***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Esas Sözleşme
16.06.2022 19:20
***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Esas Sözleşme )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar
Esas Sözleşmemizin Sermaye başlıklı 5. maddesi değiştirilmiş olup, söz konusu değişiklik 16.06.2022 tarihinde tescil edilmiştir. Son değişikliği içeren yürürlükteki Esas Sözleşmemiz ekte sunulmaktadır.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
5 16/06/2022 16/06/2022 10600
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037809
BIST
18:052.485
En Yüksek
|Değişim
|: -1,81%
|| -45,75
|Açılış
|: 2.536
|
|Önceki Kapanış
|: 2.531
|
2.544
En Düşük
2.469
18:0517,2927
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0550
|Açılış
|: 17,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2950
|
17,3261
En Düşük
17,1975
18:0518,3340
En Yüksek
|Değişim
|: 1,74%
|| 0,3144
|Açılış
|: 18,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0300
|
18,3768
En Düşük
17,9707
18:051.028,42
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 12,82
|Açılış
|: 1.028,42
|
|Önceki Kapanış
|: 1.015,60
|
1.030,59
En Düşük
1.010,64
BIST En Aktif Hisseler18:05
|UFUK
|73,70
|10.966.940
|% 10,00
|
|SANEL
|6,16
|6.069.240
|% 10,00
|
|PRDGS
|2,76
|12.992.482
|% 9,96
|
|YGGYO
|22,38
|23.631.078
|% 9,92
|
|TSGYO
|4,89
|134.383.318
|% 9,89
|
|FONET
|13,35
|154.278.023
|% -9,98
|
|MEGAP
|5,85
|78.712.118
|% -9,58
|
|MEGAP
|5,85
|78.712.118
|% -9,58
|
|DOBUR
|51,45
|4.461.828
|% -6,45
|
|PENTA
|426,00
|34.722.782
|% -6,37
|
|THYAO
|47,34
|5.241.743.643
|% -2,27
|
|SASA
|45,44
|3.237.929.436
|% 1,61
|
|EREGL
|29,20
|2.886.736.161
|% -2,54
|
|SISE
|21,06
|1.860.406.076
|% -3,39
|
|KRDMD
|12,96
|1.344.319.725
|% -1,82
|
|YKBNK
|4,65
|1.017.832.211
|% -2,31
|
|EKGYO
|2,55
|551.752.845
|% -1,92
|
|ODAS
|3,02
|552.894.333
|% 3,07
|
|DOHOL
|3,90
|685.494.688
|% -5,11
|
|ISCTR
|4,71
|790.639.533
|% -1,26
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2861
|17,2927
|% 0,32
|
|Euro
|18,2816
|18,3340
|% 1,74
|
|Sterlin
|21,3732
|21,4804
|% 2,24
|
|Frank
|17,8728
|17,9805
|% 3,58
|
|Riyal
|4,5952
|4,6183
|% 0,41
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.850
|1.850
|16,29
|
|Altın Gr.
|1.027
|1.028
|11,99
|
|Cumhuriyet
|6.762
|6.864
|24,00
|
|Tam
|6.801
|6.928
|57,00
|
|Yarım
|3.339
|3.389
|28,00
|
|Çeyrek
|1.672
|1.694
|14,00
|
|Gümüş.Ons
|21,91
|21,94
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|12,19
|12,20
|0,19
|
|B. Petrol
|120
|120
|1,25
|