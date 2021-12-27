***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
27.12.2021 12:29
***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Yurtiçinde Sermaye Benzeri Tahvil İhracına İlişkin SPK Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 06.09.2021
İhraç Tavanı Tutarı 5.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Sermaye Benzeri Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 11.10.2021
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 23.12.2021
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 23.12.2022
Ek Açıklamalar
İlgi: 06.09.2021 ve 12.10.2021 tarihli özel durum açıklamalarımız. İlgide kayıtlı açıklamalarımız ile, 5 milyar TL tutara kadar, ilgili mevzuat uyarınca ilave ana sermaye ve katkı sermaye hesaplamasına dahil edilmesi için gereken şartları haiz, yurt içinde, TL cinsinden farklı tutar vade ve faizlerde, tertipler halinde borçlanma aracı ihraç edilmesine ilişkin olarak Bankamızca Sermaye Piyasası Kurulu'na gerekli başvuruda bulunulduğu duyurulmuştu. Söz konusu başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 23.12.2021 tarihinde onaylanmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan İhraç Belgesi ve Başvuru Formu ekte yer almaktadır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Başvuru Formu .pdf
EK: 2 Onaylı İhraç Belgesi ve Eki.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/986323
BIST
13:561.922
En Yüksek
|Değişim
|: 1,61%
|| 30,42
|Açılış
|: 1.899
|
|Önceki Kapanış
|: 1.891
|
1.943
En Düşük
1.899
13:5611,3760
En Yüksek
|Değişim
|: 3,50%
|| 0,3846
|Açılış
|: 11,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 11,5600
|
11,5777
En Düşük
10,7605
13:5612,8803
En Yüksek
|Değişim
|: 3,54%
|| 0,4408
|Açılış
|: 12,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 13,0000
|
14,1284
En Düşük
12,1851
13:56658,62
En Yüksek
|Değişim
|: 3,18%
|| 20,29
|Açılış
|: 658,79
|
|Önceki Kapanış
|: 638,33
|
673,67
En Düşük
625,35
BIST En Aktif Hisseler13:56
|ISKPL
|5,39
|37.726.402
|% 10,00
|
|QNBFL
|86,35
|118.182
|% 10,00
|
|PRKAB
|44,48
|12.094.281
|% 9,99
|
|SMART
|5,63
|3.455.053
|% 9,96
|
|NIBAS
|13,15
|26.482.832
|% 9,95
|
|DOBUR
|64,80
|7.347.672
|% -10,00
|
|NUGYO
|6,38
|27.473.963
|% -7,13
|
|YBTAS
|15.600,00
|176.367
|% -6,42
|
|UFUK
|18,07
|313.064
|% -6,37
|
|TETMT
|380,00
|7.586.647
|% -4,83
|
|GARAN
|11,77
|1.268.872.881
|% 0,43
|
|THYAO
|21,16
|1.252.967.428
|% 0,19
|
|EREGL
|29,02
|1.044.619.088
|% 2,26
|
|SASA
|50,55
|935.335.963
|% 6,20
|
|SISE
|13,91
|883.887.785
|% 0,80
|
|YKBNK
|3,63
|678.923.123
|% 2,83
|
|EKGYO
|2,25
|320.793.067
|% 1,35
|
|GARAN
|11,77
|1.268.872.881
|% 0,43
|
|KRDMD
|9,66
|809.014.542
|% 2,44
|
|ODAS
|1,38
|100.422.386
|% 0,73
|
|13:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,3578
|11,3760
|% 3,50
|
|Euro
|12,8504
|12,8803
|% 3,54
|
|Sterlin
|15,1651
|15,2411
|% 3,18
|
|Frank
|12,3046
|12,3788
|% 3,31
|
|Riyal
|3,0119
|3,0270
|% 3,21
|
|13:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.806
|1.806
|0,65
|
|Altın Gr.
|657
|657
|18,96
|
|Cumhuriyet
|4.435
|4.502
|-20,00
|
|Tam
|4.409
|4.525
|-27,52
|
|Yarım
|2.131
|2.189
|-13,31
|
|Çeyrek
|1.069
|1.095
|-6,65
|
|Gümüş.Ons
|22,71
|22,74
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|8,25
|8,27
|0,14
|
|B. Petrol
|75,70
|75,70
|-0,09
|