***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
08.01.2021 18:34
***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Yurtdışında İhraç Edilmek Üzere Tahvil ve Bono İhracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 17.12.2020
İhraç Tavanı Tutarı 5.000.000.000
Para Birimi USD
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Yurtdışı Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt Dışı
SPK Başvuru Tarihi 24.12.2020
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 07.01.2021
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 07.01.2022
Ek Açıklamalar
İlgi: 24.12.2020 tarihli özel durum açıklamamız. İlgide kayıtlı açıklamamız ile Bankamızca yurt dışında ihraç edilmek üzere gerçekleştirilmesi planlanan Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmelik'te belirtilen niteliklere sahip ve özkaynak hesaplamasına dahil edilecek borçlanma araçları da dahil olmak üzere tahvil ve bono ihracı için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulduğu duyurulmuştu. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından söz konusu borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesi onaylanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/898507
BIST
18:051.541
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 18,37
|Açılış
|: 1.527
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|Önceki Kapanış
|: 1.522
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1.543
En Düşük
1.520
18:057,3663
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0182
|Açılış
|: 7,3500
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|Önceki Kapanış
|: 7,3350
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7,4156
En Düşük
7,3089
18:059,0241
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
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|Açılış
|: 9,0000
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|Önceki Kapanış
|: 8,9950
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9,0706
En Düşük
8,9671
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En Yüksek
|Değişim
|: -2,63%
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|Açılış
|: 440,14
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|Önceki Kapanış
|: 452,03
|
452,66
En Düşük
437,91
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BASCM
|18,70
|1.122.971
|% 10,00
|
|ISBIR
|3.835,80
|4.257.883
|% 10,00
|
|INVEO
|58,30
|84.591.958
|% 10,00
|
|YESIL
|151,80
|96.573.986
|% 10,00
|
|IZTAR
|17,72
|3.654.587
|% 9,99
|
|SNKRN
|28,30
|537.332
|% -9,99
|
|BALAT
|8,10
|774.287
|% -9,90
|
|DIRIT
|4,38
|4.076.533
|% -9,88
|
|UMPAS
|3,33
|747.379
|% -9,76
|
|SUMAS
|69,50
|2.582.767
|% -7,21
|
|EKGYO
|2,54
|3.104.384.317
|% -2,31
|
|KOZAL
|119,00
|2.597.122.150
|% 9,68
|
|GARAN
|10,76
|2.589.663.284
|% 2,28
|
|THYAO
|12,82
|1.518.073.650
|% 1,10
|
|SISE
|7,42
|1.477.569.243
|% 0,54
|
|EKGYO
|2,54
|3.104.384.317
|% -2,31
|
|SKBNK
|1,61
|1.053.841.070
|% 3,87
|
|GARAN
|10,76
|2.589.663.284
|% 2,28
|
|YKBNK
|3,32
|699.493.260
|% 0,61
|
|PETKM
|5,26
|1.059.661.480
|% 0,19
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3579
|7,3663
|% 0,25
|
|Euro
|9,0158
|9,0241
|% 0,02
|
|Sterlin
|9,9693
|10,0193
|% 0,35
|
|Frank
|8,2985
|8,3485
|% 0,43
|
|Riyal
|1,9565
|1,9664
|% 0,23
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.855
|1.855
|-58,55
|
|Altın Gr.
|440
|440
|-11,87
|
|Cumhuriyet
|2.968
|3.013
|-26,00
|
|Tam
|2.948
|3.024
|-33,19
|
|Yarım
|1.425
|1.463
|-16,06
|
|Çeyrek
|715
|731
|-8,03
|
|Gümüş.Ons
|25,46
|25,49
|-1,71
|
|Gümüş Gr.
|6,10
|6,10
|-0,32
|
|B. Petrol
|55,44
|55,44
|1,06
|