0 0Emanete Alınan Menkul Değerler68.839.945 6.779.634 75.619.579 67.013.035 6.643.025 73.656.060Tahsile Alınan Çekler17.118.763 42.723.373 59.842.136 15.972.224 37.840.329 53.812.553Tahsile Alınan Ticari Senetler2.920.328 18.989.119 21.909.447 2.873.548 17.306.337 20.179.885Tahsile Alınan Diğer Kıymetler0 0 0 0 0 0İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler453.557 12.942.715 13.396.272 453.557 11.420.747 11.874.304Emanet Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0REHİNLİ KIYMETLER673.684.001 915.171.591 1.588.855.592 641.720.638 833.034.951 1.474.755.589Menkul Kıymetler50.042.873 87.666.862 137.709.735 47.823.113 78.780.877 126.603.990Teminat Senetleri12.746.211 32.987.406 45.733.617 11.883.928 28.867.329 40.751.257Emtia143.076.892 60.007.957 203.084.849 131.913.263 53.111.124 185.024.387Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul366.756.646 470.981.688 837.738.334 352.717.245 432.859.911 785.577.156Diğer Rehinli Kıymetler101.061.379 263.527.678 364.589.057 97.383.089 239.415.710 336.798.799Rehinli Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER0 0 0 0 0 0BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI995.161.170 1.539.129.599 2.534.290.769 957.499.824 1.388.692.954 2.346.192.778Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı-5.088.103 6.627.519Alınan Faizler13.778.565 10.019.065Ödenen Faizler-5.792.857 -4.250.077Alınan Temettüler21.726 915Alınan Ücret ve Komisyonlar2.147.078 1.846.887Elde Edilen Diğer Kazançlar1.274.252 1.768.034Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar769.264 445.972Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-2.945.872 -2.975.449Ödenen Vergiler-2.397.599 -1.065.829Diğer-11.942.660 838.001Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim9.771.707 -6.603.442Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış-2.109.377 -105.072Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış-1.184.908 -2.666.248Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-11.307.951 -16.268.571Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış1.518.015 -1.539.803Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)-600.365 20.637Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)3.770.343 1.980.263Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)1.564.385 -1.319.811Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)18.121.565 13.295.163Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı4.683.604 24.077YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları2.798.082 -4.941.128İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)-113 -33.500Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 -24.025Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-103.486 -119.424Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller76.594 47.138Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-9.197.189 -8.929.537Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar9.512.930 5.993.967Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar-3.771.410 -3.960.497Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar6.433.369 2.279.219Diğer-152.613 -194.469FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit2.144.184 9.492.371Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit7.158.967 15.052.595Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-4.601.718 -5.260.716İhraç Edilen Sermaye Araçları0 0Temettü Ödemeleri-299.226 -190.292Kiralamaya İlişkin Ödemeler-113.839 -109.216Diğer0 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi3.511.142 1.709.135Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)13.137.012 6.284.455Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar52.321.545 47.738.608Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar65.458.557 54.023.063Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)2.259.963 1.624.306DİĞER KAPSAMLI GELİRLER-2.090.980 -1.976.633Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar30.406 -51.695Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)-4.821 -617Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları34.745 -51.140Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler482 62Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar-2.121.386 -1.924.938Yabancı Para Çevrim Farkları95.893 71.759Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri-3.252.208 -2.245.854Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları415.215 -192.004Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler619.714 441.161TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)168.983 -352.327Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)66.687.287 142.227.367 208.914.654 62.727.896 125.080.583 187.808.479Nakit ve Nakit Benzerleri13.756.703 97.202.865 110.959.568 10.540.314 85.930.760 96.471.074Nakit Değerler ve Merkez BankasıV-I-a 8.315.613 74.233.920 82.549.533 5.566.057 66.404.333 71.970.390BankalarV-I-ç 2.693.341 22.968.711 25.662.052 2.815.653 19.533.980 22.349.633Para Piyasalarından Alacaklar2.763.251 