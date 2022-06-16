***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBankamız sermayesinin 4.500.000.000 TL'den 10.000.000.000 TL'ye artırılması ile ilgili işlemler tamamlanmış olup, yeni sermaye İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir. Bu çerçevede tadil edilen Esas Sözleşmenin Sermaye başlıklı 5. Maddesi ekte sunulmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037808BIST