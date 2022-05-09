***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler4.500.000 124.549 1.091.758 3.508.193 -303.280 1.444.996 2.066.912 1.285.771 1.285.388 44.064.828 8.378.887 67.448.002 7.413.718 74.861.720TMS 8 Uyarınca Yapılan DüzeltmelerHataların Düzeltilmesinin EtkisiMuhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin EtkisiYeni Bakiye4.500.000 124.549 1.091.758 3.508.193 -303.280 1.444.996 2.066.912 1.285.771 1.285.388 44.064.828 8.378.887 67.448.002 7.413.718 74.861.720Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-4.339 34.745 96.053 -2.492.716 414.666 1.882.931 -68.660 237.643 168.983Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımıİç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye ArtırımıÖdenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme FarkıHisse Senedine Dönüştürülebilir TahvillerSermaye Benzeri Borçlanma AraçlarıDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-72 -7.019 -441 -6 43 7.288.035 -8.068.922 -780.887 -291.447 -1.072.334Dağıtılan Temettü-661.415 -661.415 -299.226 -960.641Yedeklere Aktarılan Tutarlar7.273.183 -7.273.183 0Diğer14.852 -134.324 -119.472 7.779 -111.693Dönem Sonu Bakiyeler4.500.000 124.477 0 1.084.739 3.503.413 -303.280 1.479.735 2.163.008 -1.206.945 1.700.054 51.352.323 34.119 1.882.931 66.314.574 7.371.279 73.685.853Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler4.500.000 143.633 1.059.835 5.604.057 -883.232 3.333.368 3.861.415 384.249 4.043.379 51.383.634 13.502.913 86.933.251 9.234.928 96.168.179TMS 8 Uyarınca Yapılan DüzeltmelerHataların Düzeltilmesinin EtkisiMuhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin EtkisiYeni Bakiye4.500.000 143.633 1.059.835 5.604.057 -883.232 3.333.368 3.861.415 384.249 4.043.379 51.383.634 13.502.913 86.933.251 9.234.928 96.168.179Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-3.559 -7.711 -8.110 402.577 13.281.602 743.933 8.625.785 23.034.517 836.511 23.871.028Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımıİç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı5.500.000 -5.500.000 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme FarkıHisse Senedine Dönüştürülebilir TahvillerSermaye Benzeri Borçlanma AraçlarıDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-2 9.487 -190 -138.047 -1.009 -129.761 4.811 -124.950Kar Dağıtımı11.955.493 -13.252.035 -1.296.542 -223.007 -1.519.549Dağıtılan Temettü-1.307.884 -1.307.884 -226.322 -1.534.206Yedeklere Aktarılan Tutarlar11.944.151 -11.944.151 0Diğer11.342 11.342 3.315 14.657Dönem Sonu Bakiyeler10.000.000 143.631 0 1.069.322 5.600.308 -890.943 3.325.258 4.263.992 13.665.851 4.787.312 57.701.080 249.869 8.625.785 108.541.465 9.853.243 118.394.708Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER349.725.396 847.889.513 1.197.614.909 302.695.310 836.880.350 1.139.575.660GARANTİ VE KEFALETLERV-III 54.519.733 161.676.573 216.196.306 46.412.927 153.202.866 199.615.793Teminat Mektupları52.525.139 89.305.048 141.830.187 46.048.608 86.618.355 132.666.963Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler840.310 844.443 1.684.753 865.540 764.138 1.629.678Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler4.953.490 46.664.271 51.617.761 4.204.824 46.612.126 50.816.950Diğer Teminat Mektupları46.731.339 41.796.334 88.527.673 40.978.244 39.242.091 80.220.335Banka Kredileri1.585.535 12.438.971 14.024.506 111.350 13.694.523 13.805.873İthalat Kabul Kredileri0 712.132 712.132 0 582.983 582.983Diğer Banka Kabulleri1.585.535 11.726.839 13.312.374 111.350 13.111.540 13.222.890Akreditifler401.101 55.504.910 55.906.011 244.637 48.629.112 48.873.749Belgeli Akreditifler362.098 39.835.253 40.197.351 191.272 34.944.022 35.135.294Diğer Akreditifler39.003 15.669.657 15.708.660 53.365 13.685.090 13.738.455Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Faktoring Garantilerinden0 0 0 0 0 0Diğer Garantilerimizden7.958 4.427.644 4.435.602 8.332 4.260.876 4.269.208Diğer Kefaletlerimizden0 0 0 0 0 0TAAHHÜTLER111.355.195 50.607.093 161.962.288 101.316.731 55.685.820 157.002.551Cayılamaz Taahhütler109.146.087 29.003.929 138.150.016 99.221.331 36.748.294 135.969.625Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri4.239.652 10.749.034 14.988.686 9.373.110 18.354.232 27.727.342Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 0 0 0 0 0İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri0 164.430 164.430 0 157.380 157.380Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri39.602.315 40.349 39.642.664 34.174.955 1.702.867 35.877.822Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri4.367.216 0 4.367.216 3.291.900 0 3.291.900İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri29.294 0 29.294 41.377 0 41.377Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri53.402.421 0 53.402.421 46.524.830 0 46.524.830Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri212.814 0 212.814 208.406 0 208.406Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler7.292.375 18.050.116 25.342.491 5.606.753 16.533.815 22.140.568Cayılabilir Taahhütler2.209.108 21.603.164 23.812.272 2.095.400 18.937.526 21.032.926Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri2.159.108 21.603.164 23.762.272 2.045.400 18.937.526 20.982.926Diğer Cayılabilir Taahhütler50.000 0 50.000 50.000 0 50.000TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR183.850.468 635.605.847 819.456.315 154.965.652 627.991.664 782.957.316Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 21.099.636 21.099.636 0 27.012.103 27.012.103Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 21.099.636 21.099.636 0 27.012.103 27.012.103Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler183.850.468 614.506.211 798.356.679 154.965.652 600.979.561 755.945.213Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri19.692.870 73.303.607 92.996.477 15.504.070 58.953.279 74.457.349Vadeli Döviz Alım İşlemleri15.096.121 31.179.388 46.275.509 11.384.803 25.669.590 37.054.393Vadeli Döviz Satım İşlemleri4.596.749 42.124.219 46.720.968 4.119.267 33.283.689 37.402.956Para ve Faiz Swap İşlemleri144.979.351 466.734.230 611.713.581 127.095.137 489.865.606 616.960.743Swap Para Alım İşlemleri14.104.215 155.142.104 169.246.319 9.433.744 177.256.130 186.689.874Swap Para Satım İşlemleri129.282.248 58.179.792 187.462.040 116.999.171 81.523.710 198.522.881Swap Faiz Alım İşlemleri796.444 126.706.167 127.502.611 331.111 115.542.883 115.873.994Swap Faiz Satım İşlemleri796.444 126.706.167 127.502.611 331.111 115.542.883 0 4.205.556 4.205.556Faiz Satım Opsiyonları0 4.512.187 4.512.187 0 4.205.556 4 0 0 0 0 0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer3.135.417 43.983.607 47.119.024 2.662.412 29.345.060 32.007.472EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER1.031.007.410 1.917.238.542 2.948.245.952 920.628.913 1.629.649.597 2.550.278.510EMANET KIYMETLER103.546.877 142.183.623 245.730.500 101.820.670 125.221.499 227.042.169Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları0 0 0 0 0 0Emanete Alınan Menkul Değerler73.743.778 8.953.049 82.696.827 73.423.758 8.234.913 81.658.671Tahsile Alınan Çekler25.903.414 76.530.991 102.434.405 24.886.014 68.776.278 93.662.292Tahsile Alınan Ticari Senetler3.242.598 29.271.630 32.514.228 2.994.936 26.962.386 29.957.322Tahsile Alınan Diğer Kıymetler0 0 0 0 0 0İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler657.087 27.427.953 28.085.040 515.962 21.247.922 21.763.884Emanet Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0REHİNLİ KIYMETLER927.460.533 1.775.054.919 2.702.515.452 818.808.243 1.504.428.098 2.323.236.341Menkul Kıymetler54.246.431 179.198.797 233.445.228 55.405.889 148.526.695 203.932.584Teminat Senetleri16.727.452 64.739.053 81.466.505 15.393.327 58.309.803 73.703.130Emtia189.437.370 143.817.307 333.254.677 167.725.673 118.466.297 286.191.970Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul469.711.861 864.113.943 1.333.825.804 407.968.742 739.657.751 1.147.626.493Diğer Rehinli Kıymetler197.337.419 523.185.819 720.523.238 172.314.612 439.467.552 611.782.164Rehinli Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER0 0 0 0 0 0BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI1.380.732.806 2.765.128.055 4.145.860.861 1.223.324.223 2.466.529.947 3.689.854.170Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı22.730.202 -5.088.103Alınan Faizler23.915.449 13.778.565Ödenen Faizler-9.004.362 -5.792.857Alınan Temettüler126.598 21.726Alınan Ücret ve Komisyonlar3.788.941 2.147.078Elde Edilen Diğer Kazançlar3.076.365 1.274.252Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar805.056 769.264Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-4.755.419 -2.945.872Ödenen Vergiler-1.795.316 -2.397.599Diğer6.572.890 -11.942.660Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim-1.456.259 9.771.707Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış162.177 -2.109.377Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış4.832.992 -1.184.908Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-13.586.366 -11.307.951Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-10.665.319 1.518.015Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)350.772 -600.365Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)44.234.655 3.770.343Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)-3.115.602 1.564.385Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)-23.669.568 18.121.565Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı21.273.943 4.683.604YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-12.459.114 2.798.082İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 -113Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-489.786 -103.486Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller226.615 76.594Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-20.108.002 -9.197.189Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar13.353.786 9.512.930Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar-8.401.377 -3.771.410Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar3.326.353 6.433.369Diğer-366.703 -152.613FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit-2.957.283 2.144.184Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit9.440.739 7.158.967Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-12.014.307 -4.601.718İhraç Edilen Sermaye Araçları0 0Temettü Ödemeleri-226.322 -299.226Kiralamaya İlişkin Ödemeler-157.393 -113.839Diğer0 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi1.169.246 3.511.142Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)7.026.792 13.137.012Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar132.322.602 52.321.545Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar139.349.394 65.458.557Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)9.372.849 2.259.963DİĞER KAPSAMLI GELİRLER14.498.179 -2.090.980Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-27.514 30.406Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)-3.406 -4.821Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-19.407Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları-8.110 34.745Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler3.409 482Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar14.525.693 -2.121.386Yabancı Para Çevrim Farkları401.976 95.893Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri16.698.209 -3.252.208Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları747.060 415.215Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-3.321.552 619.714TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)23.871.028 168.983Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)128.151.304 276.775.687 404.926.991 4.193.424 38.776.342 42.969.766 2.974.478 32.220.764 35.195.242Para Piyasalarından Alacaklar16.083.834 0 16.083.834 2.948.099 44.965 2.993.064Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-75.864 -94.877 -170.741 -17.353 -68.385 -85.738Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal VarlıklarV-I-b 6.828.128 8.532.660 15.360.788 5.768.364 8.712.674 14.481.038Devlet Borçlanma Senetleri497.204 7.911.272 8.408.476 519.471 6.017.710 6.537.181Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler3.484.886 528.533 4.013.419 2.365.686 460.774 2.826.460Diğer Finansal Varlıklar2.846.038 92.855 2.938.893 2.883.207 2.234.190 5.117.397Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal VarlıklarV-I-d 85.631.622 53.470.267 139.101.889 62.974.176 46.969.483 109.943.659Devlet Borçlanma Senetleri83.217.270 46.930.563 130.147.833 61.246.085 39.819.974 101.066.059Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler300.005 766.324 1.066.329 