***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler4.500.000 90.724 1.035.465 2.719.532 -284.097 1.797.412 1.518.568 1.133.556 2.109.216 40.079.251 13.081.825 67.781.452Yeni Bakiye4.500.000 90.724 1.035.465 2.719.532 -284.097 1.797.412 1.518.568 1.133.556 2.109.216 40.079.251 13.081.825 67.781.452Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-4.339 35.305 83.601 -2.305.300 226.371 1.853.700 -110.662Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)65 -6.024 -262.773 -268.732Kar Dağıtımı6.001.764 -6.797.503 -795.739Dağıtılan Temettü-661.415 -661.415Yedeklere Aktarılan Tutarlar6.001.764 -6.001.764Diğer-134.324 -134.324Dönem Sonu Bakiyeler4.500.000 90.789 1.029.441 2.715.193 -284.097 1.832.717 1.602.169 -1.171.744 2.335.587 46.081.015 6.021.549 1.853.700 66.606.319Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler4.500.000 109.148 1.004.291 4.165.224 -854.655 4.528.838 3.220.718 659.815 4.542.416 46.081.015 18.882.481 3.220.718 659.815 4.542.416 46.081.015 18.882.481 86.839.291Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-3.065 98.961 392.680 13.155.690 854.005 8.431.886 22.930.157İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı5.500.000 -5.500.000Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)10 45.238 -130.406 3.260 -81.898Kar Dağıtımı17.535.691 -18.843.575 -1.307.884Dağıtılan Temettü17.535.691 -17.535.691Dönem Sonu Bakiyeler10.000.000 109.158 1.049.529 4.162.159 -854.655 4.627.799 3.613.398 13.815.505 5.396.421 57.986.300 42.166 8.431.886 108.379.666Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLERV-III 326.305.045 714.941.154 1.041.246.199 284.514.410 709.267.988 993.782.398GARANTİ VE KEFALETLER53.694.211 155.825.291 209.519.502 46.066.357 147.369.066 193.435.423Teminat Mektupları51.707.575 88.537.058 140.244.633 45.796.275 85.701.218 131.497.493Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler840.310 844.443 1.684.753 865.540 764.138 1.629.678Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler4.953.490 46.723.383 51.676.873 4.204.824 46.666.437 50.871.261Diğer Teminat Mektupları45.913.775 40.969.232 86.883.007 40.725.911 38.270.643 78.996.554Banka Kredileri1.585.535 13.567.903 15.153.438 111.350 14.670.501 14.781.851İthalat Kabul Kredileri0 500.489 500.489 0 498.510 498.510Diğer Banka Kabulleri1.585.535 13.067.414 14.652.949 111.350 14.171.991 14.283.341Akreditifler401.101 49.292.686 49.693.787 158.732 42.736.471 42.895.203Belgeli Akreditifler362.098 33.623.029 33.985.127 105.367 29.051.381 29.156.748Diğer Akreditifler39.003 15.669.657 15.708.660 53.365 13.685.090 13.738.455Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Faktoring Garantilerinden0 0 0 0 0 0Diğer Garantilerimizden0 4.427.644 4.427.644 0 4.260.876 4.260.876Diğer Kefaletlerimizden0 0 0 0 0 0TAAHHÜTLER105.735.934 38.514.739 144.250.673 97.612.185 45.290.289 142.902.474Cayılamaz Taahhütler104.305.040 26.892.494 131.197.534 96.073.979 35.197.535 131.271.514Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri4.183.192 9.855.094 14.038.286 9.291.941 17.794.260 27.086.201Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 0 0 0 0 0İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri39.602.315 40.163 39.642.478 34.174.955 1.702.741 35.877.696Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri4.367.216 0 4.367.216 3.291.900 0 3.291.900İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri29.294 0 29.294 41.377 0 41.377Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri53.402.421 0 53.402.421 46.524.830 0 46.524.830Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri212.814 0 212.814 208.406 0 208.406Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler2.507.788 16.997.237 19.505.025 2.540.570 15.700.534 18.241.104Cayılabilir Taahhütler1.430.894 11.622.245 13.053.139 1.538.206 10.092.754 11.630.960Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri1.380.894 11.622.245 13.003.139 1.488.206 10.092.754 11.580.960Diğer Cayılabilir Taahhütler50.000 0 50.000 50.000 0 50.000TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR166.874.900 520.601.124 687.476.024 140.835.868 516.608.633 657.444.501Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 516.608.633 657.444.501Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri17.640.767 58.253.358 75.894.125 13.885.441 46.330.649 60.216.090Vadeli Döviz Alım İşlemler 164.937.507Swap Para Satım İşlemleri123.545.168 44.100.653 167.645.821 111.278.663 66.277.089 177.555.752Swap Faiz Alım İşlemleri680.000 108.563.711 109.243.711 200.000 99.623.948 99.823.948Swap Faiz Satım İşlemleri680.000 108.563.711 109.243.711 200.000 99.623.948 99.823.948Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları11.458.978 