***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
02.11.2021 18:06
***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Yurtiçinde Borçlanma Aracı İhracına İlişkin SPK Başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 06.09.2021
İhraç Tavanı Tutarı 33.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı-Yapılandırılmış Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 02.11.2021
Ek Açıklamalar
İlgi: 06.09.2021 tarihli özel durum açıklamamız. İlgide kayıtlı açıklamamız ile, Yönetim Kurulumuzca, yurt içinde 30 milyar Türk Lirası nominal değere kadar farklı tür ve vadelerde Türk Lirası cinsinden borçlanma aracı ve 3 milyar TL Türk Lirası nominal değere kadar ilgili mevzuat uyarınca farklı tür ve vadelerde Türk Lirası cinsinden yapılandırılmış borçlanma aracı ihraç edilmesine karar verildiği ve Sermaye Piyasası Kurulu ve diğer merciler nezdindeki işlemlerin yerine getirilmesi konularında Genel Müdürlüğümüzün yetkili kılındığı duyurulmuştu. Söz konusu karar kapsamında Bankamızca Sermaye Piyasası Kurulu'na gerekli başvuruda bulunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974027
BIST
17:541.533
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -2,98
|Açılış
|: 1.539
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|Önceki Kapanış
|: 1.536
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1.546
En Düşük
1.528
17:549,5853
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
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|: 9,5550
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|Önceki Kapanış
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9,6103
En Düşük
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17:5411,1178
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 10,9900
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11,1429
En Düşük
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|Açılış
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552,57
En Düşük
545,44
BIST En Aktif Hisseler17:54
|DOBUR
|64,40
|25.633.273
|% 9,99
|
|FRIGO
|23,56
|45.796.437
|% 9,99
|
|RODRG
|14,57
|2.754.512
|% 9,96
|
|ERBOS
|122,80
|130.954.649
|% 9,94
|
|HEDEF
|3,77
|146.003.749
|% 9,91
|
|KRGYO
|6,66
|49.597.644
|% -10,00
|
|BASGZ
|34,58
|217.606.568
|% -9,99
|
|NUGYO
|12,64
|42.572.267
|% -9,97
|
|BIOEN
|22,24
|383.013.291
|% -9,96
|
|TSPOR
|5,37
|1.362.943.694
|% -9,90
|
|GARAN
|10,14
|3.231.960.636
|% 0,10
|
|TSPOR
|5,37
|1.362.943.694
|% -9,90
|
|THYAO
|15,45
|1.205.830.860
|% 1,11
|
|SISE
|8,62
|861.069.203
|% 1,06
|
|AKBNK
|6,06
|824.884.710
|% 1,85
|
|GARAN
|10,14
|3.231.960.636
|% 0,10
|
|YKBNK
|2,83
|816.976.968
|% 1,07
|
|TSPOR
|5,37
|1.362.943.694
|% -9,90
|
|GSRAY
|4,29
|760.926.345
|% 8,06
|
|EKGYO
|2,02
|291.787.542
|% -0,49
|
|17:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,5818
|9,5853
|% 0,51
|
|Euro
|11,1057
|11,1178
|% 0,39
|
|Sterlin
|13,0094
|13,0747
|% 0,13
|
|Frank
|10,4455
|10,5084
|% -0,01
|
|Riyal
|2,5459
|2,5586
|% 0,44
|
|17:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.791
|1.791
|-1,95
|
|Altın Gr.
|552
|552
|2,05
|
|Cumhuriyet
|3.631
|3.686
|11,00
|
|Tam
|3.616
|3.707
|13,58
|
|Yarım
|1.748
|1.793
|6,57
|
|Çeyrek
|877
|897
|3,28
|
|Gümüş.Ons
|23,49
|23,52
|-0,54
|
|Gümüş Gr.
|7,24
|7,25
|-0,13
|
|B. Petrol
|84,38
|84,38
|-0,33
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