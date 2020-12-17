***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
17.12.2020 19:43
***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Yurt Dışında Tahvil ve Bono İhracı İçin Genel Müdürlüğe Yetki Verilmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 17.12.2020
İhraç Tavanı Tutarı 5.000.000.000
Para Birimi USD
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Yurtdışı Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt Dışı
Ek Açıklamalar
Türkiye İş Bankası A.Ş. Yönetim Kurulunca, yurt dışında ihraç edilmek üzere, toplamda 5 milyar ABD Doları veya Türk Lirası da dahil diğer para birimlerinde muadili tutara kadar, sabit ve/veya değişken faizli, bir veya birden fazla seferde Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmelik'te belirtilen niteliklere sahip ve özkaynak hesaplamasına dahil edilecek borçlanma araçları da dahil olmak üzere tahvil ve bono ihraç edilmesine ilişkin olarak gerekli işlemlerin yapılması konusunda Genel Müdürlük yetkili kılınmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893723
BIST
18:051.399
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 6,91
|Açılış
|: 1.403
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.406
En Düşük
1.392
18:057,7053
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0026
|Açılış
|: 7,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8200
|
7,7082
En Düşük
7,7019
18:059,4682
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0104
|Açılış
|: 9,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5150
|
9,4682
En Düşük
9,4542
18:05466,88
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,97
|Açılış
|: 466,96
|
|Önceki Kapanış
|: 467,84
|
471,60
En Düşük
465,84
BIST En Aktif Hisseler18:05
|NTHOL
|3,63
|265.763.808
|% 10,00
|
|SNPAM
|23,10
|4.033.850
|% 10,00
|
|YAPRK
|49,10
|1.959.244
|% 9,99
|
|TDGYO
|13,89
|8.308.935
|% 9,98
|
|ALCAR
|255,60
|35.547.264
|% 9,98
|
|NIBAS
|75,65
|15.188.880
|% -9,99
|
|UZERB
|48,02
|721.212
|% -9,99
|
|RAYSG
|22,24
|9.197.987
|% -9,96
|
|INTEM
|21,22
|2.596.515
|% -7,74
|
|SEYKM
|27,90
|6.213.385
|% -6,75
|
|THYAO
|13,01
|3.183.033.018
|% 2,52
|
|PGSUS
|74,20
|2.079.203.027
|% 9,12
|
|GARAN
|9,77
|1.766.530.124
|% 0,51
|
|ODAS
|3,93
|1.288.079.646
|% -3,20
|
|SISE
|7,17
|837.090.504
|% 0,56
|
|EKGYO
|2,14
|819.581.405
|% 3,88
|
|ISGYO
|2,29
|828.076.235
|% -3,78
|
|ODAS
|3,93
|1.288.079.646
|% -3,20
|
|TSKB
|1,68
|472.298.372
|% -3,45
|
|ALBRK
|2,03
|502.902.873
|% 4,64
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7025
|7,7053
|% 0,03
|
|Euro
|9,4550
|9,4682
|% 0,11
|
|Sterlin
|10,4212
|10,4735
|% -0,74
|
|Frank
|8,6696
|8,7219
|% -1,22
|
|Riyal
|2,0470
|2,0573
|% -1,31
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.885
|1.885
|0,37
|
|Altın Gr.
|467
|467
|-0,88
|
|Cumhuriyet
|3.115
|3.162
|30,00
|
|Tam
|3.098
|3.178
|23,30
|
|Yarım
|1.497
|1.537
|11,27
|
|Çeyrek
|751
|769
|5,64
|
|Gümüş.Ons
|25,95
|25,99
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,43
|6,43
|0,06
|
|B. Petrol
|51,52
|51,52
|0,45
|