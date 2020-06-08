***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( İhraç Belgesi
08.06.2020 17:23
***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05.06.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi: 05.06.2020 tarihli özel durum açıklamamız. İlgide kayıtlı açıklamamız ile yurt dışında İTMK ihracı gerçekleştirilebilmesine ilişkin Bankamızca SPK'ya yapılan başvurunun 2020/35 sayılı SPK Bülteni'nde onaylandığı duyurulmuştu.
Bu doğrultuda İTMK ihracına ilişkin SPK tarafından onaylanan İhraç Belgesi'ne ekte yer verilmektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849916
BIST
17:57109.579
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -442,78
|Açılış
|: 110.332
|
|Önceki Kapanış
|: 110.022
|
111.043
En Düşük
109.248
17:576,7927
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0274
|Açılış
|: 6,8080
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8120
|
6,7952
En Düşük
6,7485
17:577,6819
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,0507
|Açılış
|: 7,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6750
|
7,6907
En Düşük
7,6183
17:57369,82
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 3,02
|Açılış
|: 369,93
|
|Önceki Kapanış
|: 366,80
|
370,47
En Düşük
364,72
BIST En Aktif Hisseler
|MNDRS
|3,08
|48.209.040
|% 10,00
|
|RTALB
|20,60
|6.923.330
|% 9,98
|
|LUKSK
|14,88
|1.321.746
|% 9,98
|
|MAALT
|87,70
|26.233.389
|% 9,97
|
|IHGZT
|4,09
|41.705.155
|% 9,95
|
|KRGYO
|3,42
|91.387.410
|% -10,00
|
|ALYAG
|1,22
|1.419.909
|% -9,63
|
|EMNIS
|3,61
|176.896
|% -6,72
|
|BALAT
|2,23
|215.332
|% -5,51
|
|GENTS
|2,42
|44.231.269
|% -4,72
|
|GARAN
|8,27
|1.309.297.294
|% -0,24
|
|EKGYO
|1,74
|1.041.227.119
|% 6,10
|
|THYAO
|12,68
|703.941.914
|% -0,31
|
|ASELS
|31,56
|644.290.075
|% -1,00
|
|PETKM
|3,78
|577.709.017
|% 0,27
|
|EKGYO
|1,74
|1.041.227.119
|% 6,10
|
|GARAN
|8,27
|1.309.297.294
|% -0,24
|
|GSRAY
|3,70
|555.611.089
|% 6,02
|
|PETKM
|3,78
|577.709.017
|% 0,27
|
|IHLGM
|1,33
|168.887.682
|% 1,53
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6015
|8,6446
|% 0,67
|
|Frank
|7,0753
|7,1179
|% 1,06
|
|Riyal
|1,8046
|1,8136
|% 0,46
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.691
|1.692
|6,13
|
|Altın Gr.
|370
|370
|3,14
|
|Cumhuriyet
|2.397
|2.430
|-17,20
|
|Tam
|2.468
|2.497
|-21,50
|
|Yarım
|1.204
|1.219
|-10,50
|
|Çeyrek
|602
|609
|-5,30
|
|Gümüş.Ons
|17,47
|17,50
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,83
|3,84
|0,04
|
|B. Petrol
|41,22
|41,22
|-1,08
|