24.265.422 35.724.400 8.573.317 21.264.309 29.837.626Para Alım Opsiyonları4.54 138.179.881 200.760.723 60.617.295 121.635.447 182.252.742Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları0 0 0 0 0 0Emanete Alınan Menkul Değerler34.653.072 5.297.132 39.950.204 33.813.447 4.930.182 38.743.629Tahsile Alınan Çekler24.045.094 76.373.430 100.418.524 23.306.991 68.668.580 91.975.571Tahsile Alınan Ticari Senetler3.225.589 29.081.366 32.306.955 2.980.895 26.788.763 29.769.658Tahsile Alınan Diğer Kıymetler0 0 0 0 0 0İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler657.087 27.427.953 28.085.040 515.962 21.247.922 21.763.884Emanet Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0REHİNLİ KIYMETLER767.902.484 987.818.028 1.755.720.512 736.270.602 872.140.262 1.608.410.864Menkul Kıymetler51.432.661 406.979 51.839.640 53.604.619 352.719 53.957.338Teminat Senetleri2.469.288 36.393.018 38.862.306 2.516.138 33.012.695 35.528.833Emtia162.652.365 85.543.366 248.195.731 144.690.167 75.209.001 219.899.168Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul415.047.983 655.871.887 1.070.919.870 398.843.430 580.623.489 979.466.919Diğer Rehinli Kıymetler136.300.187 209.602.778 345.902.965 136.616.248 182.942.358 319.558.606Rehinli Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER0 0 0 0 0 0BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI1.156.788.371 1.840.939.063 2.997.727.434 1.081.402.307 1.703.043.697 2.784.446.004Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı17.448.388 -7.429.516Alınan Faizler20.629.090 12.059.069Ödenen Faizler-6.988.001 -5.234.593Alınan Temettüler347.877 530.587Alınan Ücret ve Komisyonlar3.530.845 1.912.297Elde Edilen Diğer Kazançlar388.910 129.957Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar747.047 673.048Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-4.543.605 -2.395.613Ödenen Vergiler-1.140.588 -2.005.975Diğer4.476.813 -13.098.293Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim-5.127.334 10.822.269Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış1.275.964 -1.655.335Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış5.883.728 -290.231Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-19.583.113 -7.856.937Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-341.778 -960.973Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)502.516 -786.489Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)42.862.356 3.573.408Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)-2.247.982 1.029.877Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)-33.479.025 17.768.949Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı12.321.054 3.392.753YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-9.764.821 2.850.401İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 -70.877Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-314.320 -89.999Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller73.868 40.768Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-12.345.014 -5.527.778Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar7.603.524 6.325.652Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar-7.323.145 -3.762.936Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar2.864.046 6.030.628Diğer-323.780 -95.057FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit-931.843 -650.178Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit3.484.271 2.392.186Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-4.242.134 -2.913.018İhraç Edilen Sermaye Araçları0 0Temettü Ödemeleri0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler-173.980 -129.346Diğer0 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi1.119.936 3.209.455Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)2.744.326 8.802.431Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar114.894.449 45.361.908Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar117.638.775 54.164.339Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)8.431.886 1.853.700DİĞER KAPSAMLI GELİRLER14.498.271 -1.964.362Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar95.896 30.966Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)-3.406 -4.821Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları98.961 35.305Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler341 482Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar14.402.375 -1.995.328Yabancı Para Çevrim Farkları392.680 83.601Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri16.451.555 -2.845.191Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları854.005 226.371Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-3.295.865 