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***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

28.10.2020 11:21
GÜNCEL HABERLER



***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Yurtiçinde Sermaye Benzeri Tahvil İhracına İlişkin SPK Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 26.08.2020
İhraç Tavanı Tutarı 5.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Sermaye Benzeri Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 16.09.2020
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 22.10.2020
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 22.10.2021

Ek Açıklamalar
İlgi: 26.08.2020 ve 16.09.2020 tarihli özel durum açıklamalarımız. İlgide kayıtlı açıklamalarımız ile, 5 milyar TL tutara kadar, ilgili mevzuat uyarınca ilave ana sermaye ve katkı sermaye hesaplamasına dahil edilmesi için gereken şartları haiz, yurt içinde, TL cinsinden farklı tutar vade ve faizlerde, tertipler halinde borçlanma aracı ihraç edilmesine ilişkin olarak Bankamızca Sermaye Piyasası Kurulu'na gerekli başvuruda bulunulduğu duyurulmuştu. Söz konusu başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 22.10.2020 tarihinde onaylanmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan İhraç Belgesi ve Başvuru Formu ekte yer almaktadır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 İhraç belgesi ve eki.pdf
EK: 2 Başvuru Formu- Onaylanan.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884609


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Riyal 2,2052 2,2163 % 1,43  
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Altın Ons 1.901 1.901 -7,22  
Altın Gr. 506 506 4,76  
Cumhuriyet 3.350 3.400 32,00  
Tam 3.337 3.419 33,01  
Yarım 1.613 1.654 15,97  
Çeyrek 809 827 7,98  
Gümüş.Ons 24,24 24,28 -0,11  
Gümüş Gr. 6,46 6,47 0,06  
B. Petrol 40,32 40,32 -1,29  
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