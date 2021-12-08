***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
08.12.2021 22:27
***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Öz
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 08.12.2021
İhraç Tavanı Tutarı 5.000.000.000
Para Birimi USD
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Yurtdışı Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt Dışı
Ek Açıklamalar
Türkiye İş Bankası A.Ş. Yönetim Kurulunca, yurt dışında ihraç edilmek üzere, toplamda 5 milyar ABD Doları veya Türk Lirası da dahil diğer para birimlerinde muadili tutara kadar, sabit ve/veya değişken faizli, bir veya birden fazla seferde Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmelik'te belirtilen niteliklere sahip ve özkaynak hesaplamasına dahil edilecek borçlanma araçları da dahil olmak üzere tahvil, bono veya benzeri türden borçlanma aracı ihraç edilmesine ilişkin olarak gerekli işlemlerin yapılması konusunda Genel Müdürlük yetkili kılınmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982210
BIST
18:052.035
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 4,04
|Açılış
|: 2.034
|
|Önceki Kapanış
|: 2.031
|
2.043
En Düşük
2.001
18:0513,8468
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0596
|Açılış
|: 13,8950
|
|Önceki Kapanış
|: 13,7900
|
13,9598
En Düşük
13,7364
18:0515,6688
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0730
|Açılış
|: 15,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5800
|
15,7569
En Düşük
15,4828
18:05791,93
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 4,69
|Açılış
|: 791,93
|
|Önceki Kapanış
|: 787,25
|
799,59
En Düşük
782,15
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EUHOL
|2,31
|23.020.203
|% 10,00
|
|BFREN
|1.265,00
|89.745.253
|% 10,00
|
|HEDEF
|5,39
|76.636.280
|% 10,00
|
|ISBTR
|45.441,00
|764.528
|% 10,00
|
|NIBAS
|12,58
|188.202.355
|% 9,97
|
|SONME
|34,20
|3.460.278
|% -10,00
|
|RALYH
|13,77
|14.070.928
|% -10,00
|
|PRKAB
|64,80
|15.372.893
|% -10,00
|
|DOBUR
|138,00
|2.949.336
|% -9,98
|
|UTPYA
|12,40
|12.780.717
|% -9,95
|
|THYAO
|22,36
|5.207.602.233
|% 1,64
|
|KRDMD
|10,89
|3.679.167.805
|% 3,71
|
|PETKM
|9,26
|2.877.957.705
|% 3,58
|
|SISE
|15,76
|2.638.524.487
|% 2,34
|
|GARAN
|11,72
|1.718.506.915
|% -1,18
|
|EKGYO
|2,51
|1.213.680.135
|% -0,79
|
|KRDMD
|10,89
|3.679.167.805
|% 3,71
|
|PETKM
|9,26
|2.877.957.705
|% 3,58
|
|YKBNK
|3,55
|955.682.040
|% -1,66
|
|TSKB
|1,58
|427.377.902
|% -3,07
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8452
|13,8468
|% 0,43
|
|Euro
|15,6320
|15,6688
|% 0,47
|
|Sterlin
|18,2367
|18,3281
|% 0,33
|
|Frank
|14,9497
|15,0397
|% 0,54
|
|Riyal
|3,6797
|3,6982
|% 0,41
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.780
|1.780
|4,90
|
|Altın Gr.
|795
|795
|7,54
|
|Cumhuriyet
|5.283
|5.363
|69,00
|
|Tam
|5.255
|5.388
|66,95
|
|Yarım
|2.540
|2.607
|32,39
|
|Çeyrek
|1.274
|1.303
|16,19
|
|Gümüş.Ons
|22,10
|22,12
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|9,85
|9,86
|0,11
|
|B. Petrol
|74,85
|74,85
|0,43
|