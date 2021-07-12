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***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

12.07.2021 16:02



***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Yurt Dışında İpotek Teminatlı Menkul Kıymet İhracına İlişkin SPK Onayı Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 04.05.2021
İhraç Tavanı Tutarı 300.000.000
Para Birimi EUR
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Yurtdışı Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt Dışı
SPK Başvuru Tarihi 14.06.2021
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 08.07.2021
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 08.07.2022

Ek Açıklamalar
Not: Açıklama şablonunda yer alan "İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi" 08.07.2022 olarak düzeltilmiştir. İlgi: 14.06.2021 ve 09.07.2021 tarihli özel durum açıklamalarımız. İlgide kayıtlı açıklamalarımız ile Bankamızca yurt dışında İpotek Teminatlı Menkul Kıymet (İTMK) ihracı gerçekleştirilebilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) gerekli başvuruda bulunulduğu duyurulmuştu. Söz konusu İTMK ihracına ilişkin başvurumuzun SPK tarafından onaylanmış olduğu 2021/35 sayılı SPK Bülteni'nde duyurulmuştur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/950278


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