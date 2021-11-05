***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler4.500.000 39.250 1.087.620 3.466.783 -243.042 1.566.614 1.461.737 477.022 1.021.753 36.844.887 8.413.254 58.635.878 7.065.589 65.701.467TMS 8 Uyarınca Yapılan DüzeltmelerHataların Düzeltilmesinin EtkisiMuhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin EtkisiYeni Bakiye4.500.000 39.250 1.087.620 3.466.783 -243.042 1.566.614 1.461.737 477.022 1.021.753 36.844.887 8.413.254 58.635.878 7.065.589 65.701.467Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-7.286 -133.849 586.340 -743.940 321.934 5.147.638 5.170.837 689.338 5.860.175Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımıİç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye ArtırımıÖdenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme FarkıHisse Senedine Dönüştürülebilir TahvillerSermaye Benzeri Borçlanma AraçlarıDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)83.107 -1.626 55.362 -852 3 -3.446 9.708 -238 199.769 463.200 804.987 -632.085 172.902Kar Dağıtımı7.018.709 -7.004.767 13.942 -182.794 -168.852Dağıtılan Temettü-190.292 -190.292Yedeklere Aktarılan Tutarlar7.004.767 -7.004.767 0Diğer13.942 13.942 7.498 21.440Dönem Sonu Bakiyeler4.500.000 122.357 0 1.085.994 3.514.859 -243.894 1.432.768 2.044.631 -257.210 1.343.449 44.063.365 1.871.687 5.147.638 64.625.644 6.940.048 71.565.692Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler4.500.000 124.549 1.091.758 3.508.193 -303.280 1.444.996 2.066.912 1.285.771 1.285.388 44.064.828 8.378.887 67.448.002 7.413.718 74.861.720TMS 8 Uyarınca Yapılan DüzeltmelerHataların Düzeltilmesinin EtkisiMuhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin EtkisiYeni Bakiye4.500.000 124.549 1.091.758 3.508.193 -303.280 1.444.996 2.066.912 1.285.771 1.285.388 44.064.828 8.378.887 67.448.002 7.413.718 74.861.720Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)1.774.571 55.081 316.159 -1.715.220 659.089 7.076.703 8.166.383 1.312.952 9.479.335Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımıİç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye ArtırımıÖdenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme FarkıHisse Senedine Dönüştürülebilir TahvillerSermaye Benzeri Borçlanma AraçlarıDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)19.048 -9.873 -481 5 50 -542 -69.167 -60.960 19.450 -41.510Kar Dağıtımı7.288.035 -8.068.922 -780.887 -291.447 -1.072.334Dağıtılan Temettü-661.415 -661.415 -299.226 -960.641Yedeklere Aktarılan Tutarlar7.273.183 -7.273.183 0Diğer14.852 -134.324 -119.472 7.779 -111.693Dönem Sonu Bakiyeler4.500.000 143.597 0 1.081.885 5.282.283 -303.280 1.500.082 2.383.121 -429.449 1.944.477 51.352.321 240.798 7.076.703 74.772.538 8.454.673 83.227.211Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLERV-III 252.017.805 539.876.787 791.894.592 229.466.822 482.447.565 711.914.387GARANTİ VE KEFALETLER44.099.918 115.127.816 159.227.734 40.128.375 82.758.032 122.886.407Teminat Mektupları43.735.224 63.269.730 107.004.954 39.563.027 48.508.183 88.071.210Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler788.354 580.093 1.368.447 687.709 535.767 1.223.476Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler3.883.676 34.938.100 38.821.776 4.416.349 24.324.692 28.741.041Diğer Teminat Mektupları39.063.194 27.751.537 66.814.731 34.458.969 23.647.724 58.106.693Banka Kredileri44.100 11.591.385 11.635.485 84.800 8.965.543 9.050.343İthalat Kabul Kredileri0 437.582 437.582 0 387.585 387.585Diğer Banka Kabulleri44.100 11.153.803 11.197.903 84.800 8.577.958 8.662.758Akreditifler310.546 37.245.632 37.556.178 454.945 22.138.966 22.593.911Belgeli Akreditifler300.821 28.048.581 28.349.402 435.024 16.428.961 16.863.985Diğer Akreditifler9.725 9.197.051 9.206.776 19.921 5.710.005 5.729.926Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Faktoring