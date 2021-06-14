***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
14.06.2021 19:48
***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Yurt Dışında İpotek Teminatlı Menkul Kıymet İhracı için SPK Başvurusu hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 04.05.2021
İhraç Tavanı Tutarı 300.000.000
Para Birimi EUR
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Yurtdışı Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt Dışı
SPK Başvuru Tarihi 14.06.2021
Ek Açıklamalar
İlgi: 04.05.2021 tarihli özel durum açıklamamız. İlgide kayıtlı açıklamamız ile Bankamız Yönetim Kurulu'nun Bankamızca bir veya birden fazla ihraç suretiyle, çeşitli tertip ve vadelerde ve ihraç tarihlerindeki piyasa koşullarına göre belirlenecek sabit ve/veya değişken faiz oranlarına sahip, toplamda 300 milyon Euro veya Türk Lirası da dahil diğer para birimlerinde muadili tutara kadar, yurt dışında İpotek Teminatlı Menkul Kıymet ihraç edilmesine ilişkin gerekli işlemlerin yapılması konusunda Genel Müdürlüğü yetkili kıldığı duyurulmuştu. Söz konusu karar kapsamında Bankamızca Sermaye Piyasası Kurulu'na gerekli başvuruda bulunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942287
BIST
18:051.443
En Yüksek
|Değişim
|: -0,80%
|| -11,69
|Açılış
|: 1.451
|
|Önceki Kapanış
|: 1.454
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1.457
En Düşük
1.432
18:058,5601
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 0,0909
|Açılış
|: 8,5450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3950
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8,5909
En Düşük
8,4510
18:0510,3864
En Yüksek
|Değişim
|: 1,16%
|| 0,1191
|Açılış
|: 10,3550
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|Önceki Kapanış
|: 10,1600
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10,4215
En Düşük
10,2523
18:05510,70
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 2,50
|Açılış
|: 510,70
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|Önceki Kapanış
|: 508,20
|
515,06
En Düşük
506,11
BIST En Aktif Hisseler18:05
|UZERB
|41,80
|553.572
|% 10,00
|
|MRSHL
|277,20
|4.991.399
|% 10,00
|
|EUKYO
|7,07
|11.411.262
|% 9,95
|
|TUREX
|10,21
|84.372.213
|% 9,90
|
|BOBET
|6,03
|405.791.355
|% 9,84
|
|BERA
|23,22
|52.024.569
|% -10,00
|
|TKURU
|127,80
|1.707.956
|% -10,00
|
|BAYRK
|10,79
|16.220.912
|% -9,93
|
|MERIT
|20,34
|1.101.838
|% -9,92
|
|DERHL
|4,37
|31.933.804
|% -9,90
|
|EKGYO
|2,19
|1.427.476.111
|% 0,46
|
|HALKB
|5,36
|1.409.213.455
|% 6,14
|
|GARAN
|8,42
|1.223.055.297
|% 0,72
|
|THYAO
|14,49
|1.199.811.704
|% -0,89
|
|KRDMD
|7,50
|827.497.343
|% -1,83
|
|EKGYO
|2,19
|1.427.476.111
|% 0,46
|
|HALKB
|5,36
|1.409.213.455
|% 6,14
|
|YKBNK
|2,25
|578.041.326
|% 0,00
|
|VAKBN
|3,78
|656.456.402
|% 3,00
|
|GARAN
|8,42
|1.223.055.297
|% 0,72
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5495
|8,5601
|% 1,07
|
|Euro
|10,3705
|10,3864
|% 1,16
|
|Sterlin
|12,0154
|12,0757
|% 0,88
|
|Frank
|9,4906
|9,5478
|% 1,21
|
|Riyal
|2,2749
|2,2863
|% 1,04
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.856
|1.857
|-9,61
|
|Altın Gr.
|510
|511
|2,31
|
|Cumhuriyet
|3.394
|3.445
|63,00
|
|Tam
|3.374
|3.459
|55,59
|
|Yarım
|1.631
|1.673
|26,89
|
|Çeyrek
|818
|837
|13,45
|
|Gümüş.Ons
|27,61
|27,63
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|7,59
|7,60
|0,01
|
|B. Petrol
|73,84
|73,84
|0,98
|
Seans Raporu
18:05
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17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -6, 21 kaybederek (% -0.40 ) 1, 555
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17:59XU100
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Yüzde -3.96 oranında düşüşle 4.37 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 508, 345 adet işlem