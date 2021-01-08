***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Yurtdışında İhraç Edilmek Üzere Tahvil ve Bono İhracıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 17.12.2020İhraç Tavanı Tutarı 5.000.000.000Para Birimi USDİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Yurtdışı SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt DışıSPK Başvuru Tarihi 24.12.2020SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 07.01.2021İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 07.01.2022Ek Açıklamalarİlgi: 24.12.2020 tarihli özel durum açıklamamız. İlgide kayıtlı açıklamamız ile Bankamızca yurt dışında ihraç edilmek üzere gerçekleştirilmesi planlanan Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmelik'te belirtilen niteliklere sahip ve özkaynak hesaplamasına dahil edilecek borçlanma araçları da dahil olmak üzere tahvil ve bono ihracı için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulduğu duyurulmuştu. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından söz konusu borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesi onaylanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/898507BIST