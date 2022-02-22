***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama









***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaber veya Söylentilere İlişkin AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBirleşik Krallık tarafından 5 Rus bankasına yaptırım uygulanacağına ilişkin haberlerde konu edilen ve Bankamızla isim benzerliği gösteren kurumlarla Bankamız ve iştiraklerimiz arasında herhangi bir ilişki bulunmamaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003626BIST