***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Olağan Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu KararıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019Karar Tarihi 02.03.2020Genel Kurul Tarihi 31.03.2020Genel Kurul Saati 14:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 30.03.2020Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe BEŞİKTAŞAdres İş Kuleleri 34330 Levent/İstanbul Genel Müdürlük/Oditoryum BinasıGündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının teşkili2 - 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporlarının müzakere edilmesi ve Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu ile Finansal Tabloların onaylanması3 - Yönetim Kurulu'nun 2019 yılı işlem ve hesaplarından dolayı ibra edilmesi4 - Yönetim Kurulu'nun 2019 yılı karının kullanımı konusundaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi6 - Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek tahsisatın tespiti7 - Denetçinin seçimi8 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesi9 - Kayıtlı sermaye tavanı izin süresinin uzatılmasına ilişkin olarak Bankamız Esas Sözleşmesi'nin 5. maddesinde değişiklik yapılması10 - SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.6 no.lu ilke kapsamına giren konular hakkında bilgi verilmesi11 - Yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesiGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımKayıtlı Sermaye TavanıGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 2 Information Document.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 3 Esas Sözleşme Değişikliği.pdf - Esas Sözleşme Tadil MetniEK: 4 Amendment to the Articles of Incorporation.pdf - Esas Sözleşme Tadil MetniEk AçıklamalarT. İş Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu 2019 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul'un 31.03.2020 Salı günü saat 14:00'te İş Kuleleri 34330 Levent/İstanbul adresindeki Genel Müdürlük/Oditoryum binasında yukarıda yer alan gündem ile toplanmasını kararlaştırmıştır.Genel Kurula ilişkin olarak hazırlanan Bilgilendirme Dokümanı ve Ana Sözleşme tadil metnine ekte yer verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823675BIST