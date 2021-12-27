***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( İhraç Belgesi
27.12.2021 12:30
***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06.09.2021 ve 12.10.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi: 06.09.2021 ve 12.10.2021 tarihli açıklamalarımız.
İlgide kayıtlı Özel Durum Açıklamalarımızda belirtilen borçlanma aracı ihraç tavanına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan İhraç Belgesi ve Başvuru Formu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/986324
BIST
18:051.897
En Yüksek
|Değişim
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En Düşük
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|BAGFS
|17,38
|12.266.747
|% 10,00
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|DOBUR
|79,20
|12.304.166
|% 10,00
|
|ISKPL
|5,39
|103.797.929
|% 10,00
|
|KARYE
|14,85
|48.140.830
|% 10,00
|
|QNBFL
|86,35
|493.287
|% 10,00
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|NUGYO
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|71.497.571
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|RODRG
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|4.767.626
|% -7,32
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|SANFM
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|% -7,21
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|YBTAS
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|519.563
|% -6,42
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|UFUK
|18,09
|828.757
|% -6,27
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|THYAO
|20,78
|2.274.516.221
|% -1,61
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|SASA
|51,35
|2.011.867.495
|% 7,88
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|EREGL
|28,72
|1.934.484.334
|% 1,20
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|KRDMD
|9,38
|1.716.529.195
|% -0,53
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|YKBNK
|3,66
|1.403.914.570
|% 3,68
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|EKGYO
|2,22
|667.934.709
|% 0,00
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|GARAN
|11,67
|2.381.753.028
|% -0,43
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|KRDMD
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|1.716.529.195
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|TSKB
|1,51
|236.085.699
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|11,4609
|11,4840
|% 4,48
|
|Euro
|12,9875
|13,0269
|% 4,72
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|Sterlin
|15,3355
|15,4124
|% 4,34
|
|Frank
|12,4426
|12,5176
|% 4,47
|
|Riyal
|3,0432
|3,0585
|% 4,28
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.812
|1.812
|6,12
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|Altın Gr.
|665
|665
|27,06
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|Cumhuriyet
|4.443
|4.510
|-12,00
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|Tam
|4.426
|4.543
|-10,28
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|Yarım
|2.139
|2.197
|-4,97
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|Çeyrek
|1.073
|1.099
|-2,48
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|Gümüş.Ons
|23,03
|23,05
|0,06
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|Gümüş Gr.
|8,44
|8,45
|0,32
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|B. Petrol
|76,60
|76,60
|0,81
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