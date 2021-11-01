***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Finansal Takvim
01.11.2021 18:06
***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Finansal Takvim )
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Finansal Takvim
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Açıklama
Bankamızın 01.01.2021 - 30.09.2021 dönemine ilişkin dokuz aylık konsolide ve konsolide olmayan finansal tabloları, bunlara ilişkin açıklama ve dipnotlar ile sınırlı denetim raporlarının 05.11.2021 tarihinde kamuya açıklanması planlanmaktadır.
Dönem Başlangıç Tarihi Dönem Bitiş Tarihi Planlanan KAP'ta İlan Tarihi
Finansal Tablo Dönemler
1. Çeyrek
2. Çeyrek
3. Çeyrek
01/01/2021 30/09/2021 05/11/2021
Yıllık
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973494
BIST
18:051.536
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 14,28
|Açılış
|: 1.522
|
|Önceki Kapanış
|: 1.522
|
1.539
En Düşük
1.516
18:059,5278
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -0,0618
|Açılış
|: 9,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5050
|
9,6129
En Düşük
9,4858
18:0511,0462
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -0,0677
|Açılış
|: 10,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,9700
|
11,1161
En Düşük
10,9982
18:05549,64
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,38
|Açılış
|: 549,64
|
|Önceki Kapanış
|: 550,02
|
551,52
En Düşük
545,53
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ZRGYO
|2,20
|20.492.318
|% 10,00
|
|RALYH
|7,15
|83.213.233
|% 10,00
|
|LUKSK
|51,65
|28.532.873
|% 9,99
|
|GSRAY
|3,97
|132.625.984
|% 9,97
|
|TSPOR
|5,96
|102.843.085
|% 9,96
|
|NUGYO
|14,04
|39.739.590
|% -10,00
|
|EGSER
|14,27
|48.243.871
|% -9,97
|
|DIRIT
|3,98
|339.802
|% -9,95
|
|AKFGY
|6,09
|78.347.250
|% -9,91
|
|BIOEN
|24,00
|494.475.686
|% -8,88
|
|GARAN
|10,14
|2.615.316.279
|% 2,94
|
|THYAO
|15,28
|1.152.073.533
|% 2,07
|
|SISE
|8,54
|1.067.022.600
|% -1,39
|
|BIMAS
|64,15
|848.182.307
|% 3,22
|
|GUBRF
|69,85
|745.947.038
|% 1,60
|
|GARAN
|10,14
|2.615.316.279
|% 2,94
|
|YKBNK
|2,81
|677.238.219
|% 2,93
|
|EKGYO
|2,03
|373.753.680
|% 3,05
|
|ODAS
|1,43
|185.028.566
|% 2,14
|
|TSKB
|1,33
|169.171.759
|% 3,10
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,5237
|9,5278
|% -0,64
|
|Euro
|11,0398
|11,0462
|% -0,61
|
|Sterlin
|13,0041
|13,0693
|% -0,57
|
|Frank
|10,4215
|10,4843
|% -0,06
|
|Riyal
|2,5332
|2,5459
|% -0,61
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.792
|1.792
|8,81
|
|Altın Gr.
|549
|549
|-0,54
|
|Cumhuriyet
|3.621
|3.675
|20,00
|
|Tam
|3.603
|3.693
|16,79
|
|Yarım
|1.741
|1.786
|8,13
|
|Çeyrek
|873
|893
|4,06
|
|Gümüş.Ons
|23,98
|24,02
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|7,37
|7,38
|-0,00
|
|B. Petrol
|84,67
|84,67
|0,95
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59DGATE
Yüzde 5.31 oranında artışla 13.48 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 764, 256 adet işlem
-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler BIMAS, FROTO, EKGYO
-
17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 11, 31 artarak (% 0.85 ) 1, 346
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DOBUR, KARYE, HEDEF, ZRGYO, KLGYO, GSRAY, LUKSK, ATATP, TSPOR, RALYH
-
17:58
Tabandan işlem gören hisse senetleri : EGSER, AKFGY, NUGYO, BIOEN