***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( İhraç Belgesi
31.12.2021 17:56
***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( İhraç Belgesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
20.12.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi: 20.12.2021 tarihli özel durum açıklamamız. İlgide kayıtlı açıklamamız ile Bankamızca yurt dışında ihraç edilmek üzere gerçekleştirilmesi planlanan Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmelik'te belirtilen niteliklere sahip ve özkaynak hesaplamasına dahil edilecek borçlanma araçları da dahil olmak üzere tahvil, bono veya benzeri türden borçlanma aracı ihracı için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulduğu duyurulmuştu. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından söz konusu borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesi onaylanmış olup, onaylı ihraç belgesine ekte yer verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/987491
BIST
18:051.858
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -6,00
|Açılış
|: 1.868
|
|Önceki Kapanış
|: 1.864
|
1.885
En Düşük
1.846
18:0513,2362
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0539
|Açılış
|: 13,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 13,1500
|
13,6134
En Düşük
13,0111
18:0515,0794
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 0,1524
|Açılış
|: 15,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7900
|
15,4566
En Düşük
14,6962
18:05777,47
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 8,87
|Açılış
|: 777,47
|
|Önceki Kapanış
|: 768,60
|
799,63
En Düşük
760,84
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MAALT
|277,40
|12.277.539
|% 9,99
|
|PRKAB
|62,90
|250.644.207
|% 9,97
|
|DMSAS
|9,73
|70.945.580
|% 9,94
|
|MARKA
|4,21
|5.737.119
|% 9,92
|
|AVTUR
|2,55
|6.533.605
|% 9,91
|
|SEYKM
|10,02
|55.094.972
|% -9,97
|
|RALYH
|13,25
|62.608.699
|% -5,29
|
|MMCAS
|2,74
|737.070
|% -4,86
|
|VANGD
|4,57
|22.192.868
|% -4,39
|
|HURGZ
|1,78
|5.330.172
|% -3,78
|
|GARAN
|11,27
|1.595.446.365
|% -1,66
|
|EREGL
|28,16
|1.468.788.629
|% -0,71
|
|THYAO
|20,02
|1.319.356.538
|% -0,60
|
|SISE
|13,38
|1.086.796.164
|% -0,67
|
|SASA
|52,85
|837.309.773
|% -2,94
|
|GARAN
|11,27
|1.595.446.365
|% -1,66
|
|YKBNK
|3,38
|479.369.791
|% -2,87
|
|EKGYO
|2,14
|285.003.917
|% -2,28
|
|TSKB
|1,44
|149.832.492
|% 0,00
|
|SISE
|13,38
|1.086.796.164
|% -0,67
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,2345
|13,2362
|% 0,41
|
|Euro
|15,0632
|15,0794
|% 1,02
|
|Sterlin
|17,8647
|17,9542
|% 0,91
|
|Frank
|14,4685
|14,5557
|% 0,95
|
|Riyal
|3,5163
|3,5339
|% 0,65
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.827
|1.827
|9,67
|
|Altın Gr.
|776
|776
|7,73
|
|Cumhuriyet
|5.255
|5.334
|177,00
|
|Tam
|5.227
|5.364
|178,61
|
|Yarım
|2.527
|2.595
|86,40
|
|Çeyrek
|1.267
|1.297
|43,20
|
|Gümüş.Ons
|23,27
|23,30
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|9,88
|9,90
|0,14
|
|B. Petrol
|78,10
|78,10
|-1,43
|
Seans Raporu
18:05
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17:59IHAAS
Yüzde -6.31 oranında düşüşle 9.20 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 045, 956 adet işlem
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BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -12, 45 kaybederek (% -0.75 ) 1, 644
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