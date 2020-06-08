***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( İhraç Belgesi









***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi05.06.2020Bildirim İçeriğiAçıklamalarİlgi: 05.06.2020 tarihli özel durum açıklamamız. İlgide kayıtlı açıklamamız ile yurt dışında İTMK ihracı gerçekleştirilebilmesine ilişkin Bankamızca SPK'ya yapılan başvurunun 2020/35 sayılı SPK Bülteni'nde onaylandığı duyurulmuştu.Bu doğrultuda İTMK ihracına ilişkin SPK tarafından onaylanan İhraç Belgesi'ne ekte yer verilmektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849916BIST