264.898 668.883 933.781Diğer Finansal Varlıklar2.114.347 5.773.380 7.887.727 1.463.193 6.480.626 7.943.819Türev Finansal VarlıklarV-I-c-i 403.875 15.463.639 15.867.514 754.600 23.995.827 24.750.427Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı403.875 15.463.639 15.867.514 754.600 23.995.827 24.750.427Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)350.607.789 332.404.503 683.012.292 326.322.483 307.111.279 633.433.762KredilerV-I-e 311.143.047 325.677.255 636.820.302 292.585.111 302.937.054 595.522.165Kiralama İşlemlerinden AlacaklarV-I-ı 4.099.471 9.725.666 13.825.137 3.642.540 8.682.657 12.325.197Faktoring Alacakları5.454.817 2.248.975 7.703.792 5.097.842 1.797.516 6.895.358İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal VarlıklarV-I-f 50.242.048 8.509.030 58.751.078 45.055.046 6.490.282 51.545.328Devlet Borçlanma Senetleri50.191.610 3.411.490 53.603.100 44.872.603 3.103.354 47.975.957Diğer Finansal Varlıklar50.438 5.097.540 5.147.978 182.443 3.386.928 3.569.371Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-20.331.594 -13.756.423 -34.088.017 -20.058.056 -12.796.230 -32.854.286SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)V-I-l 384.217 23.928 408.145 888.883 21.988 910.871Satış Amaçlı384.217 23.928 408.145 888.883 21.988 910.871Durdurulan Faaliyetlere İlişkin40.412 0 40.412 36.655 0 36.655Bağlı Ortaklıklar (Net)V-I-ğ 23.408.108 0 23.408.108 21.593.954 0 21.593.954Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar23.408.108 0 23.408.108 21.593.954 0 21.593.954Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)V-I-h 9.295 0 9.295 7.604 0 7.604Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler9.295 0 9.295 7.604 0 7.604MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)11.372.299 300.825 11.673.124 11.131.311 275.713 11.407.024MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)2.227.598 175.180 2.402.778 2.014.282 167.743 2.182.025Şerefiye27.994 0 27.994 27.994 0 27.994Diğer2.199.604 175.180 2.374.784 1.986.288 167.743 2.154.031YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)V-I-j 4.539.723 0 4.539.723 4.601.916 0 4.601.916CARİ VERGİ VARLIĞI129.225 17.709 146.934 60.343 14.476 74.819ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞIV-I-k 3.606.501 2.708.662 6.315.163 580.561 2.538.415 3.118.976DİĞER AKTİFLER (Net)V-I-m 75.169.555 14.431.378 89.600.933 62.506.945 12.950.409 75.457.354VARLIKLAR TOPLAMI599.937.485 626.837.872 1.226.775.357 522.722.879 601.681.194 1.124.404.073YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUATV-II-a 221.693.347 470.837.851 692.531.198 165.520.943 452.158.260 617.679.203ALINAN KREDİLERV-II-c 6.423.539 131.196.947 137.620.486 6.019.498 122.904.185 128.923.683PARA PİYASALARINA BORÇLAR7.850.827 11.569.369 19.420.196 42.829.398 10.908.455 53.737.853İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)V-II-ç 10.285.605 43.879.620 54.165.225 8.784.977 39.292.335 48.077.312Bonolar9.135.892 0 9.135.892 5.999.193 0 5.999.193Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler572.122 0 572.122 757.078 0 757.078Tahviller577.591 43.879.620 44.457.211 2.028.706 39.292.335 41.321.041FONLAR18.443 249.267 267.710 11.191 680.513 691.704Müstakrizlerin Fonları18.443 249.267 267.710 11.191 680.513 691.704Diğer0 0 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLERV-II-b-f 5.618.769 3.926.309 9.545.078 7.097.196 6.981.331 14.078.527Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı5.618.769 3.926.309 9.545.078 7.097.196 6.981.331 14.078.527Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)V-II-e 1.029.028 277.237 1.306.265 983.934 255.780 1.239.714KARŞILIKLARV-II-g 30.896.281 9.088.982 39.985.263 27.864.420 7.744.897 35.609.317Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı2.860.198 5.326 2.865.524 2.572.040 4.391 2.576.431Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)14.475.645 7.820.984 22.296.629 12.951.315 6.572.513 19.523.828Diğer Karşılıklar13.560.438 1.262.672 14.823.110 12.341.065 1.167.993 13.509.058CARİ VERGİ BORCUV-II-ğ 11.273.028 30.869 11.303.897 2.537.054 24.082 2.561.136ERTELENMİŞ VERGİ BORCUV-II-ğ 69.804 0 69.804 120.438 4.511 124.949SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI2.301.656 39.359.097 