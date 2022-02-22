Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama

22.02.2022 23:20
***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama


***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haber veya Söylentilere İlişkin Açıklama

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Birleşik Krallık tarafından 5 Rus bankasına yaptırım uygulanacağına ilişkin haberlerde konu edilen ve Bankamızla isim benzerliği gösteren kurumlarla Bankamız ve iştiraklerimiz arasında herhangi bir ilişki bulunmamaktadır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003626


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:052.017
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  0  
Önceki Kapanış :  2.017  
En Yüksek
0 En Düşük
0
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
SNGYO 5,97 96.430.649 % 0,00  
LKMNH 15,08 56.326.610 % 0,00  
OSMEN 23,96 760.364 % 0,00  
IHLAS 0,55 7.106.825 % 0,00  
HUBVC 9,06 4.685.558 % 0,00  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 13,7755 13,7828 % -0,14  
Euro 15,6043 15,6217 % -0,14  
Sterlin 18,6850 18,7787 % -0,05  
Frank 14,9128 15,0026 % -0,02  
Riyal 3,6631 3,6814 % -0,15  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.896 1.897 -4,37  
Altın Gr. 840 840 -3,51  
Cumhuriyet 5.649 5.735 119,00  
Tam 5.626 5.768 127,04  
Yarım 2.719 2.790 61,45  
Çeyrek 1.364 1.395 30,73  
Gümüş.Ons 24,06 24,08 -0,08  
Gümüş Gr. 10,65 10,67 -0,06  
B. Petrol 93,73 93,73 -0,12  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru