***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
09.07.2021 17:28
***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Yurt Dışında İpotek Teminatlı Menkul Kıymet İhracına İlişkin SPK Onayı Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 04.05.2021
İhraç Tavanı Tutarı 300.000.000
Para Birimi EUR
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Yurtdışı Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt Dışı
SPK Başvuru Tarihi 14.06.2021
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 08.07.2021
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 08.07.2021
Ek Açıklamalar
İlgi: 14.06.2021 tarihli özel durum açıklamamız. İlgide kayıtlı açıklamamız ile Bankamızca yurt dışında İpotek Teminatlı Menkul Kıymet (İTMK) ihracı gerçekleştirilebilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) gerekli başvuruda bulunulduğu duyurulmuştu. Söz konusu İTMK ihracına ilişkin başvurumuzun SPK tarafından onaylanmış olduğu 2021/35 sayılı SPK Bülteni'nde duyurulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/950029
BIST
18:051.378
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
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|Açılış
|: 1.374
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|Önceki Kapanış
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|Önceki Kapanış
|: 504,04
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505,21
En Düşük
500,68
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EKIZ
|7,48
|684.375
|% 10,00
|
|ERBOS
|133,80
|167.723.302
|% 9,94
|
|NTGAZ
|8,43
|120.219.247
|% 9,91
|
|KUTPO
|51,95
|127.387.872
|% 8,96
|
|EDIP
|2,88
|27.925.403
|% 7,87
|
|FADE
|17,47
|49.516.031
|% -9,99
|
|SNGYO
|3,81
|34.150.100
|% -9,93
|
|PEKGY
|1,10
|232.962.729
|% -9,84
|
|DENGE
|1,18
|4.073.317
|% -9,23
|
|KTSKR
|17,24
|79.787.419
|% -8,78
|
|GARAN
|8,53
|822.710.507
|% -0,35
|
|THYAO
|13,57
|757.467.396
|% -0,66
|
|KRDMD
|7,22
|733.868.643
|% 1,98
|
|PETKM
|5,44
|729.925.769
|% 1,87
|
|EREGL
|18,05
|571.070.480
|% 2,79
|
|PEKGY
|1,10
|232.962.729
|% -9,84
|
|YKBNK
|2,28
|384.943.523
|% 1,33
|
|EKGYO
|1,85
|250.148.418
|% -0,54
|
|PETKM
|5,44
|729.925.769
|% 1,87
|
|KRDMD
|7,22
|733.868.643
|% 1,98
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6536
|8,6552
|% -0,43
|
|Euro
|10,2815
|10,2986
|% -0,17
|
|Sterlin
|11,9988
|12,0590
|% 0,35
|
|Frank
|9,4374
|9,4943
|% -0,31
|
|Riyal
|2,3015
|2,3130
|% -0,44
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.808
|1.808
|5,45
|
|Altın Gr.
|503
|503
|-0,72
|
|Cumhuriyet
|3.329
|3.379
|-12,00
|
|Tam
|3.320
|3.404
|-5,89
|
|Yarım
|1.605
|1.647
|-2,85
|
|Çeyrek
|805
|823
|-1,42
|
|Gümüş.Ons
|26,09
|26,13
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|7,27
|7,28
|0,02
|
|B. Petrol
|75,64
|75,64
|1,52
|