Garantilerinden0 0 0 9.355 0 9.355Diğer Garantilerimizden10.048 3.021.069 3.031.117 16.248 3.145.340 3.161.588Diğer Kefaletlerimizden0 0 0 0 0 0TAAHHÜTLER90.794.915 36.271.143 127.066.058 72.767.824 26.364.767 99.132.591Cayılamaz Taahhütler88.370.981 22.965.864 111.336.845 71.400.021 14.882.602 86.282.623Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri6.530.819 10.606.274 17.137.093 2.250.035 4.322.672 6.572.707Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 0 0 0 0 0İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri0 114.138 114.138 0 127.172 127.172Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri29.947.229 1.148.119 31.095.348 24.688.380 1.009.173 25.697.553Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri3.162.097 0 3.162.097 2.641.068 0 2.641.068İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri29.317 0 29.317 26.068 0 26.068Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri44.194.815 0 44.194.815 37.915.127 0 37.915.127Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri205.827 0 205.827 179.370 0 179.370Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler4.300.877 11.097.333 15.398.210 3.699.973 9.423.585 13.123.558Cayılabilir Taahhütler2.423.934 13.305.279 15.729.213 1.367.803 11.482.165 12.849.968Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri2.358.934 13.305.279 15.664.213 1.302.803 11.482.165 12.784.968Diğer Cayılabilir Taahhütler65.000 0 65.000 65.000 0 65.000TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR117.122.972 388.477.828 505.600.800 116.570.623 373.324.766 489.895.389Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 18.323.690 18.323.690 0 19.840.766 19.840.766Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 18.323.690 18.323.690 0 19.840.766 19.840.766Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler117.122.972 370.154.138 487.277.110 116.570.623 353.484.000 470.054.623Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri10.659.296 33.836.499 44.495.795 8.922.687 41.994.015 50.916.702Vadeli Döviz Alım İşlemleri6.779.114 15.366.179 22.145.293 6.936.738 18.551.563 25.488.301Vadeli Döviz Satım İşlemleri3.880.182 18.470.320 22.350.502 1.985.949 23.442.452 25.428.401Para ve Faiz Swap İşlemleri99.815.863 303.760.253 403.576.116 101.415.909 273.410.206 374.826.115Swap Para Alım İşlemleri7.371.928 109.001.307 116.373.235 6.088.408 96.398.304 102.486.712Swap Para Satım İşlemleri91.585.379 36.715.784 128.301.163 93.752.701 29.719.050 123.471.751Swap Faiz Alım İşlemleri429.278 79.021.581 79.450.859 787.400 73.646.426 74.433.826Swap Faiz Satım İşlemleri429.278 79.021.581 79.450.859 787.400 73.646.426 74.433.826Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları5.817.854 13.213.792 19.031.646 2.003.720 14.257.333 16.261.053Para Alım Opsiyonları3.596.531 3.050.787 6.647.318 1.023.470 3.069.627 4.093.097Para Satım Opsiyonları2.163.539 4.404.405 6.567.944 707.100 3.346.049 4.053.149Faiz Alım Opsiyonları0 2.879.300 2.879.300 0 3.920.016 3.920.016Faiz Satım Opsiyonları0 2.879.300 2.879.300 0 3.920.016 3.920.016Menkul Değerler Alım Opsiyonları4.807 0 4.807 121.010 0 121.010Menkul Değerler Satım Opsiyonları52.977 0 52.977 152.140 1.625 153.765Futures Para İşlemleri212.474 1.223.452 1.435.926 3.156.514 2.794.386 5.950.900Futures Para Alım İşlemleri110.190 731.015 841.205 507.826 2.647.387 3.155.213Futures Para Satım İşlemleri102.284 492.437 594.721 2.648.688 146.999 2.795.687Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer617.485 18.120.142 18.737.627 1.071.793 21.028.060 22.099.853EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER823.797.837 1.075.189.997 1.898.987.834 728.033.002 906.245.389 1.634.278.391EMANET KIYMETLER97.156.814 85.368.376 182.525.190 86.312.364 73.210.438 159.522.802Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları0 0 0 0 0 0Emanete Alınan Menkul Değerler73.084.280 7.042.282 80.126.562 