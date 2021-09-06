***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
06.09.2021 17:52
***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracı İçin Karar Alınması ve Genel Müdürlüğe Yetki Verilmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 06.09.2021
İhraç Tavanı Tutarı 33.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı-Yapılandırılmış Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz tarafından, Bankamızca yurt içinde 30 milyar Türk Lirası nominal değere kadar farklı tür ve vadelerde Türk Lirası cinsinden borçlanma aracı ve 3 milyar Türk Lirası nominal değere kadar farklı tür ve vadelerde Türk Lirası cinsinden yapılandırılmış borçlanma aracı ihraç edilmesine oybirliğiyle karar verilmiş olup, söz konusu ihraçların halka arz edilerek ve/veya halka arz edilmeksizin gerçekleştirilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu ve diğer merciler nezdinde gerekli bütün işlemlerin yerine getirilmesi için Genel Müdürlüğe yetki verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/962075
BIST
15:391.443
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 8,65
|Açılış
|: 1.431
|
|Önceki Kapanış
|: 1.434
|
1.446
En Düşük
1.428
15:398,4687
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0065
|Açılış
|: 8,4550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4500
|
8,5191
En Düşük
8,4434
15:3910,0288
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0121
|Açılış
|: 9,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9700
|
10,0970
En Düşük
10,0057
15:39488,42
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 1,68
|Açılış
|: 488,42
|
|Önceki Kapanış
|: 486,74
|
490,14
En Düşük
485,99
BIST En Aktif Hisseler15:39
|ORCAY
|14,33
|159.168.066
|% 9,98
|
|YEOTK
|32,20
|73.042.770
|% 9,97
|
|KTSKR
|87,35
|42.634.838
|% 9,94
|
|OYLUM
|5,54
|31.222.499
|% 9,92
|
|PENTA
|101,00
|10.377.847
|% 9,90
|
|DIRIT
|5,17
|2.170.668
|% -9,77
|
|BRMEN
|2,34
|130.782
|% -7,14
|
|CASA
|131,50
|420.324
|% -5,67
|
|BASCM
|9,61
|53.124
|% -3,80
|
|AKYHO
|2,46
|9.997.470
|% -3,53
|
|GARAN
|9,45
|1.243.916.085
|% 0,43
|
|YKBNK
|2,54
|565.774.111
|% 0,40
|
|THYAO
|12,47
|452.256.116
|% 0,40
|
|KRDMD
|7,29
|385.818.336
|% 0,41
|
|EREGL
|18,00
|322.225.317
|% 0,39
|
|YKBNK
|2,54
|565.774.111
|% 0,40
|
|HALKB
|4,76
|311.327.012
|% 1,93
|
|MRGYO
|1,10
|71.721.809
|% 0,00
|
|ODAS
|1,48
|77.074.645
|% 2,07
|
|VAKBN
|3,52
|128.142.794
|% 0,57
|
|15:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4554
|8,4687
|% 0,08
|
|Euro
|10,0217
|10,0288
|% 0,12
|
|Sterlin
|11,6783
|11,7368
|% 0,54
|
|Frank
|9,1884
|9,2437
|% 0,56
|
|Riyal
|2,2519
|2,2631
|% 0,13
|
|15:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.794
|1.795
|5,14
|
|Altın Gr.
|489
|489
|2,28
|
|Cumhuriyet
|3.240
|3.289
|20,00
|
|Tam
|3.220
|3.301
|14,59
|
|Yarım
|1.556
|1.597
|7,06
|
|Çeyrek
|781
|798
|3,52
|
|Gümüş.Ons
|24,12
|24,15
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|6,58
|6,59
|0,07
|
|B. Petrol
|72,51
|72,51
|-0,09
|
Seans Raporu
15:39
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15:49PRKAB
Yüzde 5.88 oranında artışla 14.04 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 755, 636 adet işlem
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15:48EDATA
Yüzde 4.10 oranında artışla 12.43 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 140, 421 adet işlem
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15:46XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 6, 1 artarak (% 0.40 ) 1, 543
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15:46XU100
Endeks 1, 442 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 59 üstünde . İşlem hacmi 8, 435.00 milyon TL de
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15:46POLTK
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