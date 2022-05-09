***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor
09.05.2022 18:38
***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
4.500.000 90.724 1.035.465 2.719.532 -284.097 1.797.412 1.518.568 1.133.556 2.109.216 40.079.251 13.081.825 67.781.452
Yeni Bakiye
4.500.000 90.724 1.035.465 2.719.532 -284.097 1.797.412 1.518.568 1.133.556 2.109.216 40.079.251 13.081.825 67.781.452
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-4.339 35.305 83.601 -2.305.300 226.371 1.853.700 -110.662
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
65 -6.024 -262.773 -268.732
Kar Dağıtımı
6.001.764 -6.797.503 -795.739
Dağıtılan Temettü
-661.415 -661.415
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
6.001.764 -6.001.764
Diğer
-134.324 -134.324
Dönem Sonu Bakiyeler
4.500.000 90.789 1.029.441 2.715.193 -284.097 1.832.717 1.602.169 -1.171.744 2.335.587 46.081.015 6.021.549 1.853.700 66.606.319
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
4.500.000 109.148 1.004.291 4.165.224 -854.655 4.528.838 3.220.718 659.815 4.542.416 46.081.015 18.882.481 3.220.718 659.815 4.542.416 46.081.015 18.882.481 86.839.291
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.065 98.961 392.680 13.155.690 854.005 8.431.886 22.930.157
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
5.500.000 -5.500.000
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
10 45.238 -130.406 3.260 -81.898
Kar Dağıtımı
17.535.691 -18.843.575 -1.307.884
Dağıtılan Temettü
17.535.691 -17.535.691
Dönem Sonu Bakiyeler
10.000.000 109.158 1.049.529 4.162.159 -854.655 4.627.799 3.613.398 13.815.505 5.396.421 57.986.300 42.166 8.431.886 108.379.666
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
V-III 326.305.045 714.941.154 1.041.246.199 284.514.410 709.267.988 993.782.398
GARANTİ VE KEFALETLER
53.694.211 155.825.291 209.519.502 46.066.357 147.369.066 193.435.423
Teminat Mektupları
51.707.575 88.537.058 140.244.633 45.796.275 85.701.218 131.497.493
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
840.310 844.443 1.684.753 865.540 764.138 1.629.678
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
4.953.490 46.723.383 51.676.873 4.204.824 46.666.437 50.871.261
Diğer Teminat Mektupları
45.913.775 40.969.232 86.883.007 40.725.911 38.270.643 78.996.554
Banka Kredileri
1.585.535 13.567.903 15.153.438 111.350 14.670.501 14.781.851
İthalat Kabul Kredileri
0 500.489 500.489 0 498.510 498.510
Diğer Banka Kabulleri
1.585.535 13.067.414 14.652.949 111.350 14.171.991 14.283.341
Akreditifler
401.101 49.292.686 49.693.787 158.732 42.736.471 42.895.203
Belgeli Akreditifler
362.098 33.623.029 33.985.127 105.367 29.051.381 29.156.748
Diğer Akreditifler
39.003 15.669.657 15.708.660 53.365 13.685.090 13.738.455
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 4.427.644 4.427.644 0 4.260.876 4.260.876
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
105.735.934 38.514.739 144.250.673 97.612.185 45.290.289 142.902.474
Cayılamaz Taahhütler
104.305.040 26.892.494 131.197.534 96.073.979 35.197.535 131.271.514
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
4.183.192 9.855.094 14.038.286 9.291.941 17.794.260 27.086.201
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
39.602.315 40.163 39.642.478 34.174.955 1.702.741 35.877.696
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
4.367.216 0 4.367.216 3.291.900 0 3.291.900
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
29.294 0 29.294 41.377 0 41.377
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
53.402.421 0 53.402.421 46.524.830 0 46.524.830
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
212.814 0 212.814 208.406 0 208.406
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
2.507.788 16.997.237 19.505.025 2.540.570 15.700.534 18.241.104
Cayılabilir Taahhütler
1.430.894 11.622.245 13.053.139 1.538.206 10.092.754 11.630.960
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
1.380.894 11.622.245 13.003.139 1.488.206 10.092.754 11.580.960
Diğer Cayılabilir Taahhütler
50.000 0 50.000 50.000 0 50.000
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
166.874.900 520.601.124 687.476.024 140.835.868 516.608.633 657.444.501
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 516.608.633 657.444.501
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
17.640.767 58.253.358 75.894.125 13.885.441 46.330.649 60.216.090
Vadeli Döviz Alım İşlemler 164.937.507
Swap Para Satım İşlemleri
123.545.168 44.100.653 167.645.821 111.278.663 66.277.089 177.555.752
Swap Faiz Alım İşlemleri
680.000 108.563.711 109.243.711 200.000 99.623.948 99.823.948
Swap Faiz Satım İşlemleri
680.000 108.563.711 109.243.711 200.000 99.623.948 99.823.948
