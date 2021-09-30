***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama









***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaber veya Söylentilere İlişkin AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBugün itibari ile medyada Türk Telekomünikasyon A.Ş.'nin, pay sahipleri arasında yer aldığımız LYY A.Ş.'ye ait hisselerinin Türkiye Varlık Fonu'na devredileceği yönünde haberler yer almıştır. Bahsi geçen hisse devrine ilişkin herhangi bir işlem bulunmamaktadır. Bankamız, söz konusu hisselere ilişkin opsiyonlarını her zaman değerlendirmektedir. Bu çerçevede kamuya açıklanması gereken bir gelişme olursa yasal düzenlemeler çerçevesinde gerekli bilgilendirme yapılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965977BIST