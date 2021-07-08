***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Entegre Rapor
08.07.2021 12:44
***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Entegre Rapor )
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Entegre Rapor
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamızın 2020 yılı entegre raporu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/948449
BIST
13:271.378
En Yüksek
|Değişim
|: -0,89%
|| -12,34
|Açılış
|: 1.388
|
|Önceki Kapanış
|: 1.391
|
1.391
En Düşük
1.378
13:278,6963
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0110
|Açılış
|: 8,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6900
|
8,7330
En Düşük
8,6701
13:2710,3056
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0551
|Açılış
|: 10,2650
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2550
|
10,3357
En Düşük
10,2314
13:27505,05
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 1,28
|Açılış
|: 505,05
|
|Önceki Kapanış
|: 503,77
|
508,27
En Düşük
501,13
BIST En Aktif Hisseler13:27
|TUREX
|11,57
|10.787.058
|% 9,98
|
|AVGYO
|3,00
|14.345.743
|% 9,49
|
|DENGE
|1,30
|534.562
|% 9,09
|
|TACTR
|31,50
|136.252
|% 8,32
|
|SELVA
|6,77
|36.142.516
|% 7,12
|
|SNGYO
|4,23
|14.256.272
|% -10,00
|
|SRVGY
|82,35
|25.313.056
|% -9,95
|
|KATMR
|3,15
|58.829.294
|% -8,70
|
|EMKEL
|2,21
|14.137.440
|% -6,75
|
|SANEL
|4,74
|3.345.274
|% -6,14
|
|GARAN
|8,64
|348.367.054
|% -1,03
|
|THYAO
|13,65
|340.290.753
|% -1,44
|
|PETKM
|5,35
|266.434.794
|% -0,19
|
|KRDMD
|7,08
|248.755.583
|% -0,98
|
|BIOEN
|28,06
|220.200.564
|% 5,17
|
|EKGYO
|1,88
|121.127.602
|% -1,05
|
|YKBNK
|2,25
|140.814.074
|% -1,32
|
|TSKB
|1,27
|63.955.215
|% -0,78
|
|PETKM
|5,35
|266.434.794
|% -0,19
|
|ODAS
|1,94
|90.907.174
|% -3,96
|
|13:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6927
|8,6963
|% 0,13
|
|Euro
|10,2793
|10,3056
|% 0,54
|
|Sterlin
|11,9152
|11,9750
|% -0,31
|
|Frank
|9,4316
|9,4884
|% 0,94
|
|Riyal
|2,3095
|2,3211
|% 0,03
|
|13:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.809
|1.810
|6,05
|
|Altın Gr.
|506
|506
|2,71
|
|Cumhuriyet
|3.351
|3.401
|7,00
|
|Tam
|3.337
|3.423
|15,94
|
|Yarım
|1.613
|1.656
|7,71
|
|Çeyrek
|809
|828
|3,86
|
|Gümüş.Ons
|26,02
|26,06
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|7,28
|7,29
|-0,02
|
|B. Petrol
|72,92
|72,92
|-0,51
|