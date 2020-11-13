***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Yurtiçinde Borçlanma Aracı ve Yapılandırılmış Borçlanma Aracı İhraç Limiti İle İlgili SPK OnayıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 08.10.2020İhraç Tavanı Tutarı 33.000.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı-Yapılandırılmış Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 12.10.2020SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 12.11.2020İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 12.11.2021Ek Açıklamalarİlgi: 08.10.2020 ve 12.10.2020 tarihli özel durum açıklamalarımız. Bankamızca yurt içinde 33 milyar Türk Lirası nominal değere kadar farklı tür ve vadelerde Türk Lirası cinsinden borçlanma aracı ve yapılandırılmış borçlanma aracı ihraç edilmesine ilişkin başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu'nun 12.11.2020 tarih, 71/1379 sayılı toplantısında onaylanmış olup, 2020/70 sayılı SPK bülteni ile duyurulmuştur. 33 Milyar TL tutarındaki limitin 30 Milyar TL'lik kısmı Borçlanma Aracı, 3 Milyar TL'lik kısmı belirtilen satış türlerinden sadece nitelikli yatırımcıya satış ile ihraç edilebilecek Yapılandırılmış Borçlanma Aracı ihracına ilişkindir. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan Yapılandırılmış Borçlanma Araçları İhraç Belgesi ve ilgili Başvuru Formu ekte yer almaktadır.Eklenen DökümanlarEK: 1 05.11.2020 tarihli Başvuru Formu.pdfEK: 2 YBA İhraç Belgesi.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888541BIST