46.927 2.810.178 2.174.268 27.259 2.201.527Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-15.502 -46.693 -62.195 -15.664 -34.812 -50.476Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal VarlıklarV-I-b 3.789.901 4.727.643 8.517.544 3.745.650 3.054.356 6.800.006Devlet Borçlanma Senetleri257.141 2.207.475 2.464.616 168.133 573.788 741.921Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler1.306.385 282.546 1.588.931 1.345.669 261.922 1.607.591Diğer Finansal Varlıklar2.226.375 2.237.622 4.463.997 2.231.848 2.218.646 4.450.494Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal VarlıklarV-I-d 49.037.966 27.448.961 76.486.927 48.079.020 29.748.250 77.827.270Devlet Borçlanma Senetleri47.026.973 22.914.793 69.941.766 46.408.231 25.355.465 71.763.696Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler190.829 379.502 570.331 203.583 346.271 549.854Diğer Finansal Varlıklar1.820.164 4.154.666 5.974.830 1.467.206 4.046.514 5.513.720Türev Finansal VarlıklarV-I-c-i 102.717 12.847.898 12.950.615 362.912 6.347.217 6.710.129Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı102.717 12.847.898 12.950.615 362.912 6.347.217 6.710.129Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)272.778.198 197.226.852 470.005.050 263.081.358 183.553.540 446.634.898KredilerV-I-e 246.503.979 193.707.246 440.211.225 236.661.521 178.069.783 414.731.304Kiralama İşlemlerinden AlacaklarV-I-ı 2.947.487 5.419.580 8.367.067 2.710.419 4.993.807 7.704.226Faktoring Alacakları3.655.554 1.027.470 4.683.024 3.485.758 1.158.428 4.644.186İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal VarlıklarV-I-f 38.193.200 5.594.135 43.787.335 38.170.955 7.433.648 45.604.603Devlet Borçlanma Senetleri38.132.608 3.789.249 41.921.857 38.115.604 5.738.600 43.854.204Diğer Finansal Varlıklar60.592 1.804.886 1.865.478 55.351 1.695.048 1.750.399Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-18.522.022 -8.521.579 -27.043.601 -17.947.295 -8.102.126 -26.049.421SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)V-I-l 1.258.837 16.290 1.275.127 1.287.465 15.143 1.302.608Satış Amaçlı1.258.837 16.290 1.275.127 1.287.465 15.143 1.302.608Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI13.852.731 0 13.852.731 13.052.096 0 13.052.096İştirakler (Net)V-I-g 281.654 0 281.654 271.231 0 271.231Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler248.730 0 248.730 242.174 0 242.174Konsolide Edilmeyenler32.924 0 32.924 29.057 0 29.057Bağlı Ortaklıklar (Net)V-I-ğ 13.565.907 0 13.565.907 12.775.982 0 12.775.982Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar13.565.907 0 13.565.907 12.775.982 0 12.775.982Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)V-I-h 5.170 0 5.170 4.883 0 4.883Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler5.170 0 5.170 4.883 0 4.883MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)8.035.570 179.594 8.215.164 7.928.442 171.512 8.099.954MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)1.595.316 118.371 1.713.687 1.540.236 113.752 1.653.988Şerefiye63.968 0 63.968 35.974 0 35.974Diğer1.531.348 118.371 1.649.719 1.504.262 113.752 1.618.014YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)V-I-j 3.653.156 0 3.653.156 3.649.631 0 3.649.631CARİ VERGİ VARLIĞI102.824 4.302 107.126 46.085 2.838 48.923ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞIV-I-k 2.453.421 1.709.834 4.163.255 2.324.870 1.347.866 3.672.736DİĞER AKTİFLER (Net)V-I-m 43.888.054 10.194.572 54.082.626 43.766.791 8.462.159 52.228.950VARLIKLAR TOPLAMI414.305.394 351.677.182 765.982.576 399.404.870 318.747.393 718.152.263YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUATV-II-a 140.794.177 255.422.117 396.216.294 133.332.439 248.360.954 381.693.393ALINAN KREDİLERV-II-c 4.624.858 81.304.036 85.928.894 4.434.966 73.167.922 77.602.888PARA PİYASALARINA BORÇLAR30.877.944 8.687.683 39.565.627 19.985.947 5.998.700 25.984.647İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)V-II-ç 7.256.321 39.335.955 46.592.276 7.134.909 32.364.397 39.499.306Bonolar4.706.495 0 4.706.495 5.095.133 0 5.095.133Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler600.170 0 600.170 377.032 0 377.032Tahviller1.949.656 39.335.955 41.285.611 1.662.744 32.364.397 34.027.141FONLAR7.960 66.980 74.940 6.275 115.830 122.105Müstakrizlerin Fonları7.960 66.980 74.940 6.275 115.830 122.105Diğer0 0 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLERV-II-b-f 2.415.751 3.358.975 5.774.726 1.514.236 7.340.198 8.854.434Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı2.415.751 3.358.975 5.774.726 1.514.236 7.340.198 8.854.434Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)V-II-e 866.720 168.963 1.035.683 756.372 162.368 918.740KARŞILIKLARV-II-g 21.193.445 4.390.481 25.583.926 20.036.922 3.990.144 24.027.066Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı1.721.806 2.823 1.724.629 1.618.739 2.192 1.620.931Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)10.548.783 3.729.737 14.278.520 9.987.925 3.382.651 