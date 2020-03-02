GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

02.03.2020 21:37
GÜNCEL HABERLER



***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Olağan Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019
Karar Tarihi 02.03.2020
Genel Kurul Tarihi 31.03.2020
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 30.03.2020
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe BEŞİKTAŞ
Adres İş Kuleleri 34330 Levent/İstanbul Genel Müdürlük/Oditoryum Binası

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının teşkili
2 - 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporlarının müzakere edilmesi ve Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu ile Finansal Tabloların onaylanması
3 - Yönetim Kurulu'nun 2019 yılı işlem ve hesaplarından dolayı ibra edilmesi
4 - Yönetim Kurulu'nun 2019 yılı karının kullanımı konusundaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi
5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi
6 - Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek tahsisatın tespiti
7 - Denetçinin seçimi
8 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesi
9 - Kayıtlı sermaye tavanı izin süresinin uzatılmasına ilişkin olarak Bankamız Esas Sözleşmesi'nin 5. maddesinde değişiklik yapılması
10 - SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.6 no.lu ilke kapsamına giren konular hakkında bilgi verilmesi
11 - Yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 Information Document.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3 Esas Sözleşme Değişikliği.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
EK: 4 Amendment to the Articles of Incorporation.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni


Ek Açıklamalar
T. İş Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu 2019 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul'un 31.03.2020 Salı günü saat 14:00'te İş Kuleleri 34330 Levent/İstanbul adresindeki Genel Müdürlük/Oditoryum binasında yukarıda yer alan gündem ile toplanmasını kararlaştırmıştır.
Genel Kurula ilişkin olarak hazırlanan Bilgilendirme Dokümanı ve Ana Sözleşme tadil metnine ekte yer verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823675


BIST



uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:05107.310
Değişim :  1,24% |  1.316,22
Açılış :  108.379  
Önceki Kapanış :  105.994  
En Yüksek
109.405 En Düşük
106.425
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
TUCLK 5,52 46.952.264 % 20,00  
ASUZU 12,20 86.670.559 % 19,96  
AVGYO 1,81 42.939.021 % 19,87  
KARSN 1,97 636.453.480 % 17,96  
TIRE 6,95 67.153.354 % 15,26  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,8659 7,9053 % -1,26  
Frank 6,4191 6,4577 % -0,21  
Riyal 1,6426 1,6508 % -0,81  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.588 1.588 2,50  
Altın Gr. 316 316 -0,15  
Cumhuriyet 2.114 2.146 2,00  
Tam 2.105 2.157 -2,69  
Yarım 1.017 1.044 -1,30  
Çeyrek 510 522 -0,65  
Gümüş.Ons 16,68 16,73 0,04  
Gümüş Gr. 3,30 3,31 -0,02  
B. Petrol 52,61 52,61 2,94  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru