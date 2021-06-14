***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Yurt Dışında İpotek Teminatlı Menkul Kıymet İhracı için SPK Başvurusu hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 04.05.2021İhraç Tavanı Tutarı 300.000.000Para Birimi EURİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Yurtdışı SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt DışıSPK Başvuru Tarihi 14.06.2021Ek Açıklamalarİlgi: 04.05.2021 tarihli özel durum açıklamamız. İlgide kayıtlı açıklamamız ile Bankamız Yönetim Kurulu'nun Bankamızca bir veya birden fazla ihraç suretiyle, çeşitli tertip ve vadelerde ve ihraç tarihlerindeki piyasa koşullarına göre belirlenecek sabit ve/veya değişken faiz oranlarına sahip, toplamda 300 milyon Euro veya Türk Lirası da dahil diğer para birimlerinde muadili tutara kadar, yurt dışında İpotek Teminatlı Menkul Kıymet ihraç edilmesine ilişkin gerekli işlemlerin yapılması konusunda Genel Müdürlüğü yetkili kıldığı duyurulmuştu. Söz konusu karar kapsamında Bankamızca Sermaye Piyasası Kurulu'na gerekli başvuruda bulunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942287BIST