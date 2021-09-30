***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama
30.09.2021 20:13
***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama )
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bugün itibari ile medyada Türk Telekomünikasyon A.Ş.'nin, pay sahipleri arasında yer aldığımız LYY A.Ş.'ye ait hisselerinin Türkiye Varlık Fonu'na devredileceği yönünde haberler yer almıştır. Bahsi geçen hisse devrine ilişkin herhangi bir işlem bulunmamaktadır. Bankamız, söz konusu hisselere ilişkin opsiyonlarını her zaman değerlendirmektedir. Bu çerçevede kamuya açıklanması gereken bir gelişme olursa yasal düzenlemeler çerçevesinde gerekli bilgilendirme yapılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965977
BIST
18:051.406
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 14,47
|Açılış
|: 1.394
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.409
En Düşük
1.386
18:058,8958
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0212
|Açılış
|: 8,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8550
|
8,9431
En Düşük
8,8530
18:0510,2700
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0300
|Açılış
|: 10,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3000
|
10,3050
En Düşük
10,2650
18:05502,41
En Yüksek
|Değişim
|: 1,53%
|| 7,59
|Açılış
|: 502,45
|
|Önceki Kapanış
|: 494,81
|
504,08
En Düşük
492,35
BIST En Aktif Hisseler18:05
|VBTYZ
|20,74
|53.653.103
|% 9,97
|
|SAYAS
|22,32
|29.937.604
|% 9,95
|
|KARYE
|15,91
|99.464.936
|% 9,95
|
|ATAGY
|4,32
|28.645.691
|% 9,92
|
|EDATA
|11,09
|72.527.873
|% 9,91
|
|RALYH
|5,87
|498.298
|% -9,97
|
|BIOEN
|33,12
|214.083.979
|% -9,95
|
|OYLUM
|9,34
|1.486.181
|% -9,93
|
|GARFA
|11,70
|5.364.546
|% -9,79
|
|YEOTK
|77,10
|70.357.744
|% -9,35
|
|GARAN
|9,24
|2.274.117.286
|% 1,99
|
|THYAO
|13,95
|1.069.264.932
|% 1,23
|
|SISE
|8,19
|947.127.384
|% 0,24
|
|TUPRS
|114,60
|906.148.791
|% 1,69
|
|AKBNK
|5,33
|753.480.479
|% 1,72
|
|YKBNK
|2,41
|660.365.429
|% 1,69
|
|GARAN
|9,24
|2.274.117.286
|% 1,99
|
|AKBNK
|5,33
|753.480.479
|% 1,72
|
|SISE
|8,19
|947.127.384
|% 0,24
|
|ODAS
|1,37
|148.022.380
|% 0,74
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8926
|8,9000
|% -0,19
|
|Euro
|10,3042
|10,3200
|% -0,34
|
|Sterlin
|11,9391
|11,9989
|% 0,07
|
|Frank
|9,4826
|9,5397
|% -0,16
|
|Riyal
|2,3638
|2,3757
|% -0,22
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.756
|1.756
|29,49
|
|Altın Gr.
|502
|503
|7,70
|
|Cumhuriyet
|3.301
|3.351
|27,00
|
|Tam
|3.285
|3.368
|30,18
|
|Yarım
|1.588
|1.629
|14,60
|
|Çeyrek
|796
|815
|7,30
|
|Gümüş.Ons
|22,10
|22,14
|0,58
|
|Gümüş Gr.
|6,34
|6,35
|0,17
|
|B. Petrol
|78,37
|78,37
|0,28
|