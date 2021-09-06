***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
06.09.2021 17:50
***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Yurtiçinde Sermaye Benzeri Tahvil İhracına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 06.09.2021
İhraç Tavanı Tutarı 5.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Sermaye Benzeri Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzca, 5 milyar TL nominal değere kadar, ilgili mevzuat uyarınca ilave ana sermaye ve katkı sermaye hesaplamasına dahil edilmesi için gereken şartları haiz, yurt içinde, TL cinsinden farklı tutar, vade ve faizlerde, tertipler halinde borçlanma aracı ihraç edilmesine karar verilmiş, nitelikli yatırımcıya satış yöntemiyle yapılacak söz konusu ihraçlar ile ilgili tüm koşulların belirlenmesi ve ilgili merciler nezdindeki işlemlerin yerine getirilmesi konularında Genel Müdürlük yetkili kılınmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/962074
BIST
15:401.443
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 9,05
|Açılış
|: 1.431
|
|Önceki Kapanış
|: 1.434
|
1.446
En Düşük
1.428
15:408,4678
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0056
|Açılış
|: 8,4550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4500
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8,5191
En Düşük
8,4434
15:4010,0270
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0103
|Açılış
|: 9,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9700
|
10,0970
En Düşük
10,0057
15:40488,42
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 1,68
|Açılış
|: 488,42
|
|Önceki Kapanış
|: 486,74
|
490,14
En Düşük
485,99
BIST En Aktif Hisseler15:38
|ORCAY
|14,33
|159.168.066
|% 9,98
|
|YEOTK
|32,20
|73.042.770
|% 9,97
|
|KTSKR
|87,35
|42.634.838
|% 9,94
|
|OYLUM
|5,54
|31.222.499
|% 9,92
|
|PENTA
|101,00
|10.377.847
|% 9,90
|
|DIRIT
|5,17
|2.170.668
|% -9,77
|
|BRMEN
|2,34
|130.782
|% -7,14
|
|CASA
|131,50
|420.324
|% -5,67
|
|BASCM
|9,61
|53.124
|% -3,80
|
|AKYHO
|2,46
|9.997.470
|% -3,53
|
|GARAN
|9,45
|1.243.916.085
|% 0,43
|
|YKBNK
|2,54
|565.774.111
|% 0,40
|
|THYAO
|12,47
|452.256.116
|% 0,40
|
|KRDMD
|7,29
|385.818.336
|% 0,41
|
|EREGL
|18,00
|322.225.317
|% 0,39
|
|YKBNK
|2,54
|565.774.111
|% 0,40
|
|GARAN
|9,45
|1.243.916.085
|% 0,43
|
|HALKB
|4,76
|311.327.012
|% 1,93
|
|MRGYO
|1,10
|71.721.809
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,29
|385.818.336
|% 0,41
|
|15:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4685
|8,4705
|% 0,10
|
|Euro
|10,0215
|10,0303
|% 0,14
|
|Sterlin
|11,6783
|11,7368
|% 0,54
|
|Frank
|9,1884
|9,2437
|% 0,56
|
|Riyal
|2,2519
|2,2631
|% 0,13
|
|15:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.793
|1.793
|3,45
|
|Altın Gr.
|489
|489
|2,71
|
|Cumhuriyet
|3.240
|3.289
|20,00
|
|Tam
|3.222
|3.303
|16,32
|
|Yarım
|1.557
|1.598
|7,89
|
|Çeyrek
|781
|799
|3,94
|
|Gümüş.Ons
|24,13
|24,16
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|6,59
|6,60
|0,08
|
|B. Petrol
|72,73
|72,73
|0,13
|
Seans Raporu
15:38
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15:49PRKAB
Yüzde 5.88 oranında artışla 14.04 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 755, 636 adet işlem
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15:48EDATA
Yüzde 4.10 oranında artışla 12.43 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 140, 421 adet işlem
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15:46XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 6, 1 artarak (% 0.40 ) 1, 543
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15:46XU100
Endeks 1, 442 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 59 üstünde . İşlem hacmi 8, 435.00 milyon TL de
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15:46POLTK
Yüzde 5.46 oranında artışla 369.10 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 614 adet işlem