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
11.458.978 24.265.422 35.724.400 8.573.317 21.264.309 29.837.626
Para Alım Opsiyonları
4.54 138.179.881 200.760.723 60.617.295 121.635.447 182.252.742
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
34.653.072 5.297.132 39.950.204 33.813.447 4.930.182 38.743.629
Tahsile Alınan Çekler
24.045.094 76.373.430 100.418.524 23.306.991 68.668.580 91.975.571
Tahsile Alınan Ticari Senetler
3.225.589 29.081.366 32.306.955 2.980.895 26.788.763 29.769.658
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
657.087 27.427.953 28.085.040 515.962 21.247.922 21.763.884
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
767.902.484 987.818.028 1.755.720.512 736.270.602 872.140.262 1.608.410.864
Menkul Kıymetler
51.432.661 406.979 51.839.640 53.604.619 352.719 53.957.338
Teminat Senetleri
2.469.288 36.393.018 38.862.306 2.516.138 33.012.695 35.528.833
Emtia
162.652.365 85.543.366 248.195.731 144.690.167 75.209.001 219.899.168
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
415.047.983 655.871.887 1.070.919.870 398.843.430 580.623.489 979.466.919
Diğer Rehinli Kıymetler
136.300.187 209.602.778 345.902.965 136.616.248 182.942.358 319.558.606
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0 0 0 0 0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
1.156.788.371 1.840.939.063 2.997.727.434 1.081.402.307 1.703.043.697 2.784.446.004
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
17.448.388 -7.429.516
Alınan Faizler
20.629.090 12.059.069
Ödenen Faizler
-6.988.001 -5.234.593
Alınan Temettüler
347.877 530.587
Alınan Ücret ve Komisyonlar
3.530.845 1.912.297
Elde Edilen Diğer Kazançlar
388.910 129.957
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
747.047 673.048
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-4.543.605 -2.395.613
Ödenen Vergiler
-1.140.588 -2.005.975
Diğer
4.476.813 -13.098.293
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-5.127.334 10.822.269
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
1.275.964 -1.655.335
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
5.883.728 -290.231
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-19.583.113 -7.856.937
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-341.778 -960.973
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
502.516 -786.489
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
42.862.356 3.573.408
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-2.247.982 1.029.877
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
-33.479.025 17.768.949
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
12.321.054 3.392.753
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-9.764.821 2.850.401
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 -70.877
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-314.320 -89.999
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
73.868 40.768
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-12.345.014 -5.527.778
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
7.603.524 6.325.652
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-7.323.145 -3.762.936
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
2.864.046 6.030.628
Diğer
-323.780 -95.057
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-931.843 -650.178
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
3.484.271 2.392.186
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-4.242.134 -2.913.018
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-173.980 -129.346
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
1.119.936 3.209.455
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
2.744.326 8.802.431
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
114.894.449 45.361.908
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
117.638.775 54.164.339
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
DÖNEM KARI (ZARARI)
8.431.886 1.853.700
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
14.498.271 -1.964.362
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
95.896 30.966
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
-3.406 -4.821
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
98.961 35.305
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
341 482
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
14.402.375 -1.995.328
Yabancı Para Çevrim Farkları
392.680 83.601
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
16.451.555 -2.845.191
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
854.005 226.371
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-3.295.865 539.891
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
22.930.157 -110.662
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
VARLIKLAR
FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
109.740.265 239.791.345 349.531.610 77.063.730 248.977.452 326.041.182
Nakit ve Nakit Benzerleri
28.841.013 184.268.400 213.109.413 17.445.369 188.544.363 205.989.732
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
V-I-a 15.051.403 158.539.430 173.590.833 17.280.450 164.642.771 181.923.221
Bankalar
V-I-ç 1.831.703 25.815.415 27.647.118 168.221 23.961.080 24.129.301
Para Piyasalarından Alacaklar
12.022.187 0 12.022.187 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-64.280 -86.445 -150.725 -3.302 -59.488 -62.790
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
V-I-b 2.003.122 8.295.208 10.298.330 2.220.989 8.351.219 10.572.208
Devlet Borçlanma Senetleri
301.070 7.773.826 8.074.896 477.614 6.006.316 6.483.930
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
229.524 521.382 750.906 207.094 458.187 665.281
Diğer Finansal Varlıklar
1.472.528 0 1.472.528 1.536.281 1.886.716 3.422.997
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
V-I-d 78.534.431 33.871.071 112.405.502 56.816.982 30.738.094 87.555.076
Devlet Borçlanma Senetleri
78.103.427 32.880.758 110.984.185 56.387.087 28.618.627 85.005.714
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
80.176 536.961 617.137 80.176 472.152 552.328
Diğer Finansal Varlıklar
350.828 453.352 804.180 349.719 1.647.315 1.997.034
Türev Finansal Varlıklar
V-I-c-i 361.699 13.356.666 13.718.365 580.390 21.343.776 21.924.166
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
361.699 13.356.666 13.718.365 580.390 21.343.776 21.924.166
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
333.604.321 246.945.920 580.550.241 310.048.682 222.249.550 532.298.232
Krediler
V-I-e 306.379.450 250.387.030 556.766.480 287.305.913 226.902.837 514.208.750
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
V-I-ı 0 0 0 0 0 0
Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
V-I-f 46.393.521 6.519.313 52.912.834 41.733.414 4.679.320 46.412.734
Devlet Borçlanma Senetleri
46.343.083 2.337.951 48.681.034 41.550.971 2.111.385 43.662.356
Diğer Finansal Varlıklar
50.438 389.661 818.101 9.532 827.633
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
37.012.859 5.080.164 42.093.023 34.921.907 4.539.438 39.461.345
İştirakler (Net)
0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
326.213 0 326.213 311.081 0 311.081
Bağlı Ortaklıklar (Net)
V-I-ğ 36.686.646 5.080.164 41.766.810 34.610.826 4.539.438 39.150.264
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
13.346.624 5.080.164 18.426.788 13.073.619 4.539.438 17.613.057
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
23.340.022 0 23.340.022 21.537.207 0 21.537.207
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
V-I-h 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
9.014.080 57.194 9.071.274 8.659.882 39.978 8.699.860
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
1.947.752 5.247 1.952.999 1.747.103 3.006 1.750.109
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
1.947.752 5.247 1.952.999 1.747.103 3.006 1.750.109
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
V-I-j 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
0 0 0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
V-I-k 2.488.483 2.673.544 5.162.027 87.529 2.470.081 2.557.610
DİĞER AKTİFLER (Net)
V-I-m 10.814.380 7.323.866 18.138.246 7.774.473 7.158.580 14.933.053
VARLIKLAR TOPLAMI
505.001.427 501.887.654 1.006.889.081 441.121.407 485.447.617 926.569.024
YÜKÜMLÜLÜKLER
MEVDUAT
V-II-a 223.105.787 444.097.702 667.203.489 167.618.387 428.009.989 595.628.376
ALINAN KREDİLER
V-II-c 3.195.309 65.910.457 69.105.766 2.505.052 63.146.374 65.651.426
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
597.875 9.534.998 10.132.873 39.121.801 9.113.694 48.235.495
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
V-II-ç 4.579.753 28.693.764 33.273.517 5.194.456 25.441.356 30.635.812
Bonolar
4.177.008 0 4.177.008 3.133.754 0 3.133.754
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
402.745 28.693.764 29.096.509 2.060.702 25.441.356 27.502.058
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
V-II-b-f 4.814.728 3.668.419 8.483.147 6.163.475 6.423.058 12.586.533
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
4.814.728 3.668.419 8.483.147 6.163.475 6.423.058 12.586.533
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
V-II-e 1.791.265 100.167 1.891.432 1.614.884 85.555 1.700.439
KARŞILIKLAR
V-II-g 15.817.870 1.141.484 16.959.354 14.400.399 1.086.919 15.487.318
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
2.611.118 0 2.611.118 2.392.832 0 2.392.832
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
13.206.752 1.141.484 14.348.236 12.007.567 1.086.919 13.094.486
