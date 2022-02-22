***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama
22.02.2022 23:20
***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haber veya Söylentilere İlişkin Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Birleşik Krallık tarafından 5 Rus bankasına yaptırım uygulanacağına ilişkin haberlerde konu edilen ve Bankamızla isim benzerliği gösteren kurumlarla Bankamız ve iştiraklerimiz arasında herhangi bir ilişki bulunmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003626
BIST
18:052.017
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 2.017
|
0
En Düşük
0
18:0513,7981
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0044
|Açılış
|: 13,8750
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6430
|
13,8268
En Düşük
13,7030
18:0515,6434
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0002
|Açılış
|: 15,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4400
|
15,6598
En Düşük
15,5259
18:05840,83
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -2,81
|Açılış
|: 840,83
|
|Önceki Kapanış
|: 843,64
|
844,22
En Düşük
835,65
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SNGYO
|5,97
|96.430.649
|% 0,00
|
|LKMNH
|15,08
|56.326.610
|% 0,00
|
|OSMEN
|23,96
|760.364
|% 0,00
|
|IHLAS
|0,55
|7.106.825
|% 0,00
|
|HUBVC
|9,06
|4.685.558
|% 0,00
|
|SNGYO
|5,97
|96.430.649
|% 0,00
|
|LKMNH
|15,08
|56.326.610
|% 0,00
|
|OSMEN
|23,96
|760.364
|% 0,00
|
|IHLAS
|0,55
|7.106.825
|% 0,00
|
|HUBVC
|9,06
|4.685.558
|% 0,00
|
|THYAO
|28,88
|4.034.544.508
|% 0,00
|
|KRDMD
|11,56
|1.788.809.171
|% 0,00
|
|KARSN
|4,14
|1.518.869.633
|% 0,00
|
|EREGL
|28,40
|1.322.959.277
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,99
|1.293.475.807
|% 0,00
|
|KARSN
|4,14
|1.518.869.633
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,99
|1.293.475.807
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,23
|402.412.866
|% 0,00
|
|KRDMD
|11,56
|1.788.809.171
|% 0,00
|
|THYAO
|28,88
|4.034.544.508
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7755
|13,7828
|% -0,14
|
|Euro
|15,6043
|15,6217
|% -0,14
|
|Sterlin
|18,6850
|18,7787
|% -0,05
|
|Frank
|14,9128
|15,0026
|% -0,02
|
|Riyal
|3,6631
|3,6814
|% -0,15
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.896
|1.897
|-4,37
|
|Altın Gr.
|840
|840
|-3,51
|
|Cumhuriyet
|5.649
|5.735
|119,00
|
|Tam
|5.626
|5.768
|127,04
|
|Yarım
|2.719
|2.790
|61,45
|
|Çeyrek
|1.364
|1.395
|30,73
|
|Gümüş.Ons
|24,06
|24,08
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|10,65
|10,67
|-0,06
|
|B. Petrol
|93,73
|93,73
|-0,12
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -24, 63 kaybederek (% -1.09 ) 2, 244
-
17:59
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi KARSN, YKBNK, EKGYO
-
17:59
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, TETMT, HUNER
-
17:59XU100
Endeks 2, 014 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 19 altında . İşlem hacmi 25, 967.00 milyon TL de
-
17:59OZGYO
Yüzde -5.00 oranında düşüşle 2.09 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 474, 608 adet işlem