***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Esas Sözleşme
29.04.2020 18:16
***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Esas Sözleşme )
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Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10.04.2020
Açıklamalar
Esas sözleşmemizin "Sermaye" başlıklı 5 numaralı maddesi değiştirilmiş olup, söz konusu değişiklik 29.04.2020 tarih, 10068 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayımlanmıştır. Son değişikliği içeren yürürlükteki Bankamız Esas Sözleşmesine ekte yer verilmektedir.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
5 10/04/2020 29/04/2020 10068
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841209
BIST
18:05101.595
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 887,85
|Açılış
|: 101.213
|
|Önceki Kapanış
|: 100.707
|
101.743
En Düşük
100.579
18:056,9530
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -0,0332
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9936
En Düşük
6,9453
18:057,5487
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0090
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6008
En Düşük
7,5377
18:05380,10
En Yüksek
|Değişim
|: -0,99%
|| -3,82
|Açılış
|: 380,10
|
|Önceki Kapanış
|: 383,92
|
384,78
En Düşük
379,97
BIST En Aktif Hisseler
|ARSAN
|4,29
|12.172.903
|% 10,00
|
|AVOD
|2,75
|165.592.386
|% 10,00
|
|KFEIN
|18,04
|179.815.456
|% 10,00
|
|DYOBY
|4,95
|44.497.579
|% 10,00
|
|MERKO
|1,43
|42.105.196
|% 10,00
|
|KRONT
|27,24
|119.807.333
|% -9,98
|
|CASA
|16,29
|224.541
|% -9,95
|
|LKMNH
|7,13
|102.853.495
|% -7,88
|
|GYHOL
|20,44
|28.795.058
|% -7,34
|
|KSTUR
|25,04
|7.856
|% -7,26
|
|MGROS
|30,18
|1.237.820.448
|% 4,07
|
|GARAN
|8,42
|757.061.294
|% 1,32
|
|PETKM
|3,59
|654.103.371
|% 2,28
|
|THYAO
|10,61
|612.026.469
|% -0,38
|
|ASELS
|27,44
|561.805.773
|% 0,29
|
|ODAS
|1,84
|403.023.489
|% 6,36
|
|PETKM
|3,59
|654.103.371
|% 2,28
|
|CEMAS
|1,11
|175.002.856
|% 4,72
|
|IHLGM
|1,09
|162.304.088
|% 3,81
|
|EKGYO
|1,26
|116.937.122
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6241
|8,6673
|% -0,35
|
|Frank
|1,8456
|1,8548
|% -0,40
|
|Riyal
|380,2820
|380,4700
|% -0,90
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.700
|1.701
|-7,51
|
|Altın Gr.
|380
|380
|-3,64
|
|Cumhuriyet
|2.438
|2.495
|-20,50
|
|Tam
|2.502
|2.556
|-20,90
|
|Yarım
|1.219
|1.249
|-10,30
|
|Çeyrek
|611
|625
|-5,10
|
|Gümüş.Ons
|15,14
|15,16
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,38
|3,39
|-0,02
|
|B. Petrol
|24,62
|24,62
|1,88
|