CARİ VERGİ BORCU
V-II-ğ 9.755.261 19.765 9.775.026 1.816.875 14.344 1.831.219
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
V-II-ğ 0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
2.301.656 39.359.097 41.660.753 2.296.445 35.174.552 37.470.997
Krediler
0 0 0 0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
2.301.656 39.359.097 41.660.753 2.296.445 35.174.552 37.470.997
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
V-II-d 31.531.464 8.492.594 40.024.058 24.978.068 5.524.050 30.502.118
ÖZKAYNAKLAR
V-II-h 112.011.422 -3.631.756 108.379.666 89.923.933 -3.084.642 86.839.291
Ödenmiş Sermaye
10.000.000 0 10.000.000 4.500.000 0 4.500.000
Sermaye Yedekleri
1.158.483 204 1.158.687 1.113.235 204 1.113.439
Hisse Senedi İhraç Primleri
108.954 204 109.158 108.944 204 109.148
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
1.049.529 0 1.049.529 1.004.291 0 1.004.291
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
7.935.920 -617 7.935.303 7.840.024 -617 7.839.407
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
26.456.667 -3.631.343 22.825.324 11.507.178 -3.084.229 8.422.949
Kar Yedekleri
57.986.300 0 57.986.300 46.081.015 0 46.081.015
Yasal Yedekler
6.168.857 0 6.168.857 5.065.786 0 5.065.786
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar veya Zarar
8.474.052 0 8.474.052 18.882.481 0 18.882.481
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
42.166 0 42.166 5.414.586 0 5.414.586
Dönem Net Kâr veya Zararı
8.431.886 0 8.431.886 13.467.895 0 13.467.895
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
409.502.390 597.386.691 1.006.889.081 355.633.775 570.935.249 926.569.024
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
GELİR VE GİDER KALEMLERİ
FAİZ GELİRLERİ
V-IV-a 23.033.390 12.365.902
Kredilerden Alınan Faizler
14.803.721 9.375.552
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
244.645 118.016
Bankalardan Alınan Faizler
97.581 24.130
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
311.006 6
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
7.561.302 2.832.645
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
53.034 12.558
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
4.794.537 1.706.609
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
2.713.731 1.113.478
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
0 0
Diğer Faiz Gelirleri
15.135 15.553
FAİZ GİDERLERİ (-)
V-IV-b -9.329.454 -6.307.765
Mevduata Verilen Faizler
-6.501.252 -3.864.992
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-517.637 -315.097
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-372.802 -922.492
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-1.468.982 -1.059.504
Kiralama Faiz Giderleri
-78.078 -59.250
Diğer Faiz Giderleri
-390.703 -86.430
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
13.703.936 6.058.137
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
2.692.390 1.553.970
Alınan Ücret ve Komisyonlar
3.534.790 1.913.880
Gayri Nakdi Kredilerden
466.617 288.505
Diğer
3.068.173 1.625.375
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-842.400 -359.910
Gayri Nakdi Kredilere
-482 -355
Diğer
-841.918 -359.555
TEMETTÜ GELİRLERİ
9.991 7.613
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
V-IV-c 241.062 -1.850.943
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
140.835 7.712
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
-7.208.609 6.868.257
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
7.308.836 -8.726.912
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
V-IV-ç 1.455.959 1.311.565
FAALİYET BRÜT KÂRI
18.103.338 7.080.342
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
V-IV-d -2.182.036 -2.660.325
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
V-IV-d -833.726 -357.245
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-2.343.514 -1.459.239
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
V-IV-e -3.748.231 -1.856.058
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
8.995.831 747.475
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
2.608.116 1.272.461
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
11.603.947 2.019.936
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
V-IV-f -3.172.061 -166.236
Cari Vergi Karşılığı
-9.071.983 -21.750
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-1.045.797 -2.623.130
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
6.945.719 2.478.644
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
8.431.886 1.853.700
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
V-IV-g 8.431.886 1.853.700
Grubun Karı (Zararı)
8.431.886 1.853.700
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,84318860 0,18537000
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027984
BIST