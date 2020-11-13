***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
13.11.2020 20:17
***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Yurtiçinde Borçlanma Aracı ve Yapılandırılmış Borçlanma Aracı İhraç Limiti İle İlgili SPK Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 08.10.2020
İhraç Tavanı Tutarı 33.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı-Yapılandırılmış Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 12.10.2020
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 12.11.2020
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 12.11.2021
Ek Açıklamalar
İlgi: 08.10.2020 ve 12.10.2020 tarihli özel durum açıklamalarımız. Bankamızca yurt içinde 33 milyar Türk Lirası nominal değere kadar farklı tür ve vadelerde Türk Lirası cinsinden borçlanma aracı ve yapılandırılmış borçlanma aracı ihraç edilmesine ilişkin başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu'nun 12.11.2020 tarih, 71/1379 sayılı toplantısında onaylanmış olup, 2020/70 sayılı SPK bülteni ile duyurulmuştur. 33 Milyar TL tutarındaki limitin 30 Milyar TL'lik kısmı Borçlanma Aracı, 3 Milyar TL'lik kısmı belirtilen satış türlerinden sadece nitelikli yatırımcıya satış ile ihraç edilebilecek Yapılandırılmış Borçlanma Aracı ihracına ilişkindir. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan Yapılandırılmış Borçlanma Araçları İhraç Belgesi ve ilgili Başvuru Formu ekte yer almaktadır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 05.11.2020 tarihli Başvuru Formu.pdf
EK: 2 YBA İhraç Belgesi.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888541
BIST