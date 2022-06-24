***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( İhraç Belgesi
24.06.2022 18:15
***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.05.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi: 27.05.2022 tarihli özel durum açıklamamız. İlgide kayıtlı açıklamamız ile Türkiye İş Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu'nun, yurt dışında ihraç edilmek üzere, Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmelik'te belirtilen niteliklere sahip ve özkaynak hesaplamasına dahil edilecek borçlanma araçları da dahil olmak üzere yeşil ve/veya sürdürülebilir tahvil, bono ve borçlanma aracı ihraç edilmesine ilişkin olarak gerekli işlemlerin yapılması konusunda Genel Müdürlüğü yetkili kıldığı duyurulmuştu. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından söz konusu borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesi onaylanmış olup, onaylı ihraç belgesine, ihracın tabi olduğu yabancı standartlar uyarınca hazırlanan Sürdürülebilir Finans Çerçeve Belgesi'ne ve Çerçeve Belgesi'nin esas alınan yabancı standartlar ile uyumlu olduğuna ilişkin ikinci taraf görüşüne ekte yer verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039209
BIST
18:052.554
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 10,87
|Açılış
|: 2.555
|
|Önceki Kapanış
|: 2.543
|
2.571
En Düşük
2.525
18:0516,6329
En Yüksek
|Değişim
|: -4,15%
|| -0,7196
|Açılış
|: 17,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3800
|
17,3807
En Düşük
16,4914
18:0517,6253
En Yüksek
|Değişim
|: -3,57%
|| -0,6526
|Açılış
|: 18,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2900
|
18,3712
En Düşük
17,3982
18:05977,76
En Yüksek
|Değişim
|: -3,75%
|| -38,05
|Açılış
|: 977,76
|
|Önceki Kapanış
|: 1.015,81
|
1.023,08
En Düşük
974,77
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BASCM
|3,52
|877.400
|% 10,00
|
|ECZYT
|52,80
|106.283.262
|% 10,00
|
|BRSAN
|34,36
|93.804.188
|% 9,99
|
|MAKIM
|15,56
|74.989.625
|% 9,96
|
|SANEL
|7,20
|5.424.035
|% 9,92
|
|MZHLD
|89,10
|17.931.567
|% -10,00
|
|UFUK
|71,40
|3.578.136
|% -9,96
|
|DIRIT
|2,66
|64.082
|% -4,32
|
|BAYRK
|6,75
|19.385.089
|% -4,26
|
|IMASM
|55,40
|9.242.313
|% -3,99
|
|THYAO
|50,25
|5.966.389.566
|% -0,59
|
|ASELS
|24,56
|2.450.429.358
|% 5,41
|
|EREGL
|27,86
|2.079.623.364
|% 1,02
|
|SISE
|21,76
|1.862.857.242
|% 0,93
|
|KRDMD
|12,66
|1.316.123.204
|% 0,88
|
|ODAS
|3,20
|1.110.633.659
|% -1,23
|
|YKBNK
|4,76
|963.566.134
|% -1,65
|
|TSKB
|2,11
|309.428.920
|% -3,21
|
|EKGYO
|2,60
|354.992.947
|% 0,39
|
|THYAO
|50,25
|5.966.389.566
|% -0,59
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,6374
|16,6391
|% -4,11
|
|Euro
|17,4960
|17,6369
|% -3,51
|
|Sterlin
|20,4132
|20,5156
|% -3,66
|
|Frank
|17,3444
|17,4489
|% -3,39
|
|Riyal
|4,4340
|4,4563
|% -3,72
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.827
|1.827
|4,42
|
|Altın Gr.
|988
|988
|-27,46
|
|Cumhuriyet
|6.782
|6.885
|-62,00
|
|Tam
|6.547
|6.719
|-143,00
|
|Yarım
|3.214
|3.286
|-70,00
|
|Çeyrek
|1.610
|1.643
|-35,00
|
|Gümüş.Ons
|21,14
|21,17
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|11,43
|11,45
|-0,24
|
|B. Petrol
|112
|112
|2,14
|
Seans Raporu
18:05
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17:59TURGG
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17:58XU050
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17:58
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17:58
YAYLA, BRYAT, ITTFH değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:58
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