67.013.035 6.643.025 73.656.060Tahsile Alınan Çekler20.661.353 46.154.327 66.815.680 15.972.224 37.840.329 53.812.553Tahsile Alınan Ticari Senetler2.901.787 18.000.169 20.901.956 2.873.548 17.306.337 20.179.885Tahsile Alınan Diğer Kıymetler0 0 0 0 0 0İhracına Aracı Olunan Kı 0 0Diğer Emanet Kıymetler509.394 14.171.598 14.680.992 453.557 11.420.747 11.874.304Emanet Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0REHİNLİ KIYMETLER726.641.023 989.821.621 1.716.462.644 641.720.638 833.034.951 1.474.755.589Menkul Kıymetler54.292.051 94.295.750 148.587.801 47.823.113 78.780.877 126.603.990Teminat Senetleri14.044.142 37.921.415 51.965.557 11.883.928 28.867.329 40.751.257Emtia158.176.223 69.579.325 227.755.548 131.913.263 53.111.124 185.024.387Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul390.226.158 501.590.448 891.816.606 352.717.245 432.859.911 785.577.156Diğer Rehinli Kıymetler109.902.449 286.434.683 396.337.132 97.383.089 239.415.710 336.798.799Rehinli Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER0 0 0 0 0 0BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI1.075.815.642 1.615.066.784 2.690.882.426 957.499.824 1.388.692.954 2.346.192.778Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı11.866.360 24.941.065Alınan Faizler43.235.902 31.820.030Ödenen Faizler-21.795.373 -12.951.252Alınan Temettüler335.669 246.785Alınan Ücret ve Komisyonlar7.165.370 5.271.784Elde Edilen Diğer Kazançlar4.764.814 5.889.146Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar2.248.671 1.236.244Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-9.188.097 -8.557.061Ödenen Vergiler-3.489.888 -3.529.515Diğer-11.410.708 5.514.904Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim34.962.928 7.318.639Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış-3.631.408 -1.066.418Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış-5.236.596 -493.679Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-31.474.600 -41.254.683Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-339.683 -10.249.364Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)-1.196.230 -995.591Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)52.040.759 39.297.393Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)699.749 -6.818.524Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)24.100.937 28.899.505Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı46.829.288 32.259.704YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-7.288.329 -17.604.886İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)-5.113 -33.500Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 -24.025Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-457.338 -338.219Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller233.761 249.272Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-31.902.680 -25.686.290Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar24.469.274 16.803.532Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar-12.796.746 -13.639.094Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar13.680.630 5.549.623Diğer-510.117 -486.185FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit-6.317.745 -2.002.136Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit15.621.859 25.851.739Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-20.481.832 -27.336.214İhraç Edilen Sermaye Araçları0 0Temettü Ödemeleri-1.094.965 -190.292Kiralamaya İlişkin Ödemeler-362.807 -327.369Diğer0 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi1.838.187 1.139.542Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)35.061.401 13.792.224Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar52.321.545 47.738.608Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar87.382.946 61.530.832Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)8.227.540 5.885.262DİĞER KAPSAMLI GELİRLER1.251.795 -25.087Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar2.036.099 -141.139Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)2.151.990 -8.096Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları55.081 -133.853Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-170.972 810Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar-784.304 116.052Yabancı Para Çevrim Farkları316.200 586.020Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri-2.178.432 -943.453Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları659.595 320.981Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler418.333 152.504TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)9.479.335 5.860.175Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)76.170.608 169.950.673 246.121.281 62.727.896 125.080.583 187.808.479Nakit ve Nakit Benzerleri17.030.293 123.386.619 140.416.912 10.540.314 85.930.760 96.471.074Nakit Değerler ve Merkez BankasıV-I-a 12.643.353 96.697.206 109.340.559 5.566.057 66.404.333 71.970.390BankalarV-I-ç 2.549.851 26.691.427 29.241.278 2.815.653 19.533.980 22.349.633Para Piyasalarından Alacaklar1.853.789 59.080 1.912.869 2.174.268 27.259 2.201.527Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-16.700 -61.094 -77.794 -15.664 -34.812 -50.476Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal VarlıklarV-I-b 3.314.468 6.427.272 9.741.740 3.745.650 3.054.356 6.800.006Devlet Borçlanma Senetleri311.281 3.827.289 4.138.570 168.133 573.788 741.921Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler607.277 317.215 924.492 1.345.669 261.922 1.607.591Diğer Finansal Varlıklar2.395.910 2.282.768 4.678.678 2.231.848 2.218.646 4.450.494Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal VarlıklarV-I-d 55.682.674 32.89.748.250 77.827.270Devlet Borçlanma Senetleri53.278.310 27.908.684 81.186.994 46.408.231 25.355.465 71.763.696Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler217.015 449.727 666.742 203.583 346.271 549.854Diğer Finansal Varlıklar2.187.349 4.471.624 6.658.973 1.467.206 4.046.514 5.513.720Türev Finansal VarlıklarV-I-c-i 143.173 7.306.747 7.449.920 362.912 6.347.217 6.710.129Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı143.173 7.306.747 7.449.920 362.912 6.347.217 6.710.129Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)294.429.273 209.349.662 503.778.935 263.081.358 183.553.540 446.634.898KredilerV-I-e 263.791.378 206.289.255 470.080.633 236.661.521 178.069.783 414.731.304Kiralama İşlemlerinden AlacaklarV-I-ı 3.234.652 5.897.402 9.132.054 2.710.419 4.993.807 7.704.226Faktoring Alacakları3.838.495 1.096.153 4.934.648 3.485.758 1.158.428 4.644.186İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal VarlıklarV-I-f 42.325.312 4.901.362 47.226.674 38.170.955 7.433.648 45.604.603Devlet Borçlanma Senetleri42.263.587 2.920.280 45.183.867 38.115.604 5.738.600 43.854.204Diğer Finansal Varlıklar61.725 1.981.082 2.042.807 55.351 1.695.048 1.750.399Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-18.760.564 -8.834.510 -27.595.074 -17.947.295 -8.102.126 -26.049.421SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)V-I-l 882.676 15.112 897.788 1.287.465 15.143 1.302.608Satış Amaçlı882.676 15.112 897.788 1.287.465 15.143 1.302.608Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI15.628.158 0 15.628.158 13.052.096 0 13.052.096İştirakler (Net)V-I-g 301.284 0 301.284 271.231 0 271.231Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler267.036 0 267.036 242.174 0 242.174Konsolide Edilmeyenler34.248 0 34.248 29.057 0 29.057Bağlı Ortaklıklar (Net)V-I-ğ 15.320.543 0 15.320.543 12.775.982 0 12.775.982Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar15.320.543 0 15.320.543 12.775.982 0 12.775.982Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)V-I-h 6.331 0 6.331 4.883 0 4.883Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler6.331 0 6.331 4.883 0 4.883MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)10.365.686 196.877 10.562.563 7.928.442 