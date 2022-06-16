***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
16.06.2022 19:10
***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
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Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamız sermayesinin 4.500.000.000 TL'den 10.000.000.000 TL'ye artırılması ile ilgili işlemler tamamlanmış olup, yeni sermaye İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir. Bu çerçevede tadil edilen Esas Sözleşmenin Sermaye başlıklı 5. Maddesi ekte sunulmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037808
BIST
18:052.485
En Yüksek
|Değişim
|: -1,81%
|| -45,75
|Açılış
|: 2.536
|
|Önceki Kapanış
|: 2.531
|
2.544
En Düşük
2.469
18:0517,2869
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0492
|Açılış
|: 17,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2950
|
17,3261
En Düşük
17,1975
18:0518,3227
En Yüksek
|Değişim
|: 1,68%
|| 0,3031
|Açılış
|: 18,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0300
|
18,3283
En Düşük
17,9707
18:051.028,95
En Yüksek
|Değişim
|: 1,31%
|| 13,34
|Açılış
|: 1.028,95
|
|Önceki Kapanış
|: 1.015,60
|
1.030,59
En Düşük
1.010,64
BIST En Aktif Hisseler18:05
|UFUK
|73,70
|10.966.940
|% 10,00
|
|SANEL
|6,16
|6.069.240
|% 10,00
|
|PRDGS
|2,76
|12.992.482
|% 9,96
|
|YGGYO
|22,38
|23.631.078
|% 9,92
|
|TSGYO
|4,89
|134.383.318
|% 9,89
|
|FONET
|13,35
|154.278.023
|% -9,98
|
|MEGAP
|5,85
|78.712.118
|% -9,58
|
|MEGAP
|5,85
|78.712.118
|% -9,58
|
|DOBUR
|51,45
|4.461.828
|% -6,45
|
|PENTA
|426,00
|34.722.782
|% -6,37
|
|THYAO
|47,34
|5.241.743.643
|% -2,27
|
|SASA
|45,44
|3.237.929.436
|% 1,61
|
|EREGL
|29,20
|2.886.736.161
|% -2,54
|
|SISE
|21,06
|1.860.406.076
|% -3,39
|
|KRDMD
|12,96
|1.344.319.725
|% -1,82
|
|YKBNK
|4,65
|1.017.832.211
|% -2,31
|
|EKGYO
|2,55
|551.752.845
|% -1,92
|
|ODAS
|3,02
|552.894.333
|% 3,07
|
|DOHOL
|3,90
|685.494.688
|% -5,11
|
|ISCTR
|4,71
|790.639.533
|% -1,26
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2852
|17,2869
|% 0,29
|
|Euro
|18,2652
|18,3227
|% 1,68
|
|Sterlin
|21,3429
|21,4499
|% 2,10
|
|Frank
|17,8394
|17,9468
|% 3,38
|
|Riyal
|4,5963
|4,6193
|% 0,43
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.850
|1.850
|15,97
|
|Altın Gr.
|1.029
|1.029
|13,89
|
|Cumhuriyet
|6.762
|6.864
|24,00
|
|Tam
|6.817
|6.943
|72,00
|
|Yarım
|3.347
|3.396
|35,00
|
|Çeyrek
|1.676
|1.697
|17,00
|
|Gümüş.Ons
|21,91
|21,95
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|12,19
|12,20
|0,18
|
|B. Petrol
|119
|119
|0,43
|