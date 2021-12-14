***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
14.12.2021 17:13
***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Yurtiçinde Borçlanma Aracı ve Yapılandırılmış Borçlanma Aracı İhraç Limiti İle İlgili SPK Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 06.09.2021
İhraç Tavanı Tutarı 33.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı-Yapılandırılmış Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 02.11.2021
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 08.12.2021
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 08.12.2022
Ek Açıklamalar
İlgi: 06.09.2021 ve 02.11.2021 tarihli özel durum açıklamalarımız. Bankamızca yurt içinde 33 milyar Türk Lirası nominal değere kadar farklı tür ve vadelerde Türk Lirası cinsinden borçlanma aracı ve yapılandırılmış borçlanma aracı ihraç edilmesine ilişkin başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu'nun 08.12.2021 tarih, 64/1777 sayılı toplantısında onaylanmış olup, 2021/62 sayılı SPK bülteni ile duyurulmuştur. 33 Milyar TL tutarındaki limitin 30 Milyar TL'lik kısmı Borçlanma Aracı, 3 Milyar TL'lik kısmı belirtilen satış türlerinden sadece nitelikli yatırımcıya satış ile ihraç edilebilecek Yapılandırılmış Borçlanma Aracı ihracına ilişkindir. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan Yapılandırılmış Borçlanma Araçları İhraç Belgesi ve ilgili Başvuru Formu ekte yer almaktadır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Başvuru Formu.pdf
EK: 2 YBA İhraç Belgesi.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/983118
BIST
18:052.158
En Yüksek
|Değişim
|: 2,68%
|| 56,23
|Açılış
|: 2.124
|
|Önceki Kapanış
|: 2.102
|
2.158
En Düşük
2.124
18:0514,4204
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0241
|Açılış
|: 14,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 14,1800
|
14,4300
En Düşük
14,3652
18:0516,2587
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0461
|Açılış
|: 16,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 16,0000
|
16,2587
En Düşük
16,1749
18:05819,97
En Yüksek
|Değişim
|: 3,16%
|| 25,14
|Açılış
|: 819,84
|
|Önceki Kapanış
|: 794,84
|
824,61
En Düşük
792,66
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SODSN
|36,30
|2.125.403
|% 10,00
|
|MERIT
|34,32
|95.706.500
|% 10,00
|
|TKFEN
|26,20
|1.151.402.730
|% 9,99
|
|GARFA
|16,51
|10.278.863
|% 9,99
|
|SONME
|41,38
|3.020.119
|% 9,99
|
|ISBIR
|55,05
|5.159.275
|% -9,98
|
|FENER
|31,76
|191.665.436
|% -8,47
|
|KLGYO
|2,01
|98.468.792
|% -7,80
|
|RNPOL
|13,23
|330.562.928
|% -7,61
|
|QNBFL
|82,00
|750.860
|% -7,34
|
|GARAN
|12,16
|8.259.844.792
|% 2,01
|
|PETKM
|10,14
|5.620.736.546
|% 2,01
|
|THYAO
|22,58
|2.589.281.991
|% -0,27
|
|KRDMD
|11,69
|2.516.420.146
|% 2,01
|
|YKBNK
|3,90
|2.475.168.379
|% 4,56
|
|GARAN
|12,16
|8.259.844.792
|% 2,01
|
|EKGYO
|2,69
|1.737.463.775
|% 6,32
|
|YKBNK
|3,90
|2.475.168.379
|% 4,56
|
|PETKM
|10,14
|5.620.736.546
|% 2,01
|
|TSKB
|1,70
|784.018.136
|% 3,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,3682
|14,4197
|% 0,16
|
|Euro
|16,1971
|16,2328
|% 0,12
|
|Sterlin
|18,9808
|19,0760
|% 4,18
|
|Frank
|15,5181
|15,6116
|% 3,91
|
|Riyal
|3,8268
|3,8460
|% 4,10
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.773
|1.773
|2,01
|
|Altın Gr.
|820
|820
|25,00
|
|Cumhuriyet
|5.410
|5.492
|46,00
|
|Tam
|5.383
|5.523
|29,61
|
|Yarım
|2.602
|2.672
|14,32
|
|Çeyrek
|1.305
|1.336
|7,16
|
|Gümüş.Ons
|21,98
|22,01
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|10,18
|10,20
|0,04
|
|B. Petrol
|73,22
|73,22
|-0,02
|
Seans Raporu
18:05
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17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TKFEN, EKGYO, SASA
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17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 44, 57 artarak (% 2.38 ) 1, 914
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17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : AKFGY, DOBUR, UNLU, MERIT, UTPYA, SONME, HEDEF, MEDTR, PAMEL, GARFA
-
17:59
DNISI, UNLU, PRKAB değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
TEKTU, SAMAT, LUKSK değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında