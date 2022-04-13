***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi









***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık EdinimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEdinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi18/03/2022Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?EvetEdinilen Finansal Duran Varlığın UnvanıGenel Energy PLCEdinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuPetrol ve Doğalgaz Arama ve ÜretimiEdinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi28.024.819,80 GBPEdinim YöntemiDiğer (Other)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih13.04.2022Edinme KoşullarıDiğer (Other)Vadeli ise KoşullarıEdinilen Payların Nominal Tutarı3.441.988,30 GBPBeher Payın Alış Fiyatı1,9460 GBPToplam Tutar66.981.092,32 GBPEdinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)%12,28Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)%19,06Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)%19,18Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)%1,423567İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)%2,05156Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiOlumlu olacağı öngörülmektedir.Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup DoğmadığıHayır (No)Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp YapılmayacağıHayır (No)Satan/Devreden Kişinin Adı/ÜnvanıFocus Investments Ltd.Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin NiteliğiVarsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi08/04/2022Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiBorsa DeğeriDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarHisseleri Londra Borsası'nda işlem gören Genel Energy Plc sermayesindeki %12,28 oranındaki payın, alacağımıza mahsuben toplam 66.981.092,32 GBP bedel üzerinden Bankamıza devri gerçekleştirilmiştir. Şirket sermayesindeki nihai payımız %19,06'ya ulaşmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1020222BIST