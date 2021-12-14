***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( İhraç Belgesi









***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi06.09.2021 ve 02.11.2021Bildirim İçeriğiAçıklamalarİlgi: 06.09.2021 ve 02.11.2021 tarihli özel durum açıklamalarımız.Bankamızca yurt içinde 3 milyar Türk Lirası nominal değere kadar Türk Lirası cinsinden yapılandırılmış borçlanma aracı ihraç edilmesine ilişkin başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu'nun 08.12.2021 tarih, 64/1777 sayılı toplantısında onaylanmış olup, 2021/62 sayılı SPK bülteni ile duyurulmuştur. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan Yapılandırılmış Borçlanma Araçları İhraç Belgesi ve ilgili Başvuru Formu ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/983119BIST