539.891TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)22.930.157 -110.662Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)109.740.265 239.791.345 349.531.610 77.063.730 248.977.452 326.041.182Nakit ve Nakit Benzerleri28.841.013 184.268.400 213.109.413 17.445.369 188.544.363 205.989.732Nakit Değerler ve Merkez BankasıV-I-a 15.051.403 158.539.430 173.590.833 17.280.450 164.642.771 181.923.221BankalarV-I-ç 1.831.703 25.815.415 27.647.118 168.221 23.961.080 24.129.301Para Piyasalarından Alacaklar12.022.187 0 12.022.187 0 0 0Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-64.280 -86.445 -150.725 -3.302 -59.488 -62.790Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal VarlıklarV-I-b 2.003.122 8.295.208 10.298.330 2.220.989 8.351.219 10.572.208Devlet Borçlanma Senetleri301.070 7.773.826 8.074.896 477.614 6.006.316 6.483.930Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler229.524 521.382 750.906 207.094 458.187 665.281Diğer Finansal Varlıklar1.472.528 0 1.472.528 1.536.281 1.886.716 3.422.997Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal VarlıklarV-I-d 78.534.431 33.871.071 112.405.502 56.816.982 30.738.094 87.555.076Devlet Borçlanma Senetleri78.103.427 32.880.758 110.984.185 56.387.087 28.618.627 85.005.714Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler80.176 536.961 617.137 80.176 472.152 552.328Diğer Finansal Varlıklar350.828 453.352 804.180 349.719 1.647.315 1.997.034Türev Finansal VarlıklarV-I-c-i 361.699 13.356.666 13.718.365 580.390 21.343.776 21.924.166Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı361.699 13.356.666 13.718.365 580.390 21.343.776 21.924.166Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)333.604.321 246.945.920 580.550.241 310.048.682 222.249.550 532.298.232KredilerV-I-e 306.379.450 250.387.030 556.766.480 287.305.913 226.902.837 514.208.750Kiralama İşlemlerinden AlacaklarV-I-ı 0 0 0 0 0 0Faktoring Alacakları0 0 0 0 0 0İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal VarlıklarV-I-f 46.393.521 6.519.313 52.912.834 41.733.414 4.679.320 46.412.734Devlet Borçlanma Senetleri46.343.083 2.337.951 48.681.034 41.550.971 2.111.385 43.662.356Diğer Finansal Varlıklar50.438 389.661 818.101 9.532 827.633Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI37.012.859 5.080.164 42.093.023 34.921.907 4.539.438 39.461.345İştirakler (Net)0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler326.213 0 326.213 311.081 0 311.081Bağlı Ortaklıklar (Net)V-I-ğ 36.686.646 5.080.164 41.766.810 34.610.826 4.539.438 39.150.264Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar13.346.624 5.080.164 18.426.788 13.073.619 4.539.438 17.613.057Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar23.340.022 0 23.340.022 21.537.207 0 21.537.207Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)V-I-h 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)9.014.080 57.194 9.071.274 8.659.882 39.978 8.699.860MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)1.947.752 5.247 1.952.999 1.747.103 3.006 1.750.109Şerefiye0 0 0 0 0 0Diğer1.947.752 5.247 1.952.999 1.747.103 3.006 1.750.109YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)V-I-j 0 0 0 0 0 0CARİ VERGİ VARLIĞI0 0 0 0 0 0ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞIV-I-k 2.488.483 2.673.544 5.162.027 87.529 2.470.081 2.557.610DİĞER AKTİFLER (Net)V-I-m 10.814.380 7.323.866 18.138.246 7.774.473 7.158.580 14.933.053VARLIKLAR TOPLAMI505.001.427 501.887.654 1.006.889.081 441.121.407 485.447.617 926.569.024YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUATV-II-a 223.105.787 444.097.702 667.203.489 167.618.387 428.009.989 595.628.376ALINAN KREDİLERV-II-c 3.195.309 65.910.457 69.105.766 2.505.052 63.146.374 65.651.426PARA PİYASALARINA BORÇLAR597.875 9.534.998 10.132.873 39.121.801 9.113.694 48.235.495İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)V-II-ç 4.579.753 28.693.764 33.273.517 5.194.456 25.441.356 30.635.812Bonolar4.177.008 0 4.177.008 3.133.754 0 3.133.754Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler0 0 0 0 0 0Tahviller402.745 28.693.764 29.096.509 2.060.702 25.441.356 27.502.058FONLAR0 0 0 0 0 0Müstakrizlerin Fonları0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLERV-II-b-f 4.814.728 3.668.419 8.483.147 6.163.475 6.423.058 12.586.533Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı4.814.728 3.668.419 8.483.147 6.163.475 6.423.058 12.586.533Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)V-II-e 1.791.265 100.167 1.891.432 1.614.884 85.555 1.700.439KARŞILIKLARV-II-g 15.817.870 1.141.484 16.959.354 14.400.399 1.086.919 15.487.318Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı2.611.118 0 2.611.118 2.392.832 0 