171.512 8.099.954MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)1.769.010 119.533 1.888.543 1.540.236 113.752 1.653.988Şerefiye63.968 0 63.968 35.974 0 35.974Diğer1.705.042 119.533 1.824.575 1.504.262 113.752 1.618.014YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)V-I-j 3.628.191 0 3.628.191 3.649.631 0 3.649.631CARİ VERGİ VARLIĞI64.614 3.887 68.501 46.085 2.838 48.923ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞIV-I-k 2.170.332 1.596.351 3.766.683 2.324.870 1.347.866 3.672.736DİĞER AKTİFLER (Net)V-I-m 47.764.151 9.534.162 57.298.313 43.766.791 8.462.159 52.228.950VARLIKLAR TOPLAMI452.872.699 390.766.257 843.638.956 399.404.870 318.747.393 718.152.263YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUATV-II-a 167.040.322 288.526.021 455.566.343 133.332.439 248.360.954 381.693.393ALINAN KREDİLERV-II-c 4.921.545 85.148.518 90.070.063 4.434.966 73.167.922 77.602.888PARA PİYASALARINA BORÇLAR32.069.679 9.244.225 41.313.904 19.985.947 5.998.700 25.984.647İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)V-II-ç 8.402.316 33.655.130 42.057.446 7.134.909 32.364.397 39.499.306Bonolar5.568.081 453.641 6.021.722 5.095.133 0 5.095.133Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler879.509 0 879.509 377.032 0 377.032Tahviller1.954.726 33.201.489 35.156.215 1.662.744 32.364.397 34.027.141FONLAR12.195 514.453 526.648 6.275 115.830 122.105Müstakrizlerin Fonları12.195 514.453 526.648 6.275 115.830 122.105Diğer0 0 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLERV-II-b-f 1.595.533 3.175.308 4.770.841 1.514.236 7.340.198 8.854.434Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı1.595.533 3.175.308 4.770.841 1.514.236 7.340.198 8.854.434Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)V-II-e 938.073 181.567 1.119.640 756.372 162.368 918.740KARŞILIKLARV-II-g 23.143.348 5.274.581 28.417.929 20.036.922 3.990.144 24.027.066Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı1.855.510 2.185 1.857.695 1.618.739 2.192 1.620.931Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)11.649.937 4.511.773 16.161.710 9.987.925 3.382.651 13.370.576Diğer Karşılıklar9.637.901 760.623 10.398.524 8.430.258 605.301 9.035.559CARİ VERGİ BORCUV-II-ğ 1.063.869 22.480 1.086.349 2.836.995 14.987 2.851.982ERTELENMİŞ VERGİ BORCUV-II-ğ 76.884 1.867 78.751 138.027 6.404 144.431SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI2.293.418 26.477.604 28.771.022 2.286.510 22.139.611 24.426.121Krediler0 0 0 0 0 0Diğer Borçlanma Araçları2.293.418 26.477.604 28.771.022 2.286.510 22.139.611 24.426.121DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERV-II-d 59.218.074 7.414.735 66.632.809 50.970.159 6.195.271 57.165.430ÖZKAYNAKLARV-II-h 83.905.132 -677.921 83.227.211 74.597.926 263.794 74.861.720Ödenmiş Sermaye4.500.000 0 4.500.000 4.500.000 0 4.500.000Sermaye Yedekleri1.225.482 0 1.225.482 1.216.307 0 1.216.307Hisse Senedi İhraç Primleri143.597 0 143.597 124.549 0 124.549Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri1.081.885 0 1.081.885 1.091.758 0 1.091.758Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler6.478.985 100 6.479.085 4.649.809 100 4.649.909Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler4.986.495 -1.088.346 3.898.149 4.698.746 -60.675 4.638.071Kar Yedekleri51.347.702 4.619 51.352.321 44.060.209 4.619 44.064.828Yasal Yedekler5.829.240 1.930 5.831.170 5.335.033 1.930 5.336.963Statü Yedekleri225.220 0 225.220 178.599 0 178.599Olağanüstü Yedekler45.293.242 2.689 45.295.931 38.546.577 2.689 38.549.266Diğer Kar Yedekleri0 0 0 0 0 0Kar veya Zarar6.956.049 361.452 7.317.501 8.153.556 225.331 8.378.887Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı15.467 225.331 240.798 1.586.175 137.270 1.723.445Dönem Net Kâr veya Zararı6.940.582 136.121 7.076.703 6.567.381 88.061 6.655.442Azınlık PaylarıV-II-ı 8.410.419 44.254 8.454.673 7.319.299 94.419 7.413.718YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI384.680.388 