13.370.576Diğer Karşılıklar8.922.856 657.921 9.580.777 8.430.258 605.301 9.035.559CARİ VERGİ BORCUV-II-ğ 1.092.467 23.080 1.115.547 2.836.995 14.987 2.851.982ERTELENMİŞ VERGİ BORCUV-II-ğ 71.522 134 71.656 138.027 6.404 144.431SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI2.284.544 24.697.570 26.982.114 2.286.510 22.139.611 24.426.121Krediler0 0 0 0 0 0Diğer Borçlanma Araçları2.284.544 24.697.570 26.982.114 2.286.510 22.139.611 24.426.121DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERV-II-d 54.300.664 9.054.376 63.355.040 50.970.159 6.195.271 57.165.430ÖZKAYNAKLARV-II-h 75.021.862 -1.336.009 73.685.853 74.597.926 263.794 74.861.720Ödenmiş Sermaye4.500.000 0 4.500.000 4.500.000 0 4.500.000Sermaye Yedekleri1.209.216 0 1.209.216 1.216.307 0 1.216.307Hisse Senedi İhraç Primleri124.477 0 124.477 124.549 0 124.549Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri1.084.739 0 1.084.739 1.091.758 0 1.091.758Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler4.679.768 100 4.679.868 4.649.809 100 4.649.909Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler4.236.906 -1.580.789 2.656.117 4.698.746 -60.675 4.638.071Kar Yedekleri51.347.704 4.619 51.352.323 44.060.209 4.619 44.064.828Yasal Yedekler5.829.240 1.930 5.831.170 5.335.033 1.930 5.336.963Statü Yedekleri225.220 0 225.220 178.599 0 178.599Olağanüstü Yedekler45.293.244 2.689 45.295.933 38.546.577 2.689 38.549.266Diğer Kar Yedekleri0 0 0 0 0 0Kar veya Zarar1.638.276 278.774 1.917.050 8.153.556 225.331 8.378.887Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı-191.212 225.331 34.119 1.586.175 137.270 1.723.445Dönem Net Kâr veya Zararı1.829.488 53.443 1.882.931 6.567.381 88.061 6.655.442Azınlık PaylarıV-II-ı 7.409.992 -38.713 7.371.279 7.319.299 94.419 7.413.718YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI340.808.235 425.174.341 765.982.576 318.031.683 400.120.580 718.152.263Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİV-IV-a 14.124.430 11.350.349Kredilerden Alınan Faizler10.158.936 8.347.063Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler118.115 0Bankalardan Alınan Faizler151.119 132.340Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler119.383 23.598Menkul Değerlerden Alınan Faizler3.226.754 2.632.732Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar30.328 22.857Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar1.968.931 1.559.736İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler1.227.495 1.050.139Finansal Kiralama Faiz Gelirleri180.950 122.442Diğer Faiz Gelirleri169.173 92.174FAİZ GİDERLERİ (-)V-IV-b -6.809.652 -4.789.572Mevduata Verilen Faizler-3.846.884 -2.518.163Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-520.541 -656.117Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-984.391 -200.529İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-1.328.207 -1.204.038Kiralama Faiz Giderleri-36.781 -37.783Diğer Faiz Giderleri-92.848 -172.942NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ7.314.778 6.560.777NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ1.407.542 1.227.324Alınan Ücret ve Komisyonlar2.147.078 1.846.887Gayri Nakdi Kredilerden294.904 262.985Diğer1.852.174 1.583.902Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-739.536 -619.563Gayri Nakdi Kredilere-2.721 -1.158Diğer-736.815 -618.405TEMETTÜ GELİRLERİ21.726 915TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)V-IV-c -959.450 -438.871Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)149.475 41.532Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)7.389.347 -44.154Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)-8.498.272 -436.249DİĞER FAALİYET GELİRLERİV-IV-ç 3.973.929 2.954.029FAALİYET BRÜT KÂRI11.758.525 10.304.174BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )V-IV-d -2.996.654 -2.764.519DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )V-IV-d -450.732 -468.979PERSONEL GİDERLERİ (-)-1.772.275 -1.898.008DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)V-IV-e -4.492.188 -3.455.008NET FAALİYET KARI (ZARARI)2.046.676 1.717.660BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)639.052 326.918NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)2.685.728 2.044.578SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)V-IV-f -425.765 -420.272Cari Vergi Karşılığı-366.556 -221.430Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-2.925.536 -943.667Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi2.866.327 744.825SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)2.259.963 1.624.306DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)V-IV-f 0 0Cari Vergi Karşılığı0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARIV-IV-g 2.259.963 1.624.306Grubun Karı (Zararı)1.882.931 1.477.662Azınlık Payları Karı (Zararı)377.032 146.644Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar) (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,41842911 0,32836933http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/935424BIST