2.392.832Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar13.206.752 1.141.484 14.348.236 12.007.567 1.086.919 13.094.486CARİ VERGİ BORCUV-II-ğ 9.755.261 19.765 9.775.026 1.816.875 14.344 1.831.219ERTELENMİŞ VERGİ BORCUV-II-ğ 0 0 0 0 0 0SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI2.301.656 39.359.097 41.660.753 2.296.445 35.174.552 37.470.997Krediler0 0 0 0 0 0Diğer Borçlanma Araçları2.301.656 39.359.097 41.660.753 2.296.445 35.174.552 37.470.997DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERV-II-d 31.531.464 8.492.594 40.024.058 24.978.068 5.524.050 30.502.118ÖZKAYNAKLARV-II-h 112.011.422 -3.631.756 108.379.666 89.923.933 -3.084.642 86.839.291Ödenmiş Sermaye10.000.000 0 10.000.000 4.500.000 0 4.500.000Sermaye Yedekleri1.158.483 204 1.158.687 1.113.235 204 1.113.439Hisse Senedi İhraç Primleri108.954 204 109.158 108.944 204 109.148Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri1.049.529 0 1.049.529 1.004.291 0 1.004.291Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler7.935.920 -617 7.935.303 7.840.024 -617 7.839.407Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler26.456.667 -3.631.343 22.825.324 11.507.178 -3.084.229 8.422.949Kar Yedekleri57.986.300 0 57.986.300 46.081.015 0 46.081.015Yasal Yedekler6.168.857 0 6.168.857 5.065.786 0 5.065.786Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar veya Zarar8.474.052 0 8.474.052 18.882.481 0 18.882.481Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı42.166 0 42.166 5.414.586 0 5.414.586Dönem Net Kâr veya Zararı8.431.886 0 8.431.886 13.467.895 0 13.467.895YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI409.502.390 597.386.691 1.006.889.081 355.633.775 570.935.249 926.569.024Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİV-IV-a 23.033.390 12.365.902Kredilerden Alınan Faizler14.803.721 9.375.552Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler244.645 118.016Bankalardan Alınan Faizler97.581 24.130Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler311.006 6Menkul Değerlerden Alınan Faizler7.561.302 2.832.645Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar53.034 12.558Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar4.794.537 1.706.609İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler2.713.731 1.113.478Finansal Kiralama Faiz Gelirleri0 0Diğer Faiz Gelirleri15.135 15.553FAİZ GİDERLERİ (-)V-IV-b -9.329.454 -6.307.765Mevduata Verilen Faizler-6.501.252 -3.864.992Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-517.637 -315.097Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-372.802 -922.492İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-1.468.982 -1.059.504Kiralama Faiz Giderleri-78.078 -59.250Diğer Faiz Giderleri-390.703 -86.430NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ13.703.936 6.058.137NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ2.692.390 1.553.970Alınan Ücret ve Komisyonlar3.534.790 1.913.880Gayri Nakdi Kredilerden466.617 288.505Diğer3.068.173 1.625.375Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-842.400 -359.910Gayri Nakdi Kredilere-482 -355Diğer-841.918 -359.555TEMETTÜ GELİRLERİ9.991 7.613TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)V-IV-c 241.062 -1.850.943Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)140.835 7.712Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)-7.208.609 6.868.257Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)7.308.836 -8.726.912DİĞER FAALİYET GELİRLERİV-IV-ç 1.455.959 1.311.565FAALİYET BRÜT KÂRI18.103.338 7.080.342BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )V-IV-d -2.182.036 -2.660.325DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )V-IV-d -833.726 -357.245PERSONEL GİDERLERİ (-)-2.343.514 -1.459.239DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)V-IV-e -3.748.231 -1.856.058NET FAALİYET KARI (ZARARI)8.995.831 747.475BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)2.608.116 1.272.461NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)11.603.947 2.019.936SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)V-IV-f -3.172.061 -166.236Cari Vergi Karşılığı-9.071.983 -21.750Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-1.045.797 -2.623.130Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi6.945.719 2.478.644SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)8.431.886 1.853.700DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0Cari Vergi Karşılığı0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARIV-IV-g 8.431.886 1.853.700Grubun Karı (Zararı)8.431.886 1.853.700Azınlık Payları Karı (Zararı)0 0Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,84318860 0,18537000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027984BIST