458.958.568 843.638.956 318.031.683 400.120.580 718.152.263Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİV-IV-a 47.359.447 35.026.893 17.292.752 12.357.481Kredilerden Alınan Faizler33.418.776 25.549.432 11.991.826 8.881.143Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler576.664 33.696 253.801 23.571Bankalardan Alınan Faizler507.595 342.069 161.267 107.419Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler331.479 72.151 98.217 31.554Menkul Değerlerden Alınan Faizler11.425.757 8.393.766 4.413.197 3.099.883Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar101.069 52.902 39.628 18.218Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar6.963.901 5.074.657 2.658.627 1.906.272İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler4.360.787 3.266.207 1.714.942 1.175.393Finansal Kiralama Faiz Gelirleri593.585 385.876 210.978 136.834Diğer Faiz Gelirleri505.591 249.903 163.466 77.077FAİZ GİDERLERİ (-)V-IV-b -23.317.842 -13.588.837 -8.577.605 -4.461.185Mevduata Verilen Faizler-13.301.011 -6.597.743 -4.984.895 -2.026.020Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-1.729.705 -1.814.461 -607.349 -552.102Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-3.807.465 -942.553 -1.530.175 -423.912İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-4.128.884 -3.584.963 -1.380.919 -1.189.472Kiralama Faiz Giderleri-118.460 -112.354 -42.737 -36.649Diğer Faiz Giderleri-232.317 -536.763 -31.530 -233.030NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ24.041.605 21.438.056 8.715.147 7.896.296NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ4.637.455 3.544.850 1.689.815 1.330.080Alınan Ücret ve Komisyonlar7.165.370 5.271.784 2.637.541 1.933.738Gayri Nakdi Kredilerden937.869 832.571 317.815 285.183Diğer6.227.501 4.439.213 2.319.726 1.648.555Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-2.527.915 -1.726.934 -947.726 -603.658Gayri Nakdi Kredilere-8.637 -3.889 -2.880 -1.477Diğer-2.519.278 -4.061.784 -802.927 -2.880.755 1.966.580Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)-2.523.528 335.665 95.896 -1.678.252DİĞER FAALİYET GELİRLERİV-IV-ç 11.575.385 8.411.312 4.184.591 2.821.449FAALİYET BRÜT KÂRI34.440.931 33.711.390 11.981.665 12.626.589BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )V-IV-d -6.488.384 -8.496.712 -1.195.337 -3.006.340DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )V-IV-d -1.029.158 -2.856.329 -314.465 -1.716.179PERSONEL GİDERLERİ (-)-5.275.002 -4.834.347 -1.689.995 -1.416.984DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)V-IV-e -14.354.531 -10.870.069 -5.055.969 -3.969.172NET FAALİYET KARI (ZARARI)7.293.856 6.653.933 3.725.899 2.517.914BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0 0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)2.197.989 1.017.495 720.793 627.328NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)9.491.845 7.671.428 4.446.692 3.145.242SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)V-IV-f -1.264.305 -1.786.166 -1.026.525 -805.421Cari Vergi Karşılığı-1.171.524 -2.369.606 -313.696 17.558Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-2.270.772 -1.441.353 -248.681 -1.063.184Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi2.177.991 2.024.793 -464.148 240.205SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)8.227.540 5.885.262 3.420.167 2.339.821DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)V-IV-f 0 0 0 0Cari Vergi Karşılığı0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARIV-IV-g 8.227.540 5.885.262 3.420.167 2.339.821Grubun Karı (Zararı)7.076.703 5.147.638 2.998.207 2.050.225Azınlık Payları Karı (Zararı)1.150.837 737.624 421.960 289.596Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar) (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 1,57260067 1,14391956 0,66626822 0,45560556http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975286BIST