41.660.753 2.296.445 39.182.832 41.479.277Krediler0 0 0 0 0 0Diğer Borçlanma Araçları2.301.656 39.359.097 41.660.753 2.296.445 39.182.832 41.479.277DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERV-II-d 85.936.593 14.568.181 96.168.179Ödenmiş Sermaye10.000.000 0 10.000.000 4.500.000 0 4.500.000Sermaye Yedekleri1.212.953 0 1.212.953 1.203.468 0 1.203.468Hisse Senedi İhraç Primleri143.631 0 143.631 143.633 0 143.633Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri1.069.322 0 1.069.322 1.059.835 0 1.059.835Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler8.034.523 100 8.034.623 8.054.093 100 8.054.193Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler26.302.174 -3.585.019 22.717.155 11.320.953 -3.031.910 8.289.043Kar Yedekleri57.696.461 4.619 57.701.080 51.379.015 4.619 51.383.634Yasal Yedekler7.063.285 1.930 7.065.215 5.832.370 1.930 5.834.300Statü Yedekleri289.294 0 289.294 225.558 0 225.558Olağanüstü Yedekler50.343.882 2.689 50.346.571 45.321.087 2.689 45.323.776Diğer Kar Yedekleri0 0 0 0 0 0Kar veya Zarar8.334.682 540.972 8.875.654 13.085.039 417.874 13.502.913Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı-168.005 417.874 249.869 -263.478 225.331 -38.147Dönem Net Kâr veya Zararı8.502.687 123.098 8.625.785 13.348.517 192.543 13.541.060Azınlık PaylarıV-II-ı 10.004.902 -151.659 9.853.243 9.381.359 -146.431 9.234.928YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI504.982.615 721.792.742 1.226.775.357 437.131.776 687.272.297 1.124.404.073Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİV-IV-a 26.349.153 14.124.430Kredilerden Alınan Faizler16.083.323 10.158.936Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler244.882 118.115Bankalardan Alınan Faizler234.678 151.119Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler512.568 119.383Menkul Değerlerden Alınan Faizler8.653.332 3.226.754Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar74.162 30.328Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar5.425.476 1.968.931İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler3.153.694 1.227.495Finansal Kiralama Faiz Gelirleri-555.649 -984.391İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-1.918.979 -1.328.207Kiralama Faiz Giderleri-48.207 -36.781Diğer Faiz Giderleri-391.719 -92.848NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ16.055.769 7.314.778NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ2.402.773 1.407.542Alınan Ücret ve Komisyonlar3.788.941 2.147.078Gayri Nakdi Kredilerden480.591 294.904DiğerDiğer-1.380.297 -736.815TEMETTÜ GELİRLERİ103.560 21.726TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)V-IV-c 2.356.735 -959.450Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)365.339 149.475Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)-6.261.464 7.389.347Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)8.252.860 -8.498.272DİĞER FAALİYET GELİRLERİV-IV-ç 4.883.185 3.973.929FAALİYET BRÜT KÂRI25.802.022 11.758.525BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )V-IV-d -2.665.525 -2.996.654DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )V-IV-d -1.021.474 -450.732PERSONEL GİDERLERİ (-)-2.867.790 -1.772.275DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)V-IV-e -8.101.096 -4.492.188NET FAALİYET KARI (ZARARI)11.146.137 2.046.676BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)1.871.520 639.052NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)13.017.657 2.685.728SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)V-IV-f -3.644.808 -425.765Cari Vergi Karşılığı-10.213.250 -366.556Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-1.495.583 -2.925.536Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi8.064.025 2.866.327SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)9.372.849 2.259.963DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)V-IV-f 0 0Cari Vergi Karşılığı0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARIV-IV-g 9.372.849 2.259.963Grubun Karı (Zararı)8.625.785 1.882.931Azınlık Payları Karı (Zararı)747.064 377.032Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar) (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,86257850 0,18829310http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028006BIST